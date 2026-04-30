Power Of Compounding: 2 लाख रुपये का म्यूचुअल फंड निवेश इतने साल में बनेगा 50 लाख

3 . Mutual Funds से कितने साल में 2 लाख के 50 लाख बनेंगे?

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म्यूचुअल फंड में औसत 8-12 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है. चलिए जानते हैं 10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत रिटर्न पर 2 लाख के 50 लाख बनने में कितने साल लगेंगे. इस कैल्कुलेशन के लिए हमने ग्रो के म्यूचुअल फंड कैल्कुलेटर का इस्तेमाल किया है.

अगर 12 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है तो 29 साल में आपको 51 लाख 49 हजार रुपये का रिटर्न मिलेगा. मैच्योरिटी अमाउंट 53 लाख 49 हजार रुपये होगा.

10 प्रतिशत रिटर्न के हिसाब से 34 साल में आपको 49 लाख रुपये का रिटर्न मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट 51 लाख रुपये का होगा. फोटो- कैन्वा