FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Blood Donation: सच में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं ट्रांसजेंडर्स, सेक्स वर्कर्स और समलैंगिक? जानें क्या है डॉक्टर की राय 

Blood Donation: सच में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं ट्रांसजेंडर्स, सेक्स वर्कर्स और समलैंगिक? जानें क्या है डॉक्टर की राय

'घर चलो सरप्राइज है...' मां से ऐसा क्यों बोला था कातिल इंजीनियर? हिमशिखा हत्याकांड में बड़ा खुलासा

'घर चलो सरप्राइज है...' मां से ऐसा क्यों बोला था कातिल इंजीनियर? हिमशिखा हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Opinion: कांशीराम की मृत्यु पर सपा-कांग्रेस सरकारों ने शोक तक घोषित नहीं किया...क्यों मायावती की नाराजगी है जायज?

Opinion: कांशीराम की मृत्यु पर सपा-कांग्रेस सरकारों ने शोक तक घोषित नहीं किया...क्यों मायावती की नाराजगी है जायज?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
अधिकतम कितना पेट्रोल-डीजल खरीद सकता है एक आम आदमी, जानें क्या कहता है कानून?

अधिकतम कितना पेट्रोल-डीजल खरीद सकता है एक आम आदमी, जानें क्या कहता है कानून?

Numerology: 1, 10, 19 या 28 को जन्मी लड़की को कर रहे हैं डेट? ये एक सच जाने बिना आगे बढ़ने की न करें गलती

Numerology: 1, 10, 19 या 28 को जन्मी लड़की को कर रहे हैं डेट? ये एक सच जाने बिना आगे बढ़ने की न करें गलती

Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका 

Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका

HomePhotos

बिजनेस

अधिकतम कितना पेट्रोल-डीजल खरीद सकता है एक आम आदमी, जानें क्या कहता है कानून?

Petrol Purchase Limit in India: देश में कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहें फैल रही हैं. इस वजह से कुछ लोग अपने वाहनों के साथ-साथ डिब्बे और ड्रम में भी तेल भरवाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन क्या यह कानूनी रूप से सही है? आइये जानते हैं.

रईश खान | Mar 14, 2026, 07:00 PM IST

1.US-ईरान वॉर की वजह से संकट

US-ईरान वॉर की वजह से संकट
1

मिडिल ईस्ट के वॉर का सबसे ज्यादा असर तेल और गैस पर पड़ रहा है. ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने के बाद दुनियाभर की तेल सप्लाई रुक गई है. इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. भारत का लगभग 60% तेल और गैस इसी रूट से आ रहा था. इस बीच सोशल मीडिया पर तेल की कमी को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं. जिसकी वजह से लोग भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं. कुछ लोग अपनी गाड़ियों के साथ-साथ डिब्बे और ड्रम में भी पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हैं.  (Image Source: Social Media)

Advertisement

2.Laws Regarding Keeping oil in House?

Laws Regarding Keeping oil in House?
2

विशेषज्ञों के अनुसार, देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति फिलहाल सामान्य है, लेकिन इन घटनाओं और वायरल वीडियो के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में पेट्रोल और डीजल की कमी होने वाली है? अगर ऐसा है तो एक आम आदमी कितना पेट्रोल या डीजल खरीदकर घर में रख सकता है? इसको लेकर हमारा कानून क्या कहता है? आइये इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं. (Image Source: Social Media)
 

3.Limit of keeping 30-L of petrol-diesel at home

Limit of keeping 30-L of petrol-diesel at home
3

नियमों के अनुसार, एक आम व्यक्ति आमतौर पर अपने वाहन की टंकी की क्षमता के अनुसार पेट्रोल खरीद सकता है. हालांकि, कंटेनरों में तेल के भंडारण या परिवहन पर सख्त कानूनी प्रतिबंध लागू होते हैं. पेट्रोलियम नियम 2002 के अनुसार, व्यक्ति बिना लाइसेंस के घर में सीमित मात्रा में ही पेट्रोल या डीजल रख सकता है. नियमों के अनुसार, एक आम व्यक्ति घर में अधिकतम 30 लीटर पेट्रोल या डीजल रख सकता है.
 

