एक टैंकर शिप पर लदा होता है कितना Crude Oil? भारत में इससे कितने दिन का होता है इंतजाम- जानकर हैरान हो जाएंगे आप!

5 . How Much Oil Reserve India Has

5

भारत अपने तेल भंडार में 74 दिन की ज़रूरत का तेल रख सकता है. यानी लगभग 40 करोड़ बैरल तेल आमतौर पर भारत रिजर्व में रखता है, ताकि आपात स्थिति में भारत में तेल की कमी न हो. पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से 26 मार्च को दिए गए अपडेट में कहा गया था कि भारत के पास 60 दिन की आपूर्ति के लायक तेल बचा है. इसके बाद से तेल रिजर्व को लेकर सरकार की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है.