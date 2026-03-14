अधिकतम कितना पेट्रोल-डीजल खरीद सकता है एक आम आदमी, जानें क्या कहता है कानून?

1 . US-ईरान वॉर की वजह से संकट

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मिडिल ईस्ट के वॉर का सबसे ज्यादा असर तेल और गैस पर पड़ रहा है. ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने के बाद दुनियाभर की तेल सप्लाई रुक गई है. इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. भारत का लगभग 60% तेल और गैस इसी रूट से आ रहा था. इस बीच सोशल मीडिया पर तेल की कमी को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं. जिसकी वजह से लोग भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं. कुछ लोग अपनी गाड़ियों के साथ-साथ डिब्बे और ड्रम में भी पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हैं. (Image Source: Social Media)