EPFO Withdrawal Rules: नौकरी के दौरान PF अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं? जानें शादी-घर के लिए विड्रॉल लिमिट

3 . मेडिकल इमरजेंसी के लिए क्या है लिमिट?

मेडिकल इमरजेंसी में PF से पैसा निकासी पर कोई समय की पाबंदी नहीं है. अगर कर्मचारी खुद बीमार है या पत्नी-बच्चे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो उसके इलाज के लिए पीएफ का पूरा पैसा निकाला जा सकता है. यह अमाउंट कर्मचारी के 6 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते या कर्मचारी का हिस्सा ब्याज समेत जो भी हो. इसके लिए बस डॉक्टर और नियोक्ता का सर्टिफिकेट चाहिए होता है.