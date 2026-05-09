Indian Railways Luggage Rules: ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं? हर कोच के लिए है अलग लिमिट, जानिए नियम

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Gaurav Barar | May 09, 2026, 03:43 PM IST
1.सामान ले जाने के कड़े और स्पष्ट नियम निर्धारित
भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े परिवहन नेटवर्कों में से एक है, जहां प्रतिदिन करोड़ों लोग सफर करते हैं. यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और डिब्बों में भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने सामान ले जाने के कड़े और स्पष्ट नियम निर्धारित किए हैं.
2.सह-यात्रियों को होती है परेशानी
अक्सर जानकारी के अभाव में यात्री भारी-भरकम सामान लेकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जिससे न केवल सह-यात्रियों को परेशानी होती है, बल्कि उन्हें भारी जुर्माना भी भरना पड़ता है. जानिए ट्रेन के किस कोच में आप कितना सामान ले जा सकते हैं और नियम तोड़ने पर क्या प्रावधान हैं.
3.श्रेणी के अनुसार सामान की निर्धारित सीमा
रेलवे ने कोच की श्रेणी के आधार पर सामान ले जाने की क्षमता तय की है. जनरल क्लास श्रेणी में भीड़ अधिक होती है, इसलिए यहां सामान की सीमा सबसे कम 35 किलो रखी गई है. स्लीपर क्लास में एक यात्री अपने साथ अधिकतम 40 किलो वजन का सामान ले जा सकता है.
4.फर्स्ट क्लास एसी में सबसे ज्यादा छूट
थर्ड एसी में स्लीपर की तरह ही प्रति यात्री 40 किलो की लिमिट तय है. सेकेंड एसी श्रेणी में यात्रियों को थोड़ी अधिक छूट मिलती है, यहां 50 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है. फर्स्ट क्लास एसी में प्रीमियम श्रेणी होने के कारण सबसे ज्यादा यानी 70 किलो तक सामान ले जाने की छूट दी गई है.
5.बच्चों के लिए निर्धारित नियमों का रखें ध्यान
अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए निर्धारित नियमों का ध्यान रखें. 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग से लगेज अलाउंस नहीं मिलता, उनका सामान माता-पिता की लिमिट में ही गिना जाता है. रेलवे का इन नियमों को लागू करने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य यात्रियों का सफर आरामदायक बनाना है.
6.ओवरलोडिंग से पैदा हो सकते हैं सुरक्षा संबंधी खतरे
अक्सर अधिक सामान होने से गैलरी रुक जाती है, जिससे यात्रियों को चढ़ने-उतरने में असुविधा होती है. इसके अलावा, ओवरलोडिंग से सुरक्षा संबंधी खतरे भी पैदा हो सकते हैं. नियमों का पालन सुनिश्चित कर रेलवे यह सुनिश्चित करता है कि आपात स्थिति में आवाजाही बाधित न हो.
7.अतिरिक्त सामान होने पर क्या करें?
अगर आपके पास सामान निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उसे छिपाकर ले जाने के बजाय पार्सल के रूप में बुक करना एक समझदारी भरा विकल्प है. यात्रा से कम से कम 30 मिनट पहले रेलवे के पार्सल ऑफिस जाकर अतिरिक्त सामान की बुकिंग कराएं. बुक किया गया सामान ट्रेन के पिछले हिस्से में स्थित ब्रेक वैन या लगेज वैन में रखा जाता है. गंतव्य स्टेशन पहुंचने पर आप अपनी रसीद दिखाकर सुरक्षित तरीके से अपना सामान वापस प्राप्त कर सकते हैं.
8.नियम उल्लंघन पर कितना जुर्माना?
अगर कोई यात्री बिना बुकिंग के निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाते हुए पकड़ा जाता है, तो रेलवे उससे भारी जुर्माना वसूलता है. यह जुर्माना अतिरिक्त वजन और यात्रा की कुल दूरी (किलोमीटर) के आधार पर तय किया जाता है. कई मामलों में यह जुर्माना सामान्य पार्सल दरों से छह गुना तक अधिक हो सकता है.
9.बैग्स का वजन जरूर जांच लें
सुखद और तनावमुक्त यात्रा के लिए यह आवश्यक है कि हम रेलवे के लगेज नियमों का सम्मान करें. यात्रा पर निकलने से पहले अपने बैग्स का वजन जरूर जांच लें. यदि सामान ज्यादा है, तो पार्सल सुविधा का लाभ उठाएं ताकि आप और आपके सह-यात्री बिना किसी बाधा के अपनी मंजिल तक पहुंच सकें.