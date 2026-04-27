UPSC Exam Cost: एक सिविल सर्वेंट बनाने के पीछे कितना खर्च करती है सरकार?

3 . एक सिविल सर्वेंट पर कितने रुपये खर्च करता है UPSC?

3

पहली नज़र में लग सकता है कि 900-1000 पदों के हिसाब से UPSC एक सिविल सर्वेंट पर लाखों रुपये खर्च करती है. लेकिन ऐसा नहीं है. Civil Services Exam के साथ-साथ UPSC सालभर में 14-15 परीक्षाएं कराता है. इसका मतलब है कि परीक्षाओं के लिए UPSC खर्च का जो हिसाब देता है, वो इन सभी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं के लिए है, केवल सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए नहीं. हालांकि, सिविल सर्विस परीक्षा UPSC की सबसे बड़ी परीक्षा है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि UPSC के खर्च का बड़ा हिस्सा सिविल सर्वेंट्स की भर्ती में जाता है.

