घर में कितने LPG सिलेंडर रख सकते हैं? नियम तोड़ा तो हो सकती है जेल

1 . LPG का संकट क्यों आया?

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मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से एलपीजी का संकट मंडरा गया है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को बंद कर दिया है. जिसकी वजह से खाड़ी देशों से गैस और तेल नहीं आ पा रहा है. इसके चलते भारत में एलपीजी सिलेंडर को लेकर आशंति फैली हुई है. कुछ लोगों को सिलेंडर (Gas Cylinder) मिल नहीं रहा है, तो वहीं कुछ लोग एक्स्ट्रा भरवाकर घर में रख रहे हैं. ऐसे में आपको सरकारी नियम जानना जरूरी है कि घर में कितने सिलेंडर तक ही भरकर रख सकते हैं? अन्यथा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. फोटो- Canva