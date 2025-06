2 . How to Apply for HDB Financial IPO

- इस IPO में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगइन करना होगा.

- ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद आपको फ्रंट पेज पर ही IPO का ऑप्शन दिखेगा. उस पर टैप या क्लिक करें.

- इसके बाद जितने भी IPO ओपन होंगे उनकी लिस्ट खुल जाएगी. आपको HDB Financial Serives पर जाना है और उसके साथ में दिख रहे Apply बटन को टैप करना है.

- अप्लाई पर टैप करते ही एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको बताना होगा कि आपको कितने लॉट खरीदने हैं. यहां पर पहले से एक लॉट की डिटेल्स भरी होंगी, आप लॉट बढ़ा सकते हैं.लॉट तय करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करें.

- अप्लाई पर क्लिक करते ही आपके UPI पर पेमेंट मेंडेट आएगा. इस मेंडेट को अप्रूवल देते ही तय अमाउंट आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा. कुछ देर में आपके पास IPO एप्लिकेशन का कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा.