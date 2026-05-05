Train Ticket Booking: ट्रेन में हर बार मिलेगा लोअर बर्थ! जानिए IRCTC का सीक्रेट ट्रिक

7 . अगर बुकिंग के बाद भी न मिले लोअर बर्थ तो क्या करें?

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अगर बुकिंग के वक्त आपको लोअर बर्थ नहीं मिल पाई है और यात्री बुजुर्ग या दिव्यांग है, तो हार न मानें. यात्रा के दौरान आप ट्रेन के TTE से संपर्क कर सकते हैं. रेलवे के नियमों के अनुसार, TTE को यह अधिकार है कि अगर ट्रेन में कोई लोअर बर्थ खाली है या कोई यात्री अपनी सीट बदलने को तैयार है, तो वह जरूरतमंद यात्री को लोअर बर्थ आवंटित कर सकता है.

