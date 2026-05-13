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जब तेल नहीं था, तब कैसे चलती थी दुनिया? 7 चीज़ें जो पूरी तरह बदल गईं

लोगों को यार बिना चैन तो आ भी सकता है, लेकिन आज के समय में तेल के बिना पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूब सकती है. ईरान-अमेरिका एक-दूसरे की बात मानने को राज़ी नहीं हैं और तेल की बढ़ती कीमत ने दुनिया की सांस अटकाकर रखी है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब तेल नहीं था, तब दुनिया कैसे चलती थी?

Kusum Lata | May 13, 2026, 01:55 PM IST

1.तेल बिना अर्थव्यवस्था की गाड़ी फेल

तेल बिना अर्थव्यवस्था की गाड़ी फेल
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तेल अर्थव्यवस्था के लिए कितनी ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली कमोडिटी Crude Oil है. तेल की कीमत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देती है. यही वजह है कि ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच, पूरी दुनिया का फोकस इस बात पर है कि क्रूड ऑयल की कीमतों को सामान्य किया जा सके. लेकिन 1859 से पहले तक क्रूड ऑयल निकाला नहीं गया था. यानी आज के समय में सबसे ज़रूरी बन चुकी कमोडिटी आज से 170 साल पहले तक इस्तेमाल ही नहीं की जाती थी. सोचिए, तब कैसी रही होगी दुनिया?

फोटो- AI Generated

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2.लोग ट्रैवल कैसे करते थे?

लोग ट्रैवल कैसे करते थे?
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जब तेल नहीं था तब आज की तरह मोटर गाड़ी, प्लेन आदि नहीं थे. तब कहीं आने-जाने के लिए घोड़े, घोड़ा-गाड़ी, बैल गाड़ी, तांगा, हाथ गाड़ी, पालकी आदि का इस्तेमाल होता था. एक शहर से दूसरे शहर जाने में कई दिन लग जाते थे. पानी के जहाज भी अभी की तरह मॉडर्न नहीं थे. शुरुआत में पाल वाले जहाज चलते थे. बाद में स्टीमर जहाज आए. तब यूरोप से भारत जहाज से आने में ही तीन-चार महीने लग जाते थे. 

फोटो- कैन्वा

3.घरों में रोशनी कैसे होती थी?

घरों में रोशनी कैसे होती थी?
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बिजली की खोज और इस्तेमाल तेल का इस्तेमाल शुरू होने से पहले ही हो चुके थे. लेकिन एक लंबे समय तक घर-घर में बिजली नहीं पहुंची थी. क्रूड ऑयल के मिलने के बाद घरों में मिट्टी तेल पहुंचा और उससे लोग लालटेन, चिमनी लगे. लेकिन क्रूड ऑयल से पहले लोग जानवरों की चर्बी, व्हेल मछली के तेल आदि से रोशनी करते थे. खाना बनाने के लिए मूंगफली, सरसों, तिल के तेल और घी निकालना काफी पहले शुरू हो गया था, आम घरों में इन तेलों का इस्तेमाल रोशनी के लिए किया जाता है.

फोटो- कैन्वा

4.युद्ध कैसे लड़े जाते थे?

युद्ध कैसे लड़े जाते थे?
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टैंक, फाइटर जेट, मिसाइल ये सब तेल के आने के बाद संभव हो सके. पहले युद्ध तीर, तलवार, भाले से लड़े जाते थे, तब रिवॉल्वर और राइफल भी होते थे. हालांकि, तोप बैलों से खींचे जाते थे. सैनिक पैदल या फिर घोड़े पर सवार होकर जाते थे.

फोटो- कैन्वा

TRENDING NOW

5.क्या क्रूड ऑयल से पहले फैक्ट्रियां नहीं थीं?

क्या क्रूड ऑयल से पहले फैक्ट्रियां नहीं थीं?
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आज भले ही ज्यादातर इंडस्ट्रीज़ तेल पर चलती हों, लेकिन दुनिया में औद्योगिक क्रांति तेल से नहीं, कोयले से आई थी. तब फैक्ट्रियां नदी किनार लगाई जाती थीं, पानी की धार से टरबाइन घुमाए जाते थे या फिर कोयले से चलने वाले स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया जाता था.

फोटो- कैन्वा

6.खेती कैसे होती थी?

खेती कैसे होती थी?
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भारत में खेती एक लंबे वक्त तक मैनुअल ही रही है. अभी भी पूरी दुनिया के 60 प्रतिशत से ज्यादा किसान मैनुअल तरीके से ही खेती करते हैं. हालांकि, जुताई, फसल ढोने और उसे मंडी तक पहुंचाने के लिए आज के समय में ज्यादातर किसान ट्रैक्टर और गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं. पहले बैल से हल चलाए जाते थे, हाथ से बीज लगाए जाते थे, हंसिये से फसल की कटाई होती थी. कटाई के बाद बीज निकालने की प्रक्रिया भी मैनुअल ही होती थी.

फोटो- कैन्वा

7.बिना प्लास्टिक के कैसे रहते थे लोग

बिना प्लास्टिक के कैसे रहते थे लोग
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आज लगभग हर पैकिंग में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक क्रूड ऑयल से बनने वाले पेट्रोकेमिकल्स से बनता है. घर पर आने वाली हर चीज़ प्लास्टिक में पैक होकर आती है. तब लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, पैकिंग के लिए सूती के झोलों, जूट और बांस के बने थैलों और बास्केट का इस्तेमाल होता था. तब यूज़ एंड थ्रो का कल्चर नहीं था, चीज़ें रीयूज़ की जाती थीं. 

फोटो- कैन्वा

8.तेल ने कैसे बदली दुनिया

तेल ने कैसे बदली दुनिया
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दुनिया तेल से पहले भी चलती थी. लेकिन तेल ने दुनिया को स्पीड दी. पहले एक देश से दूसरे देश जाने में कई हफ्ते और महीने लग जाते थे. आज सफर घंटों में पूरा हो जाता है. आप घर बैठे सामान ऑर्डर करते हैं और वो मिनटों में आपके घर पहुंच जाता है, ये तेल की वजह से हो पाया. इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक जैसे फोन, कम्प्यूटर में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक क्रूड ऑयल के बायप्रोडक्ट से बनते हैं. फिर पैकिंग में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक और गाड़ियों में लगने वाला पेट्रोल भी तो क्रूड ऑयल से ही बनते हैं.

फोटो- कैन्वा

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