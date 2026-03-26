1 बैरल क्रूड ऑयल से कितना पेट्रोल बनता है? कैसे तय होती है कीमत?

बिजनेस
Kusum Lata | Mar 26, 2026, 03:07 PM IST
1.How much Crude oil in 1 Barrel?
1 बैरल में कितना लीटर तेल होता है
इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल बैरल में बिकता है. तेल की कीमत भी प्रति बैरल के हिसाब से ही तय होती है. लेकिन भारत में हम तेल मापने के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि एक बैरल बराबर कितने लीटर. 1 बैरल में करीब 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है. फोटो- AI जनरेटेड
2.Fuels made from Crude Oil
क्रूड ऑयल से कौन-कौन से फ्यूल बनते हैं?
क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीज़ल, जेट फ्यूल, मरीन फ्यूल, LPG आदि बनते हैं. पेट्रोल और डीज़ल का इस्तेमाल मुख्य रूप से रोड ट्रांसपोर्ट में होता है. जेट फ्यूल का इस्तेमाल हवाई जहाज में, मरीन फ्यूल का इस्तेमाल पानी के जहाज में और LPG का इस्तेमाल रसोई गैस के रूप में होता है. फोटो- कैन्वा
3.How Much Petrol is produced from 1 barrel crude oil
1 बैरल क्रूड ऑयल से कितना पेट्रोल बनता है?
US Energy Information Administration की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 1 बैरल क्रूड ऑयल से 19 से 20 गैलन गैसोलीन (पेट्रोल) प्रोड्यूस होती है. 1 गैलन= 3.78 लीटर. यानी एक बैरल क्रूड ऑयल से करीब 72 से 75 लीटर पेट्रोल बनती है. इसी तरह एक बैरल क्रूड ऑयल से 41 से 45 लीटर डीजल प्रोड्यूस किया जाता है. फोटो- कैन्वा
4.Crude Oil Current Prices
अभी किस रेट पर बिक रहा है क्रूड ऑयल
पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत के लिए Brent Crude को स्टैंडर्ड माना जाता है. अलग-अलग देशों के क्रूड ऑयल अपनी क्वालिटी और मांग के आधार पर ब्रेंट क्रूड से डिस्काउंटेड रेट पर या फिर प्रिमियम रेट पर बिकते हैं. फिलहाल ब्रेंट क्रूड 105 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. फोटो- कैन्वा
5.Crude Oil Prices Vs petrol Price
क्रूड ऑयल सस्ता, तो महंगा क्यों होता है पेट्रोल?
अगर आप सिंपल मैथ लगाएंगे तो पाएंगे कि 159 लीटर क्रूड ऑयल 9867 रुपये का यानी एक लीटर क्रूड ऑयल 62 रुपये का मिल रहा है जबकि पेट्रोल तो 100 रुपये में बिक रहा है. लेकिन क्रूड ऑयल को खरीदने के बाद भारत लाया जाता है, रिफाइनरी में उसकी प्रोसेसिंग होती है, इस प्रोसेसिंग से अलग-अलग तरह के फ्यूल बनते हैं. उन्हें अलग किया जाता है. इसके बाद पेट्रोल या डीजल आपके इलाके तक पहुंचाया जाता है. इन सबके लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत के साथ सरकार का टैक्स जुड़ता है. इन सबको मिलाकर आप तक पहुंचने वाले तेल, गैस की कीमत तय होती है. फोटो- कैन्वा