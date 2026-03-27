FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IPL 2026 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें आईपीए 2026 के मुकाबले? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IPL 2026 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें आईपीए 2026 के मुकाबले? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

RCB vs SRH Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानिए कैसी है बेंगलुरु की पिच

RCB vs SRH Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानिए कैसी है बेंगलुरु की पिच

April 2026 Festival List: अप्रैल माह में हनुमान जयंती से लेकर वैशाख तक कब पड़ेगा कौन सा व्रत और त्योहार, यहां देखें पूरी लिस्ट

अप्रैल माह में हनुमान जयंती से लेकर वैशाख तक कब पड़ेगा कौन सा व्रत और त्योहार, यहां देखें पूरी लिस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Dhurandhar 2 Iconic Watches: हमजा अली से उजैर बलोच तक, 'धुरंधर 2' में किस किरदार ने पहनी सबसे महंगी घड़ी?

Dhurandhar 2 Iconic Watches: हमजा अली से उजैर बलोच तक, 'धुरंधर 2' में किस किरदार ने पहनी सबसे महंगी घड़ी?

दुनिया के सबसे आलीशान मानव-निर्मित आइलैंड्स, नक्शे पर नहीं थे ये द्वीप! इंसानों की इंजीनियरिंग ने किया कमाल

दुनिया के सबसे आलीशान मानव-निर्मित आइलैंड्स, नक्शे पर नहीं थे ये द्वीप! इंसानों की इंजीनियरिंग ने किया कमाल

क्या है अतनु चक्रवर्ती की क्वॉलिफिकेशन जिसने दिलाया था HDFC का टॉप पोस्ट? जानें कैसे एक IAS अधिकारी बने थे इतने बड़े बैंक के चेयरमैन

क्या है अतनु चक्रवर्ती की क्वॉलिफिकेशन जिसने दिलाया था HDFC का टॉप पोस्ट? जानें कैसे एक IAS अफसर बने थे इतने बड़े बैंक के चेयरमैन

HomePhotos

बिजनेस

100 रुपये के पेट्रोल का कितना पैसा कहां जाता है? तेल, टैक्स और कमीशन का पूरा Price Breakup

पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें इस वक्त न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा कीवर्ड है. US-Iran युद्ध के बीच दुनिया तेल संकट से जूझ रही है. सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज़ ड्यूटी में 10 रुपये की कटौती की है. क्या आप जानते हैं कि तेल खरीदते वक्त आप कितना पैसा पेट्रोल का और कितना ऊपर का देते हैं?

Kusum Lata | Mar 27, 2026, 04:15 PM IST

1.How Petrol Price is Calculated

How Petrol Price is Calculated
1

कैसे तय होती है पेट्रोल की कीमत

पेट्रोल का एक बेस प्राइस होता है और एक होता है रिटेल प्राइस. बेस प्राइस माने पेट्रोल की वो कीमत जो तेल कंपनियां तय करती हैं. इस बेस प्राइस में जब टैक्स और कमीशन जुड़ता है तब तेल की रिटेल कीमत तैयार होती है, ये वो कीमत है जो आप चुकाते हैं. फोटो- कैन्वा

Advertisement

2.Components of Petrol Base Price

Components of Petrol Base Price
2

पेट्रोल का बेस प्राइस कैसे तय होता है?

ज्यादातर लोग सिंपल मैथ लगाते हैं कि 1 बैरल में 159 लीटर होता है, तो एक बैरल की कीमत को 159 से भाग देने पर जो रेट आएगा वो बेस प्राइज़ है. पर ऐसा नहीं होता. तेल कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल खरीदती हैं. इस क्रूड ऑयल पर कंपनियां कस्टम ड्यूटी चुकाती हैं. उसे भारत लाने का खर्च उठाती हैं. तेल के स्टोरेज के लिए बने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च, तेल को रिफाइन करने का खर्च उठाती हैं. इन सभी चीज़ों के खर्च को जोड़कर कंपनियां एक लीटर पेट्रोल का बेस प्राइज़ तय करती हैं. फोटो- कैन्वा

3.Components of Petrol Retail Price

Components of Petrol Retail Price
3

पेट्रोल का रिटेल प्राइस कैसे तय होता है?
तेल के प्रोडक्शन पर एक्साइज़ ड्यूटी लगती है. डीलर को तेल बेचते वक्त तेल कंपनियां बेस प्राइस में एक्साइज ड्यूटी जोड़ देती हैं. अब डीलर जिस कीमत पर तेल खरीदता है, उस पर वो अपना कमीशन लेता है और जिस राज्य में तेल बिकता है उस राज्य की सरकार तेल की कीमत और डीलर के कमीशन पर VAT लेती है. तो बेस प्राइस+सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी+ डीलर कमीशन+स्टेट VAT मिलकर तैयार होती है तेल की रिटेल प्राइस. VAT हर राज्य का अलग होता है, कुछ राज्य बेस प्राइस पर फिक्स्ट परसेंट वैट के तौर पर लेते हैं, तो कुछ राज्यों ने VAT फिक्स कर रखा है. फोटो- कैन्वा

