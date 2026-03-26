1 बैरल क्रूड ऑयल से कितना पेट्रोल बनता है? कैसे तय होती है कीमत?

5 . Crude Oil Prices Vs petrol Price

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क्रूड ऑयल सस्ता, तो महंगा क्यों होता है पेट्रोल?

अगर आप सिंपल मैथ लगाएंगे तो पाएंगे कि 159 लीटर क्रूड ऑयल 9867 रुपये का यानी एक लीटर क्रूड ऑयल 62 रुपये का मिल रहा है जबकि पेट्रोल तो 100 रुपये में बिक रहा है. लेकिन क्रूड ऑयल को खरीदने के बाद भारत लाया जाता है, रिफाइनरी में उसकी प्रोसेसिंग होती है, इस प्रोसेसिंग से अलग-अलग तरह के फ्यूल बनते हैं. उन्हें अलग किया जाता है. इसके बाद पेट्रोल या डीजल आपके इलाके तक पहुंचाया जाता है. इन सबके लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत के साथ सरकार का टैक्स जुड़ता है. इन सबको मिलाकर आप तक पहुंचने वाले तेल, गैस की कीमत तय होती है. फोटो- कैन्वा