इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

एकादशी पर की डबल मर्डर! हरियाणा की कुख्यात साइको किलर पूनम के अपराधों में छिपे हैं कौन से रहस्य?

Bigg Boss 19 Finale: क्या तान्या मित्तल होंगी घर से बहार? ये है सच्चाई

विजय हजारे ट्रॉफी में Virat Kohli एक मैच खेलने की कितनी लेंगे फीस? रकम कर देगी हैरान

कितनी तनख्वाह पाते हैं राष्ट्रपति पुतिन? जानें सैलरी के मामले में वो ट्रंप-मोदी से आगे हैं या पीछे

भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स

बिजनेस

कितनी तनख्वाह पाते हैं राष्ट्रपति पुतिन? जानें सैलरी के मामले में वो ट्रंप-मोदी से आगे हैं या पीछे

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दो दिवसीय भारत दौरे पर आज पहुंच चुके हैं. इस यात्रा ने एक बार फिर दुनिया के ताकतवर नेताओं की कमाई को चर्चा में ला दिया है.

राजा राम | Dec 04, 2025, 08:09 PM IST

1.पुतिन की सैलरी कितनी है?

पुतिन की सैलरी कितनी है?
1

आमतौर पर लोग मानते हैं कि महाशक्तियों के प्रमुखों की सैलरी बेहद ऊंची होती है, लेकिन पुतिन के आंकड़े कुछ अलग ही तस्वीर पेश करते हैं. रूस जैसे विशाल और सैन्य रूप से शक्तिशाली देश के प्रमुख होने के बावजूद व्लादिमीर पुतिन की आधिकारिक सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आम धारणा है.

2. सैलरी करीब 1.16 करोड़ रुपये

सैलरी करीब 1.16 करोड़ रुपये
2

रूसी सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि पुतिन की वार्षिक बेसिक सैलरी लगभग 1,40,000 डॉलर यानी करीब 1.16 करोड़ रुपये है. यह सैलरी सिर्फ उनकी आधिकारिक कमाई को दर्शाती है, लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उन्हें कई सुविधाएं भी मिलती हैं जो उनकी लाइफस्टाइल और खर्चों को पूरी तरह बदल देती हैं. पुतिन को सरकारी आवास, 24×7 सुरक्षा, ट्रैवल सुविधा और विशेष प्रेसीडेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं.

3.लग्जरी सुविधाएं भी शामिल

लग्जरी सुविधाएं भी शामिल
3

कई विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के पास पुतिन जैसे नेताओं के लिए खास तौर पर विकसित एक विशाल इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें लग्जरी सुविधाएं शामिल हैं. हालांकि इन्हें उनकी सैलरी नहीं बल्कि राष्ट्रपति पद से मिलने वाले विशेषाधिकार माना जाता है.

4.शक्तिशाली देशों की तुलना में सैलरी कम

शक्तिशाली देशों की तुलना में सैलरी कम
4

दुनिया के अन्य शक्तिशाली देशों की तुलना में पुतिन की आधिकारिक सैलरी कम दिखती है. उदाहरण के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति की बेसिक सैलरी इससे कई गुना अधिक होती है. फिर भी, पुतिन का प्रभाव और राजनीतिक ताकत उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं की सूची में शीर्ष पर रखती है.

5.डोनाल्ड ट्रंप को कितनी मिलती है सैलरी ?

डोनाल्ड ट्रंप को कितनी मिलती है सैलरी ?
5

दूसरी ओर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में सबसे अधिक आधिकारिक सैलरी पाने वाले नेताओं में शामिल हैं. उनकी वार्षिक सैलरी 4,00,000 डॉलर यानी लगभग 3.32 करोड़ रुपए है. इसके अलावा उन्हें ट्रैवल, एंटरटेनमेंट और गृह प्रबंधन जैसे लिए अतिरिक्त अलाउंस मिलते हैं. इन सबको मिलाकर ट्रंप की कुल आधिकारिक कमाई लगभग 5,69,000 डॉलर तक पहुंच जाती है.

6.पुतिन और ट्रंप से पीछे हैं पीएम मोदी

पुतिन और ट्रंप से पीछे हैं पीएम मोदी
6

इसके मुकाबले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैलरी बेहद कम है. उनकी मासिक आय करीब 1.66 लाख रुपए है, जो वार्षिक रूप से लगभग 20 लाख रुपए बनती है. सैलरी के मामले में वे पुतिन और ट्रंप जैसे नेताओं से काफी पीछे हैं.

