कितनी तनख्वाह पाते हैं राष्ट्रपति पुतिन? जानें सैलरी के मामले में वो ट्रंप-मोदी से आगे हैं या पीछे

2 . सैलरी करीब 1.16 करोड़ रुपये

रूसी सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि पुतिन की वार्षिक बेसिक सैलरी लगभग 1,40,000 डॉलर यानी करीब 1.16 करोड़ रुपये है. यह सैलरी सिर्फ उनकी आधिकारिक कमाई को दर्शाती है, लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उन्हें कई सुविधाएं भी मिलती हैं जो उनकी लाइफस्टाइल और खर्चों को पूरी तरह बदल देती हैं. पुतिन को सरकारी आवास, 24×7 सुरक्षा, ट्रैवल सुविधा और विशेष प्रेसीडेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं.