विदेश से एक बार में कितना सोना-चांदी ला सकते हैं पैसेंजर? जानें क्या है कानूनी नियम

5 . सोने-चांदी के सिक्के और बिस्किट लाने पर क्या है नियम?

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Customs Act 1962 की धारा 111 के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना डिक्लेरेशन के सोना लाता है, तो उसे तस्करी माना जाएगा. कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 1 किलो तक ही सोना ला सकता है. लेकिन इसके लिए एयरपोर्ट पर कस्टम्स के सामने डिक्लेयर करना होगा. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सोने-चांदी के बिस्किट, सिक्के या बार लाता है, तो उसे टैक्स चुकाना ही होगा. बिना ड्यूटी के सिर्फ नियम के अनुसार ही सोने-चांदी के ज्वैलरी ला सकते हैं. (All Photo: AI)

