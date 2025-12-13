UPI फ्रॉड से कैसे बचें? जानिए सुरक्षित लेनदेन के 5 आसान तरीके

बिजनेस
राजा राम | Dec 13, 2025, 06:36 PM IST
1.कैशलेस ट्रांजैक्शन को आम आदमी तक पहुंचा दिया
UPI ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को आम आदमी तक पहुंचा दिया है. सब्जी खरीदने से लेकर बड़े भुगतान तक, हर काम मोबाइल से हो रहा है. लेकिन बीते कुछ समय में UPI फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं, जहां लोगों के खातों से लाखों रुपये उड़ाए जा चुके हैं.
2.सीमित बैलेंस रखें
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मानें तो UPI अकाउंट को सेविंग्स अकाउंट से अलग रखना ज्यादा सुरक्षित है. जिस बैंक खाते से UPI लिंक हो, उसमें सीमित बैलेंस रखें. इससे किसी भी अनहोनी की स्थिति में नुकसान कम होगा.
3.लेनदेन की सीमा
इसके अलावा ज्यादातर बैंक और पेमेंट ऐप्स में लेनदेन की सीमा सेट करने का विकल्प मिलता है. एक बार लिमिट तय करने से फ्रॉड की स्थिति में पूरा बैलेंस साफ होने का खतरा नहीं रहता.
4.रिसीवर का नाम जरूर जांचें
UPI की तेज स्पीड कई बार यूजर्स को गलती करने पर मजबूर कर देती है. पेमेंट करने से पहले रिसीवर का नाम जरूर जांचें और QR स्कैन करते वक्त स्क्रीन पर दिख रही जानकारी ध्यान से पढ़ें. जल्दबाजी में किया गया भुगतान भारी पड़ सकता है.
5.बिना जांचे पेमेंट रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें
परिवार के अन्य सदस्यों, खासकर बुजुर्गों को भी डिजिटल फ्रॉड के प्रति जागरूक करना जरूरी है. उनके फोन में कम लिमिट सेट करें और साफ तौर पर समझाएं कि बिना जांचे किसी भी पेमेंट रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें.
6.UPI PIN कभी किसी से साझा न करें
साथ ही अपना UPI PIN कभी किसी से साझा न करें, न ही संदिग्ध लिंक पर क्लिक करें. अनजान वेबसाइट या मैसेज के जरिए आने वाले लिंक मालवेयर का कारण बन सकते हैं, जिससे पूरा फाइनेंशियल डेटा खतरे में पड़ जाता है.