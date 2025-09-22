100 करोड़ रुपये की FD पर कितना मिलेगा इंटरेस्ट? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

iPhone से लेकर Google Pixel और Samsung तक, Flipkart BBD Sale में 55,000 रुपए तक सस्ते हुए ये स्मार्टफोन
डीएनए मनी
मोहम्मद साबिर | Sep 22, 2025, 07:40 PM IST
1.ब्याज दरें (Interest Rates)
पंजाब नेशनल बैंक में 390 दिनों की FD पर सामान्य नागरिकों को 6.60% प्रति साल वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% प्रति साल की दर से ब्याज मिलता है. इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में ब्याज दरें 3.05% से लेकर 6.45% तक हैं. बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलता है.
2.अवधि और ब्याज दर (Tenure and interest rate)
पंजाब नेशनल बैंक में 1 साल से 5 साल तक की अवधि के लिए ब्याज दरें 6.25% से 6.40% प्रति साल है. वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए ब्याज दरें 3.40% से 6.60% प्रति साल हैं.
3.वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दरें (Interest rates for senior citizens)
पंजाब नेशनल बैंक में वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलता है. इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलता है.
4.ऐसे करें ब्याज कैलकुलेट
ब्याज की कैलकुलेट करने के लिए आपको मूलधन, अवधि और ब्याज दर की जरूरत होगी. इसके अलावा आप ऑनलाइन FD कैलकुलेटर का उपयोग करके अपने निवेश की मैच्योरिटी राशि की कैलकुलेट कर सकते है.
5.100 करोड़ रुपये में कितना होगा इंटरेस्ट
100 करोड़ रुपये की FD पर ब्याज दरें बैंक और अवधि के आधार पर भिन्न होती हैं. पंजाब नेशनल बैंक और अन्य सरकारी बैंकों में ब्याज दरें अधिक स्थिर और सुरक्षित होती हैं. आप अपनी जरूरतों और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार FD का चयन कर सकते हैं. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, 100 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि के लिए ब्याज दरें 10 करोड़ रुपये तक की जमा राशि से अधिक हो सकती हैं. FD की अवधि जितनी लंबी होगी, ब्याज दर उतनी ही अलग होगी. छोटी अवधि की FD की दरें अक्सर कम होती हैं. आप जिस बैंक में अपनी एफडी करवाना चाहते हैं, तो उस बैंक की साइट या ब्रांच पर जाकर 100 करोड़ रुपये की एफडी के लिए लागू ब्याज पता कर सकते हैं.