घर बैठे राशन कार्ड में कैसे जोड़ें नए सदस्य का नाम? ये रही स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

7 . मेरा राशन ऐप 2.0 से आवेदन

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स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सरकार ने मेरा राशन ऐप 2.0 की सुविधा दी है. इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना अनिवार्य है क्योंकि वेरिफिकेशन ओटीपी के जरिए होता है. ऐप डाउनलोड कर आधार बेस्ड ओटीपी से लॉगिन करें और अपना पिन सेट करें. फैमिली डिटेल्स सेक्शन में जाकर ऐड न्यू मेंबर विकल्प चुनें. फॉर्म भरें और संबंधित दस्तावेज अपलोड कर सबमिट कर दें. ऐप पर ही आप अपनी रसीद संख्या के माध्यम से स्टेटस चेक कर सकते हैं.

