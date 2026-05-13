जब तेल नहीं था, तब कैसे चलती थी दुनिया? 7 चीज़ें जो पूरी तरह बदल गईं

1 . तेल बिना अर्थव्यवस्था की गाड़ी फेल

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तेल अर्थव्यवस्था के लिए कितनी ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली कमोडिटी Crude Oil है. तेल की कीमत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देती है. यही वजह है कि ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच, पूरी दुनिया का फोकस इस बात पर है कि क्रूड ऑयल की कीमतों को सामान्य किया जा सके. लेकिन 1859 से पहले तक क्रूड ऑयल निकाला नहीं गया था. यानी आज के समय में सबसे ज़रूरी बन चुकी कमोडिटी आज से 170 साल पहले तक इस्तेमाल ही नहीं की जाती थी. सोचिए, तब कैसी रही होगी दुनिया?

फोटो- AI Generated