Train Ticket Booking: ट्रेन में हर बार मिलेगा लोअर बर्थ! जानिए IRCTC का सीक्रेट ट्रिक

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Gaurav Barar | May 05, 2026, 04:13 PM IST
1.नहीं मिल पाती है पसंद की सीट?
ट्रेन की लंबी यात्रा में लोअर बर्थ (Lower Berth) का अपना ही सुकून है. खिड़की से बाहर के नजारे हों या बार-बार ऊपर-नीचे चढ़ने की आफत से आजादी, हर कोई चाहता है कि उसे नीचे वाली सीट ही मिले. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग महीनों पहले टिकट बुक करते हैं, लोअर बर्थ का विकल्प भी चुनते हैं, फिर भी उन्हें अपर बर्थ थमा दी जाती है.
2.आखिर कैसे मिलेगी लोअर बर्थ?
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक यात्री की इसी शिकायत का जवाब देते हुए IRCTC ने स्पष्ट किया है कि आखिर लोअर बर्थ अलॉट कैसे होती है और आप अपनी पसंद की सीट पाने की संभावना कैसे बढ़ा सकते हैं.
3.सीनियर सिटीजन के लिए क्या है नियम?
IRCTC के अनुसार, रेलवे के सॉफ्टवेयर में सीनियर सिटीजन और महिलाओं को लोअर बर्थ देने की प्राथमिकता पहले से सेट होती है. अगर आप अपने परिवार के किसी बुजुर्ग के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, तो हमेशा सीनियर सिटीजन कोटा का चयन करें. इस कोटे में लोअर बर्थ मिलने की संभावना जनरल कोटे के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है.
4.टिकट बुक करते समय अपनाएं यह खास ट्रिक
जनरल कोटे में टिकट बुक करते समय भी एक ऐसी सेटिंग है जो आपको अपर बर्थ के धक्के से बचा सकती है. IRCTC ने बताया कि यात्री को 'रिजर्वेशन च्वाइस' सेक्शन में जाकर "Book only if lower berth is allotted" (तभी बुक करें जब लोअर बर्थ मिले) का विकल्प चुनना चाहिए.
5.लोअर बर्थ खाली होगी तभी बुक होगा टिकट
इस विकल्प को चुनने का फायदा यह है कि अगर सिस्टम में लोअर बर्थ खाली होगी, तभी आपका टिकट बुक होगा. अगर खाली नहीं होगी, तो आपका टिकट बुक नहीं होगा और आपके पैसे नहीं कटेंगे या रिफंड हो जाएंगे. इससे आपको बाद में अपर बर्थ मिलने पर पछताना नहीं पड़ेगा.
6.क्या मानवीय हस्तक्षेप से मिलती है सीट?
कई लोगों को लगता है कि रेलवे अधिकारी जानबूझकर उन्हें ऊपर की सीट देते हैं, लेकिन IRCTC ने साफ किया कि सीट का आवंटन पूरी तरह ऑटोमेटेड कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किया जाता है. इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता. सिस्टम सबसे पहले बीच की सीटों को भरता है ताकि ट्रेन का संतुलन बना रहे और अंत में खिड़की वाली या लोअर बर्थ दी जाती है.
7.अगर बुकिंग के बाद भी न मिले लोअर बर्थ तो क्या करें?
अगर बुकिंग के वक्त आपको लोअर बर्थ नहीं मिल पाई है और यात्री बुजुर्ग या दिव्यांग है, तो हार न मानें. यात्रा के दौरान आप ट्रेन के TTE से संपर्क कर सकते हैं. रेलवे के नियमों के अनुसार, TTE को यह अधिकार है कि अगर ट्रेन में कोई लोअर बर्थ खाली है या कोई यात्री अपनी सीट बदलने को तैयार है, तो वह जरूरतमंद यात्री को लोअर बर्थ आवंटित कर सकता है.
8.टिकट बुक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर अपना अकाउंट खोलें. "From" और "To" स्टेशन के साथ यात्रा की तारीख डालकर ट्रेन खोजें. अपनी पसंद की ट्रेन और क्लास चुनकर यात्री का नाम, उम्र और जेंडर दर्ज करें. बर्थ प्रेफरेंस में 'Lower' चुनें और ''रिजर्वेशन च्वाइस' में 'Book only if lower berth allotted' पर टिक करें.
9.टिकट बुक करते समय रखें इन बातों का ध्यान
इसके बाद UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करें. पेमेंट होते ही आपका टिकट बुक हो जाएगा और पीएनआर की जानकारी आपके मोबाइल और ईमेल पर आ जाएगी. अगली बार जब भी टिकट बुक करें, इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी रेल यात्रा आरामदायक और सुखद हो सके.