घर बैठे राशन कार्ड में कैसे जोड़ें नए सदस्य का नाम? ये रही स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

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Gaurav Barar | May 14, 2026, 03:58 PM IST
1.जरूरी दस्तावेज है राशन कार्ड
राशन कार्ड भारत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. आधार कार्ड के व्यापक प्रचलन से पहले यह पहचान और पते का सबसे प्रमुख प्रमाण हुआ करता था. आज भी, यह न केवल गरीब परिवारों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराता है, बल्कि कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है.
2.घर बैठे जोड़ सकते हैं नए सदस्य का नाम
अक्सर परिवारों में विवाह या बच्चे के जन्म के बाद नए सदस्य जुड़ते हैं, जिनका नाम राशन कार्ड में शामिल करना आवश्यक हो जाता है. यदि आपके परिवार में भी किसी नए सदस्य का आगमन हुआ है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आसानी से उनका नाम जुड़वा सकते हैं.
3.जरूरी दस्तावेजों की सूची
राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए कुछ बुनियादी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. मुख्य रूप से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर तैयार रखना चाहिए.
4.बच्चे और नवविवाहित महिला के लिए
अगर घर की नई बहू का नाम जोड़ना है, तो उनका आधार, मैरिज सर्टिफिकेट (विवाह प्रमाण पत्र) और उनके पिता के राशन कार्ड से नाम कटने का प्रमाण पत्र चाहिए. यदि छोटे बच्चे का नाम जुड़वाना है, तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता का राशन कार्ड अनिवार्य है.
5.ऑनलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया
डिजिटल इंडिया के दौर में अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. आप अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, जैसे दिल्ली के लिए https://nfs.delhigovt.nic.in/ पर जाकर यह काम कर सकते हैं. वेबसाइट पर अपनी लॉग-इन आईडी बनाएं और पोर्टल में प्रवेश करें. होम पेज पर Add New Member या नए सदस्य का नाम जोड़ें विकल्प को चुनें.
6.डाक के जरिए मिलेगा नया कार्ड
खुलने वाले आवेदन फॉर्म में नए सदस्य की सभी व्यक्तिगत जानकारी सही-सही भरें. मांगे गए दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें. सबमिशन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं. वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया राशन कार्ड डाक के जरिए आपके पते पर भेज दिया जाएगा.
7.मेरा राशन ऐप 2.0 से आवेदन
स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सरकार ने मेरा राशन ऐप 2.0 की सुविधा दी है. इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना अनिवार्य है क्योंकि वेरिफिकेशन ओटीपी के जरिए होता है. ऐप डाउनलोड कर आधार बेस्ड ओटीपी से लॉगिन करें और अपना पिन सेट करें. फैमिली डिटेल्स सेक्शन में जाकर ऐड न्यू मेंबर विकल्प चुनें. फॉर्म भरें और संबंधित दस्तावेज अपलोड कर सबमिट कर दें. ऐप पर ही आप अपनी रसीद संख्या के माध्यम से स्टेटस चेक कर सकते हैं.
8.ऑफलाइन आवेदन का तरीका
जो लोग तकनीक के साथ सहज नहीं हैं, वे ऑफलाइन मोड का चुनाव कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति केंद्र (राशन दफ्तर) जाना होगा. वहां से फॉर्म लेकर भरें और सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी साथ लगाएं. निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी. विभागीय अधिकारी आपके दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करेंगे और सब कुछ सही पाए जाने पर नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा.