100 रुपये के पेट्रोल का कितना पैसा कहां जाता है? तेल, टैक्स और कमीशन का पूरा Price Breakup

3 . Components of Petrol Retail Price

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पेट्रोल का रिटेल प्राइस कैसे तय होता है?

तेल के प्रोडक्शन पर एक्साइज़ ड्यूटी लगती है. डीलर को तेल बेचते वक्त तेल कंपनियां बेस प्राइस में एक्साइज ड्यूटी जोड़ देती हैं. अब डीलर जिस कीमत पर तेल खरीदता है, उस पर वो अपना कमीशन लेता है और जिस राज्य में तेल बिकता है उस राज्य की सरकार तेल की कीमत और डीलर के कमीशन पर VAT लेती है. तो बेस प्राइस+सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी+ डीलर कमीशन+स्टेट VAT मिलकर तैयार होती है तेल की रिटेल प्राइस. VAT हर राज्य का अलग होता है, कुछ राज्य बेस प्राइस पर फिक्स्ट परसेंट वैट के तौर पर लेते हैं, तो कुछ राज्यों ने VAT फिक्स कर रखा है. फोटो- कैन्वा