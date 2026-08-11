FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
मानसून सत्र में CM रेखा गुप्ता का बड़ा वादा, दिल्ली के बुनियादी ढांचे में होगा बड़ा सुधार

मानसून सत्र में CM रेखा गुप्ता का बड़ा वादा, दिल्ली के बुनियादी ढांचे में होगा बड़ा सुधार

1 लाख रुपये का सोना 2030 तक कितना होगा? गोल्ड-सिल्वर में किसका पैसा ज्यादा बढ़ सकता है, यहां समझिए पूरा गणित

1 लाख रुपये का सोना 2030 तक कितना होगा? गोल्ड-सिल्वर में किसका पैसा ज्यादा बढ़ सकता है, पूरा गणित

'बच्चा, महिला, पुरुष या वस्यक जो भी हो गुमशुदगी के मामले तुरंत दर्ज हों...', SC का राज्यों को सख्त निर्देश

'बच्चा, महिला, पुरुष या वस्यक जो भी हो गुमशुदगी के मामले तुरंत दर्ज हों...', SC का राज्यों को सख्त निर्देश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
विदेश से एक बार में कितना सोना-चांदी ला सकते हैं पैसेंजर? जानें क्या है कानूनी नियम

विदेश से एक बार में कितना सोना-चांदी ला सकते हैं पैसेंजर? जानें क्या है कानूनी नियम

Lawyer और Advocate में होता है बड़ा अंतर, जानें कोर्ट में किसे होती है केस लड़ने की इजाजत

Lawyer और Advocate में होता है बड़ा अंतर, जानें कोर्ट में किसे होती है केस लड़ने की इजाजत

Pink Ball Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Pink Ball Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

हिंदी न्यूज़Photos

बिजनेस

विदेश से एक बार में कितना सोना-चांदी ला सकते हैं पैसेंजर? जानें क्या है कानूनी नियम

भारत अपनी जरूरत का सोना विदेशों से ही मंगवाता है. लेकिन अगर कोई आम आदमी विदेश से सोना लाता है, तो इसका कानूनी नियम क्या है. आपको बताएंगे कि पैसेंजर विदेश से एक बार में कितना सोना-चांदी ला सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 11, 2026, 10:22 PM IST

1.क्या आम आदमी विदेश से सोना-चांदी ला सकता है?

क्या आम आदमी विदेश से सोना-चांदी ला सकता है?
1

भारत में हर नागरिक विदेश से सोना और चांदी खरीदकर ला सकता है. लेकिन सोना लाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नियम भी हैं. इन नियमों के तहत ही एक आम आदमी विदेशों से सोना ला सकता है. 
 

Advertisement

2.विदेश से एक बार में कितना सोने की ज्वैलरी ला सकते हैं पैसेंजर?

विदेश से एक बार में कितना सोने की ज्वैलरी ला सकते हैं पैसेंजर?
2

अगर कोई नागरिक एक साल या उससे अधिक समय तक विदेश में रहता है, तो वो सोना खरीदकर भारत ला सकता है. पुरुष 50,000 रुपये तक की सोनी की ज्वैलरी बिना कोई टैक्स के ला सकता है. वहीं महिलाएं की सीमा 1,00,000 रुपये तक है. हालांकि, सिर्फ ज्वैलरी पर ही टैक्स नहीं देना पड़ा है. 
 

3.विदेश से एक बार में कितना चांदी ला सकते हैं पैसेंजर?

विदेश से एक बार में कितना चांदी ला सकते हैं पैसेंजर?
3

कस्टम नियम 2026 के मुताबिक नागरिक को भारत में 10 किलोग्राम तक चांदी भारत लाने की इजाजत है. लेकिन ये तभी मुमकिन है, जब कोई 6 महीने या उससे अधिक तक विदेश में रहा हो. लेकिन अगर 6 महीने से पहले कोई चांदी भारत लाता है, तो उसपर भारी टैक्स लग सकता है.  
 

4.विदेश से सोना-चांदी लाने पर क्या है कस्टम नियम?

विदेश से सोना-चांदी लाने पर क्या है कस्टम नियम?
4

विदेश से भारत सोना चांदी लाने के लिए कस्टम ड्यूटी का कड़ा नियम है. सोने-चांदी की ज्वैलरी लाने के लिए पुरुष 20 ग्राम तक के गहने बिना ड्यूटी चुकाए लाने की अनुमति होती है, जबकि महिलाएं 40 ग्राम की ज्वैलरी बिना ड्यूटी के ला सकती हैं. 
 

TRENDING NOW

5.सोने-चांदी के सिक्के और बिस्किट लाने पर क्या है नियम?

सोने-चांदी के सिक्के और बिस्किट लाने पर क्या है नियम?
5

Customs Act 1962 की धारा 111 के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना डिक्लेरेशन के सोना लाता है, तो उसे तस्करी माना जाएगा. कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 1 किलो तक ही सोना ला सकता है. लेकिन इसके लिए एयरपोर्ट पर कस्टम्स के सामने डिक्लेयर करना होगा. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सोने-चांदी के बिस्किट, सिक्के या बार लाता है, तो उसे टैक्स चुकाना ही होगा. बिना ड्यूटी के सिर्फ नियम के अनुसार ही सोने-चांदी के ज्वैलरी ला सकते हैं. (All Photo: AI)
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
विदेश से एक बार में कितना सोना-चांदी ला सकते हैं पैसेंजर? जानें क्या है कानूनी नियम
विदेश से एक बार में कितना सोना-चांदी ला सकते हैं पैसेंजर? जानें क्या है कानूनी नियम
Lawyer और Advocate में होता है बड़ा अंतर, जानें कोर्ट में किसे होती है केस लड़ने की इजाजत
Lawyer और Advocate में होता है बड़ा अंतर, जानें कोर्ट में किसे होती है केस लड़ने की इजाजत
Pink Ball Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Pink Ball Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
कौन हैं 17 साल के Rohan Arni जो AI से सुलझा रहे अंतरिक्ष की गुत्थी? जानें किस स्कूल में करते हैं पढ़ाई
कौन हैं 17 साल के Rohan Arni जो AI से सुलझा रहे अंतरिक्ष की गुत्थी? जानें किस स्कूल में करते हैं पढ़ाई
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी Deepti Gaur Mukerjee? JNU से LSE तक की पढ़ाई, ऐसा रहा IAS सफर
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी Deepti Gaur Mukerjee? JNU से LSE तक की पढ़ाई, ऐसा रहा IAS सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement