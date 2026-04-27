UPSC Exam Cost: एक सिविल सर्वेंट बनाने के पीछे कितना खर्च करती है सरकार?

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Kusum Lata | Apr 27, 2026, 04:07 PM IST
1.कहां मिलती है UPSC के खर्च की जानकारी?
Union Public Service Commission के खर्च की जानकारी केंद्र सरकार के Demand for Grants डॉक्यूमेंट में मिलती है. बजट से पहले मंत्रालय और विभाग केंद्र सरकार को डिमांड फॉर ग्रांट देते हैं, इनमें पिछले खर्च, चालू वित्त वर्ष के खर्च का अनुमान और अगले साल के लिए फंड की मांग होती है.
2.परीक्षा कराने में कितना खर्च करता है UPSC?
साल 2026-27 के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स के मुताबिक, साल 2024-25 में UPSC ने कुल 427 करोड़ रुपये खर्च किये. इनमें से करीब आधा यानी 212 करोड़ रुपये परीक्षाओं और सलेक्शन में खर्च हुए. साल 2025-26 में यह खर्च करीब 198.68 करोड़ रुपये का रहा. इस साल के लिए UPSC ने परीक्षा और सलेक्शन के लिए 186 करोड़ रुपये की मांग की है.
3.एक सिविल सर्वेंट पर कितने रुपये खर्च करता है UPSC?
पहली नज़र में लग सकता है कि 900-1000 पदों के हिसाब से UPSC एक सिविल सर्वेंट पर लाखों रुपये खर्च करती है. लेकिन ऐसा नहीं है. Civil Services Exam के साथ-साथ UPSC सालभर में 14-15 परीक्षाएं कराता है. इसका मतलब है कि परीक्षाओं के लिए UPSC खर्च का जो हिसाब देता है, वो इन सभी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं के लिए है, केवल सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए नहीं. हालांकि, सिविल सर्विस परीक्षा UPSC की सबसे बड़ी परीक्षा है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि UPSC के खर्च का बड़ा हिस्सा सिविल सर्वेंट्स की भर्ती में जाता है.
4.इतना पैसा कहां से लाता है UPSC?
UPSC ग्रुप ए और बी कर्मियों की भर्ती के लिए एक संवैधानिक संस्था है. यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है, यानी UPSC कमाई नहीं करता है. संविधान के आर्टिकल 322 के मुताबिक, UPSC का पूरा खर्च भारत के कन्सॉलिटेडेट फंड से जाता है. यह केंद्र सरकार का प्राथमिक अकाउंट है.
5.कब है UPSC Civil Services Exam 2026?
सिविल सर्विसेस एग्जाम UPSC का सबसे प्रमुख एग्जाम है. इस परीक्षा से IAS, IPS, IFS और IRS अधिकारी चुने जाते हैं. इस साल UPSC का प्रीलिम्स एग्जाम 24 मई को होगा. वहीं, मेन्स परीक्षा 21 अगस्त, 2026 को होगी. इंटरव्यू दिसंबर-जनवरी में करवाया जा सकता है. इस साल UPSC ने 933 पदों पर वेकेंसी निकाली है.