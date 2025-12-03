FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

बिजनेस

EPFO: नौकरी छोड़ने के बाद PF अकाउंट में जमा पैसे पर ब्याज कितने साल तक मिलता है?

नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड रूप में कटता है, जो उनके PF अकाउंट में जमा होता है. इस जमा पैसे पर सरकार ब्याज देती है. ऐसे सवाल उठता है कि नौकरी छोड़ने के बाद भी क्या PF खाते में जमा इस पैसे पर ब्याज मिलता रहेगा?

रईश खान | Dec 03, 2025, 09:08 PM IST

1.EPFO ब्याज के नियम

EPFO ब्याज के नियम
1

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के नियमों के अनुसार, कर्मचारी की नौकरी छोड़ने के बाद भी PF अकाउंट में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, लेकिन यह एक सीमित अवधि तक के लिए होता है.

2.3 साल तक मिलता है ब्याज

3 साल तक मिलता है ब्याज
2

अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या उसकी नौकरी चली जाती है, तो पीएफ अकाउंट पर अंतिम अंशदान की तारीख से 36 महीने यानी 3 साल तक ब्याज मिलता रहेगा. तीन साल के बाद यह खाता इनएक्टिव हो जाएगा.

3.कब तक Employee Category में रखता है EPFO

कब तक Employee Category में रखता है EPFO
3

पीएफ खाते में जब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान बंद हो जाता है तो EPFO उस खाते को Employee Category में नहीं मानता और ब्याज देना बंद कर देता है.

4.कितने साल के कर्मचारी को माना जाता है रिटायर्ड

कितने साल के कर्मचारी को माना जाता है रिटायर्ड
4

यही वजह है कि 58 साल की उम्र के बाद पीएफ खाते में जमा पैसा सुरक्षित तो रहता है, लेकिन उस पर ब्याज नहीं मिलता. EPFO के नियमों में 58 साल के कर्मचारी को पूरी तरह रिटायर्ड माना जाता है.

5.PF पर कितने प्रतिशत मिलता है ब्याज

PF पर कितने प्रतिशत मिलता है ब्याज
5

अगर कोई व्यक्ति 55 साल की उम्र में नौकरी छोड़ देता है तो उसे 58 साल की उम्र तक ही ब्याज मिलेगा. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने PF पर 8.25% का ब्याज दिया है. हालांकि, ब्याज की दरों में समय-समय पर बदलाव होता रहता है.

