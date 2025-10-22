दुबई से बिना कस्टम ड्यूटी कितना सोना ला सकते हैं आप? जानें महिलाओं से लेकर बच्चों तक की लिमिट

2 . पुरुषों के दुबई से सोना लाने पर क्या हैं नियम?

2

दुबई से भारत की यात्रा करते समय एक पुरुष यात्री 20 ग्राम सोना (अधिकतम 50,000 रुपये तक) बिना किसी सीमा शुल्क के ला सकता है. इस सीमा के भीतर वे सोने के सिक्के या बार ला सकते हैं और भारत में सीमा शुल्क से बच सकते हैं. हालांकि अगर सोने की मात्रा 20 ग्राम या 50,000 रुपये की सीमा से अधिक है तो अतिरिक्त ग्राम पर सीमा शुल्क देना होगा. अगर कोई पुरुष यात्री 20 से 50 ग्राम सोना खरीदता है, तो सीमा शुल्क की दर 3% है. अगर वे 50-100 ग्राम सोना खरीद रहे हैं तो सीमा शुल्क की दर 6% है, वहीं अगर 100 ग्राम से अधिक सोना खरीदा जाता है तो सीमा शुल्क की दर 10% है.