4.इन शर्तों का पालन करना जरूरी

इन शर्तों का पालन करना जरूरी
4

30 लीटर तेल रखने के लिए भी कुछ शर्तें हैं- पेट्रोल-डीजल सुरक्षित और मजबूत कंटेनरों में रखा होना चाहिए. ये कंटेनर धातु या विशेष प्लास्टिक के बने होने चाहिए और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए सीलबंद भी होने चाहिए. ईंधन भरते समय कंटेनर में हवा के संचार के लिए कुछ जगह छोड़ना भी महत्वपूर्ण होता है, ताकि उसमें दबाव न बने. (AI generated image)

TRENDING NOW

5.क्या 30 लीटर से ज्यादा रख सकते हैं?

क्या 30 लीटर से ज्यादा रख सकते हैं?
5

यदि कोई व्यक्ति घर में 30 लीटर से अधिक पेट्रोल या डीजल रखना चाहता है, तो उसे स्थानीय पेट्रोलियम प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी. इसके लिए लाइसेंस आवश्यक है और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन करना होगा. यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के निर्धारित सीमा से अधिक पेट्रोल या डीजल का भंडारण करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. (AI generated image)
 

6.7 साल तक सजा प्रावाधान

7 साल तक सजा प्रावाधान
6

पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत, पहली बार उल्लंघन करने पर 1 महीने तक की कैद, 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. बार-बार उल्लंघन करने पर 3 महीने की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है. इसके बाद भी व्यक्ति पेट्रोल या डीजल की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 7 साल तक की कारावास की सजा हो सकती है.
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अधिकतम कितना पेट्रोल-डीजल खरीद सकता है एक आम आदमी, जानें क्या कहता है कानून?
अधिकतम कितना पेट्रोल-डीजल खरीद सकता है एक आम आदमी, जानें क्या कहता है कानून?
Numerology: 1, 10, 19 या 28 को जन्मी लड़की को कर रहे हैं डेट? ये एक सच जाने बिना आगे बढ़ने की न करें गलती
Numerology: 1, 10, 19 या 28 को जन्मी लड़की को कर रहे हैं डेट? ये एक सच जाने बिना आगे बढ़ने की न करें गलती
Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका 
Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका
माचिस-सिगरेट के डिब्बे पर लिखे धुन, 65Yr पहले ऐसे तैयार हुआ था 4 Min 41 Sec का ये गाना, आज है हर महफिल की जान
माचिस-सिगरेट के डिब्बे पर लिखे धुन, 65Yr पहले ऐसे तैयार हुआ था 4 Min 41 Sec का ये गाना, आज है हर महफिल की जान
Curdled Milk: भयंकर गर्म में भी नहीं फटेगा दूध, फ्रिज के बिना ऐसे रखें घंटों तक ताजा! 
Curdled Milk: भयंकर गर्म में भी नहीं फटेगा दूध, फ्रिज के बिना ऐसे रखें घंटों तक ताजा!
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 13 March: कर्क और कन्या वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को इन आसान उपाय को करने से प्रसन्न हो जाएंगी मां संतोषी, घर में खूब आएगी सुख समृद्धि
शुक्रवार को इन आसान उपाय को करने से प्रसन्न हो जाएंगी मां संतोषी, घर में खूब आएगी सुख समृद्धि
Pillow Astrology Tips: सोने से पहले तकिए के नीचे रख ली ये 1 चीज तो तंगी और तनाव से मिलेगी मुक्ति, बन जाएंगे सभी काम
सोने से पहले तकिए के नीचे रख ली ये 1 चीज तो तंगी और तनाव से मिलेगी मुक्ति, बन जाएंगे सभी काम
अब बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, जानें BKTC को क्यों लेना पड़ा ये फैसला
अब बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, जानें BKTC को क्यों लेना पड़ा ये फैसला
Numerology: 'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
MORE
Advertisement