4.Price Breakup of 100 Rupee Petrol

Price Breakup of 100 Rupee Petrol
4

100 रुपये के पेट्रोल का प्राइस ब्रेकअप क्या होगा?
पेट्रोल में लगभग 60 प्रतिशत तेल का बेस प्राइस होता है. करीब 13 प्रतिशत एक्साइज़ ड्यूटी. लगभग 4 से 5 प्रतिशत डीलर कमीशन और लगभग 20-22 प्रतिशत राज्य का वैट टैक्स होता है. यानी 100 रुपये के तेल में लगभग 60 रुपये का तेल, 13 रुपये सेंट्रल एक्साइज़, 5 रुपये डीलर कमीशन और करीब 22 रुपये स्टेट VAT. जिन राज्यों में VAT कम होता है वहां पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, जिन राज्यों में ज्यादा होता है वहां कीमतें ज्यादा होती हैं. फोटो- कैन्वा
 

TRENDING NOW

5.Exice Duty on Petrol-Diesel Reduced by 10 rs

Exice Duty on Petrol-Diesel Reduced by 10 rs
5

केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल की एक्साइज़ ड्यूटी में आज 10 रुपये की कटौती की है. बीते लगभग एक महीने से क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतों का बोझ तेल कंपनियां उठा रही थीं. उन्हें राहत देने के लिए एक्साइज़ ड्यूटी में छूट दी गई है. सरकार ने साफ किया है कि इस कटौती का असर पेट्रोल-डीजल के रिटेल प्राइज़ पर नहीं पड़ेगा.  फोटो- कैन्वा

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dhurandhar 2 Iconic Watches: हमजा अली से उजैर बलोच तक, 'धुरंधर 2' में किस किरदार ने पहनी सबसे महंगी घड़ी?
Dhurandhar 2 Iconic Watches: हमजा अली से उजैर बलोच तक, 'धुरंधर 2' में किस किरदार ने पहनी सबसे महंगी घड़ी?
दुनिया के सबसे आलीशान मानव-निर्मित आइलैंड्स, नक्शे पर नहीं थे ये द्वीप! इंसानों की इंजीनियरिंग ने किया कमाल
दुनिया के सबसे आलीशान मानव-निर्मित आइलैंड्स, नक्शे पर नहीं थे ये द्वीप! इंसानों की इंजीनियरिंग ने किया कमाल
क्या है अतनु चक्रवर्ती की क्वॉलिफिकेशन जिसने दिलाया था HDFC का टॉप पोस्ट? जानें कैसे एक IAS अधिकारी बने थे इतने बड़े बैंक के चेयरमैन
क्या है अतनु चक्रवर्ती की क्वॉलिफिकेशन जिसने दिलाया था HDFC का टॉप पोस्ट? जानें कैसे एक IAS अफसर बने थे इतने बड़े बैंक के चेयरमैन
भारत का रहस्यमयी रेलवे स्टेशन! जहां साल में सिर्फ दो बार आती है ट्रेन, बेहद अनोखा है इसका इतिहास
भारत का रहस्यमयी रेलवे स्टेशन! जहां साल में सिर्फ दो बार आती है ट्रेन, बेहद अनोखा है इसका इतिहास
1 लीटर पेट्रोल की कीमत 60 रुपये, तो आप क्यों चुकाते हैं 100? जानिए Petrol Price का पूरा Breakup
1 लीटर पेट्रोल की कीमत 60 रुपये, तो आप क्यों चुकाते हैं 100? जानिए Petrol Price का पूरा Breakup
MORE
Advertisement
धर्म
Mangal Uday 2026: इन राशियों के जातकों पर मडराएगा संकट, सोच समझकर लें करियर और कारोबार से जुड़े फैसले
इन राशियों के जातकों पर मडराएगा संकट, सोच समझकर लें करियर और कारोबार से जुड़े फैसले
Srinagar Raghunath Temple: श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद मनाई जाएगी रामनवमी, 1990 में आतंकी हमले में कर दिया था तबाह 
श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद मनाई जाएगी रामनवमी, 1990 में आतंकी हमले में कर दिया था तबाह
Chaitra Navratri Day 8 : चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती
चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती
Horoscope 26 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
MORE
Advertisement