दुबई से बिना कस्टम ड्यूटी कितना सोना ला सकते हैं आप? जानें महिलाओं से लेकर बच्चों तक की लिमिट

Bihar Election 2025: बिहार में महागठबंधन की आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव हो सकते हैं CM चेहरा
Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर बहनें भाईयों को क्यों खिलाती हैं पान, जानें इसके प्रभाव से लेकर पीछे की वजह
India vs Australia 2nd ODI: एडिलेड में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला, यहां देखें प्लेइंग 11
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं सतीश जारकीहोली! CM सिद्धारमैया के बेटे ने किया बड़ा इशारा
Health Tips: सर्दियों में इन 3 सुपर फूड्स का सेवन बॉडी को रखेगा फिट, आसपास भी नहीं भटकेंगी बीमारियां
Delhi Crime News: दिल्ली के रोहिणी में बड़ा एनकाउंटर, सिग्मा गैंग का सरगना समेत चार अपराधी ढेर
Delhi-NCR Weather: दिल्ली-NCR में जारी है प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI
Bihar Election 2025: बिहार में लालू-तेजस्वी को बड़ा झटका, चुनाव से ऐन पहले 50 नेताओं ने RJD से दिया इस्तीफा
'कुछ लोगों को सत्ता अपने परिवार के लिए चाहिए', नीतीश कुमार का लालू यादव पर तीखा प्रहार
जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'
डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Oct 22, 2025, 03:48 PM IST
1.दुबई में मिलता है किफायती सोना
अगर आप दुबई की यात्रा कर रहे हैं तो आपको वहां सोना बेहद किफायती दामों पर मिल सकता है. हालांकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दुबई से भारत में सोना आयात करने पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं इसलिए दुबई से भारत में सोना लाने वाले व्यक्तियों को नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है.
2.पुरुषों के दुबई से सोना लाने पर क्या हैं नियम?
दुबई से भारत की यात्रा करते समय एक पुरुष यात्री 20 ग्राम सोना (अधिकतम 50,000 रुपये तक) बिना किसी सीमा शुल्क के ला सकता है. इस सीमा के भीतर वे सोने के सिक्के या बार ला सकते हैं और भारत में सीमा शुल्क से बच सकते हैं. हालांकि अगर सोने की मात्रा 20 ग्राम या 50,000 रुपये की सीमा से अधिक है तो अतिरिक्त ग्राम पर सीमा शुल्क देना होगा. अगर कोई पुरुष यात्री 20 से 50 ग्राम सोना खरीदता है, तो सीमा शुल्क की दर 3% है. अगर वे 50-100 ग्राम सोना खरीद रहे हैं तो सीमा शुल्क की दर 6% है, वहीं अगर 100 ग्राम से अधिक सोना खरीदा जाता है तो सीमा शुल्क की दर 10% है.
3.महिलाओं के दुबई से सोना लाने पर क्या हैं नियम?
दुबई से आने वाली महिला यात्रियों के लिए शुल्क-मुक्त सोने की सीमा 40 ग्राम है, जिसकी अधिकतम कीमत 1 लाख रुपये है. दुबई से लौटते समय महिलाएं सिक्कों, बार या गहनों के रूप में सोना ले जा सकती हैं. इस सीमा से अधिक सोना ले जाने पर सीमा शुल्क लगेगा. अगर कोई महिला यात्री 40-100 ग्राम सोना खरीदती है तो सीमा शुल्क की दर 3% है. अगर वह 100-200 ग्राम सोना खरीदती है तो सीमा शुल्क की दर 6% है. 200 ग्राम से अधिक वजन वाले सोने पर सीमा शुल्क की दर 10% है.
4.बच्चों के लिए क्या है नियम?
15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 40 ग्राम तक के सोने के आभूषण बिना किसी सीमा शुल्क के आयात करने की अनुमति है. इसमें सोने के रूप में उपहार या भेंट भी शामिल हैं. हालांकि बच्चों को अपने साथ आए वयस्कों से अपने रिश्ते का पहचान पत्र दिखाना होगा. वहीं जब सोने की मात्रा 40 से 100 ग्राम के बीच हो, तो सीमा शुल्क की दर 3% है. जब सोने की मात्रा 100 से 200 ग्राम के बीच हो तो सीमा शुल्क की दर 6% है. 200 ग्राम से अधिक सोने की खरीद पर सीमा शुल्क की दर 10% है.
5.सोने के सिक्कों पर क्या है नियम?
अगर दुबई से लाए गए सिक्कों का कुल वजन प्रति यात्री 100 ग्राम से कम है तो सोने के सिक्कों पर 10% सीमा शुल्क लागू होता है. वहीं अगर सोने के सिक्कों का संयुक्त वजन 20 से 100 ग्राम के बीच है तो उनके कुल मूल्य पर 10% सीमा शुल्क लगाया जाता है. अगर आयातित सोने के सिक्के का कुल वजन 20 ग्राम से कम है तो कोई सीमा शुल्क नहीं देना होगा.
6.दुबई से सोना लाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी?
दुबई से भारत सोना लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे सोने की खरीद का बिल और शुद्धता एवं गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे. आपके द्वारा ले जाई जाने वाली सभी सोने की छड़ों पर उचित जानकारी अंकित होनी चाहिए. उनमें छड़ का वजन और सीरियल नंबर जैसी जानकारी भी शामिल होनी चाहिए. यात्रियों द्वारा दी गई गलत जानकारी पर जुर्माना और कुछ मामलों में ज़ब्ती भी हो सकती है.
7.शुल्क-मुक्त सीमा से अधिक सोना लाने पर क्या करना होगा?
अगर किसी भारतीय द्वारा दुबई से लाया गया सोना शुल्क-मुक्त सीमा से अधिक है तो उसे हवाई अड्डे पर इसकी जानकारी देनी होगी. जो भारतीय यात्री अनुमति से ज़्यादा सोना ले जा रहे हैं, उन्हें हवाई अड्डे पर लाल चैनल का इस्तेमाल करके अपनी पहचान दुबई से शुल्क-मुक्त सोना लाने वाले के रूप में करानी चाहिए.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.