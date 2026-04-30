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Power Of Compounding: 2 लाख रुपये का म्यूचुअल फंड निवेश इतने साल में बनेगा 50 लाख

सब्र का फल मीठा होता है. ये लाइन तो आपने खूब सुनी होगी. लेकिन क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में सब्र से आप 20-25 गुना कमा सकते हैं. बहुत छोटे निवेश से बहुत बड़ा फंड बिल्ड किया जा सकता है? 2 लाख का निवेश आपको 50 लाख का फंड दे सकता है. चलिए जानते हैं कैसे.

Kusum Lata | Apr 30, 2026, 04:48 PM IST

1.क्या है पावर ऑफ कम्पाउंडिंग?

क्या है पावर ऑफ कम्पाउंडिंग?
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पावर ऑफ कम्पाउंडिंग का आसान भाषा में मतलब है निवेश पर कमाई और उस कमाई पर और ज्यादा कमाई. उदाहरण से समझते हैं. आपने अपने खेत में आम का एक पेड़ लगाया. पहले साल इस पेड़ पर फल आए. धीरे-धीरे इन फलों की गुठलियों से और पेड़ उगे, उन सब पर फल आए. यह सिलसिला चलता रहा और एक पेड़ से आम का एक पूरा बाग बन गया. पावर ऑफ कम्पाउंडिंग भी ऐसे ही काम करती है. फोटो- कैन्वा

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2.कम्पाउंडिंग का जादू तभी दिखेगा, जब आप सब्र करेंगे

कम्पाउंडिंग का जादू तभी दिखेगा, जब आप सब्र करेंगे
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अगर आप Mutual Funds में 2 लाख रुपये का लमसम इनवेस्ट करते हैं, तो निवेश के बाद आपको 50 लाख का फंड बनाने के लिए लंबा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कम्पाउंडिंग का जादू लंबे निवेश पर ही काम करता है. कम्पाउंडिंग में पैसे के साथ-साथ समय भी बेहद ज़रूरी है. फोटो- कैन्वा

3.Mutual Funds से कितने साल में 2 लाख के 50 लाख बनेंगे?

Mutual Funds से कितने साल में 2 लाख के 50 लाख बनेंगे?
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म्यूचुअल फंड में औसत 8-12 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है. चलिए जानते हैं 10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत रिटर्न पर 2 लाख के 50 लाख बनने में कितने साल लगेंगे. इस कैल्कुलेशन के लिए हमने ग्रो के म्यूचुअल फंड कैल्कुलेटर का इस्तेमाल किया है.

अगर 12 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है तो 29 साल में आपको 51 लाख 49 हजार रुपये का रिटर्न मिलेगा. मैच्योरिटी अमाउंट 53 लाख 49 हजार रुपये होगा.

10 प्रतिशत रिटर्न के हिसाब से 34 साल में आपको 49 लाख रुपये का रिटर्न मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट 51 लाख रुपये का होगा. फोटो- कैन्वा

4.Mutual Fund में समय के साथ भागता है रुपया

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पावर ऑफ कम्पाउंडिंग समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि शुरुआत में आपका पैसा धीरे-धीरे बढ़ेगा, जैसे-जैसे साल बढ़ेंगे वैसे-वैसे पैसे की स्पीड भी बढ़ेगी. 12 प्रतिशत रिटर्न के हिसाब से 2 लाख रुपये से 10 साल में 6 लाख रुपये ही बनेंगे. 15 साल में ये 10 लाख हो जाएगा. 20 साल में 19 लाख और अगले पांच साल में यही 19 लाख 34 लाख रुपये बन जाएंगे और अगले 5 साल में 34 लाख रुपये 59 लाख रुपये हो जाएंगे.  यानी जितना लंबा निवेश उतनी मोटी जेब. फोटो- AI Generated
 

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5.म्यूचुअल फंड SIP और लमसम में कौन ज्यादा बेहतर?

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SIP और लमसम दोनों दो अलग-अलग तरह के लोगों के लिए है. SIP उनके लिए है जो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करना चाहते हैं. और लमसम उनके लिए जो अपने पास जमा हुए या बोनस-बिजनेस से मिले पैसों को निवेश करना चाहते हैं. फोटो- कैन्वा

6.Risk फैक्टर को समझना भी ज़रूरी है

Risk फैक्टर को समझना भी ज़रूरी है
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म्यूचुअल फंड बाज़ार जोखिम के अधीन है. यानी इसमें किया गए निवेश और रिटर्न पर बाज़ार के उतार-चढ़ाव का असर पड़ता है. इसलिए ये सलाह दी जाती है कि निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर लें. फोटो- कैन्वा

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