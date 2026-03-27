100 रुपये के पेट्रोल का कितना पैसा कहां जाता है? तेल, टैक्स और कमीशन का पूरा Price Breakup

बिजनेस
Kusum Lata | Mar 27, 2026, 04:15 PM IST
1.How Petrol Price is Calculated
कैसे तय होती है पेट्रोल की कीमत
पेट्रोल का एक बेस प्राइस होता है और एक होता है रिटेल प्राइस. बेस प्राइस माने पेट्रोल की वो कीमत जो तेल कंपनियां तय करती हैं. इस बेस प्राइस में जब टैक्स और कमीशन जुड़ता है तब तेल की रिटेल कीमत तैयार होती है, ये वो कीमत है जो आप चुकाते हैं. फोटो- कैन्वा
2.Components of Petrol Base Price
पेट्रोल का बेस प्राइस कैसे तय होता है?
ज्यादातर लोग सिंपल मैथ लगाते हैं कि 1 बैरल में 159 लीटर होता है, तो एक बैरल की कीमत को 159 से भाग देने पर जो रेट आएगा वो बेस प्राइज़ है. पर ऐसा नहीं होता. तेल कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल खरीदती हैं. इस क्रूड ऑयल पर कंपनियां कस्टम ड्यूटी चुकाती हैं. उसे भारत लाने का खर्च उठाती हैं. तेल के स्टोरेज के लिए बने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च, तेल को रिफाइन करने का खर्च उठाती हैं. इन सभी चीज़ों के खर्च को जोड़कर कंपनियां एक लीटर पेट्रोल का बेस प्राइज़ तय करती हैं. फोटो- कैन्वा
3.Components of Petrol Retail Price
पेट्रोल का रिटेल प्राइस कैसे तय होता है?
तेल के प्रोडक्शन पर एक्साइज़ ड्यूटी लगती है. डीलर को तेल बेचते वक्त तेल कंपनियां बेस प्राइस में एक्साइज ड्यूटी जोड़ देती हैं. अब डीलर जिस कीमत पर तेल खरीदता है, उस पर वो अपना कमीशन लेता है और जिस राज्य में तेल बिकता है उस राज्य की सरकार तेल की कीमत और डीलर के कमीशन पर VAT लेती है. तो बेस प्राइस+सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी+ डीलर कमीशन+स्टेट VAT मिलकर तैयार होती है तेल की रिटेल प्राइस. VAT हर राज्य का अलग होता है, कुछ राज्य बेस प्राइस पर फिक्स्ट परसेंट वैट के तौर पर लेते हैं, तो कुछ राज्यों ने VAT फिक्स कर रखा है. फोटो- कैन्वा
4.Price Breakup of 100 Rupee Petrol
100 रुपये के पेट्रोल का प्राइस ब्रेकअप क्या होगा?
पेट्रोल में लगभग 60 प्रतिशत तेल का बेस प्राइस होता है. करीब 13 प्रतिशत एक्साइज़ ड्यूटी. लगभग 4 से 5 प्रतिशत डीलर कमीशन और लगभग 20-22 प्रतिशत राज्य का वैट टैक्स होता है. यानी 100 रुपये के तेल में लगभग 60 रुपये का तेल, 13 रुपये सेंट्रल एक्साइज़, 5 रुपये डीलर कमीशन और करीब 22 रुपये स्टेट VAT. जिन राज्यों में VAT कम होता है वहां पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, जिन राज्यों में ज्यादा होता है वहां कीमतें ज्यादा होती हैं. फोटो- कैन्वा
5.Exice Duty on Petrol-Diesel Reduced by 10 rs
केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल की एक्साइज़ ड्यूटी में आज 10 रुपये की कटौती की है. बीते लगभग एक महीने से क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतों का बोझ तेल कंपनियां उठा रही थीं. उन्हें राहत देने के लिए एक्साइज़ ड्यूटी में छूट दी गई है. सरकार ने साफ किया है कि इस कटौती का असर पेट्रोल-डीजल के रिटेल प्राइज़ पर नहीं पड़ेगा. फोटो- कैन्वा