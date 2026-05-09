Indian Railways Luggage Rules: ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं? हर कोच के लिए है अलग लिमिट, जानिए नियम

7 . अतिरिक्त सामान होने पर क्या करें?

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अगर आपके पास सामान निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उसे छिपाकर ले जाने के बजाय पार्सल के रूप में बुक करना एक समझदारी भरा विकल्प है. यात्रा से कम से कम 30 मिनट पहले रेलवे के पार्सल ऑफिस जाकर अतिरिक्त सामान की बुकिंग कराएं. बुक किया गया सामान ट्रेन के पिछले हिस्से में स्थित ब्रेक वैन या लगेज वैन में रखा जाता है. गंतव्य स्टेशन पहुंचने पर आप अपनी रसीद दिखाकर सुरक्षित तरीके से अपना सामान वापस प्राप्त कर सकते हैं.