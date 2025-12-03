EPFO: नौकरी छोड़ने के बाद PF अकाउंट में जमा पैसे पर ब्याज कितने साल तक मिलता है?

बिजनेस
रईश खान | Dec 03, 2025, 09:08 PM IST
1.EPFO ब्याज के नियम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के नियमों के अनुसार, कर्मचारी की नौकरी छोड़ने के बाद भी PF अकाउंट में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, लेकिन यह एक सीमित अवधि तक के लिए होता है.
2.3 साल तक मिलता है ब्याज
अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या उसकी नौकरी चली जाती है, तो पीएफ अकाउंट पर अंतिम अंशदान की तारीख से 36 महीने यानी 3 साल तक ब्याज मिलता रहेगा. तीन साल के बाद यह खाता इनएक्टिव हो जाएगा.
3.कब तक Employee Category में रखता है EPFO
पीएफ खाते में जब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान बंद हो जाता है तो EPFO उस खाते को Employee Category में नहीं मानता और ब्याज देना बंद कर देता है.
4.कितने साल के कर्मचारी को माना जाता है रिटायर्ड
यही वजह है कि 58 साल की उम्र के बाद पीएफ खाते में जमा पैसा सुरक्षित तो रहता है, लेकिन उस पर ब्याज नहीं मिलता. EPFO के नियमों में 58 साल के कर्मचारी को पूरी तरह रिटायर्ड माना जाता है.
5.PF पर कितने प्रतिशत मिलता है ब्याज
अगर कोई व्यक्ति 55 साल की उम्र में नौकरी छोड़ देता है तो उसे 58 साल की उम्र तक ही ब्याज मिलेगा. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने PF पर 8.25% का ब्याज दिया है. हालांकि, ब्याज की दरों में समय-समय पर बदलाव होता रहता है.