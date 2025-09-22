100 करोड़ रुपये की FD पर कितना मिलेगा इंटरेस्ट? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

5 . 100 करोड़ रुपये में कितना होगा इंटरेस्ट

5

100 करोड़ रुपये की FD पर ब्याज दरें बैंक और अवधि के आधार पर भिन्न होती हैं. पंजाब नेशनल बैंक और अन्य सरकारी बैंकों में ब्याज दरें अधिक स्थिर और सुरक्षित होती हैं. आप अपनी जरूरतों और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार FD का चयन कर सकते हैं. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, 100 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि के लिए ब्याज दरें 10 करोड़ रुपये तक की जमा राशि से अधिक हो सकती हैं. FD की अवधि जितनी लंबी होगी, ब्याज दर उतनी ही अलग होगी. छोटी अवधि की FD की दरें अक्सर कम होती हैं. आप जिस बैंक में अपनी एफडी करवाना चाहते हैं, तो उस बैंक की साइट या ब्रांच पर जाकर 100 करोड़ रुपये की एफडी के लिए लागू ब्याज पता कर सकते हैं.

