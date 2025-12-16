EPFO Withdrawal Rules: नौकरी के दौरान PF अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं? जानें शादी-घर के लिए विड्रॉल लिमिट

बिजनेस
रईश खान | Dec 16, 2025, 11:09 PM IST
1.PF खाते से कब-कब पैसा निकाल सकता है कर्मचारी?
आज हम आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के बारे में बताएंगे. जिसमें प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी कब-कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं?
2.नौकरी के दौरान कितना पैसा निकाल सकते हैं?
जॉब करते समय कर्मचारी EPF खाते से पूरा पैसा नहीं निकाल सकता. उसको 75 फीसदी तक पैसा निकालने की अनुमति होती है. वह तब जब उसने वर्तमान नौकरी में 12 महीने पूरे कर लिए हैं. मान लीजिए कर्मचारी के पीएफ खाते में 1 लाख रुपये है, तो वह जॉब करते समय सिर्फ ₹75,000 तक ही निकाल सकता है.
3.मेडिकल इमरजेंसी के लिए क्या है लिमिट?
मेडिकल इमरजेंसी में PF से पैसा निकासी पर कोई समय की पाबंदी नहीं है. अगर कर्मचारी खुद बीमार है या पत्नी-बच्चे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो उसके इलाज के लिए पीएफ का पूरा पैसा निकाला जा सकता है. यह अमाउंट कर्मचारी के 6 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते या कर्मचारी का हिस्सा ब्याज समेत जो भी हो. इसके लिए बस डॉक्टर और नियोक्ता का सर्टिफिकेट चाहिए होता है.
4.घर खरीदने के लिए 90 प्रतिशत
घर खरीदने व बनवाने के लिए कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से 90 प्रतिशत का पैसा निकाल सकता है. इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है. इसमें पहली शर्त कि कम से कम 5 साल की सर्विस करना जरूरी है. जिसमें उसकी पिछली नौकरी भी जोड़ी जाएगी.
5.शादी के लिए कितना अमाउंट?
बच्चों या बहन-भाई की शादी के लिए कर्मचारी PF से पैसा निकाल सकता है. इसके लिए नौकरी कम से कम 12 महीने पूरी होनी चाहिए. करमचारी + नियोक्ता के योगदान के बराबर यानी 100 प्रतिशत पैसा निकाल सकते हैं. पहले 50% अमाउंट निकालने की अनुमति थी. इसके लिए 5 बार पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं.