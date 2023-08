trendingPhotosDetail,recommendedPhotos,recommendedPhotosMobile

इंश्योरेंस कंपनियां कैसे तय करती हैं आपकी कार की मार्केट वैल्यू, समझें उनका IDV फॉर्मूला

IDV in Car Insurance: आपकी गाड़ी को हुए नुकसान के लिए इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी यह आपकी गाड़ी की आईडीवी (इंश्योरेंस वैल्यू) पर निर्भर करता है.

डीएनए हिंदी:आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास खुद की गाड़ी होती है फिर चाहे वह टू-व्हीलर हो या फिर कार. गाड़ी लेते समय सभी लोग उसका इंश्योरेंस भी कराते हैं ताकि गाड़ी को अगर नुकसान हो तो बीमा कंपनी उसका पैसा दे सके. मगर क्या आप जानते हैं कि गाड़ी को हुए नुकसान के लिए इंश्योरेंस कंपनी कितनी राशि का भुगतान करेगी? दरअसल गाड़ी को हुए नुकसान पर इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देती है वह गाड़ी की आईडीवी (Insured Declared Value) पर निर्भर करता है. जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उस समय समय कंपनी IDV के आधार पर गाड़ी की मार्केट मूल्य का आकलन करती है.

1. What Is Insured Declared Value

1/7 आईडीवी ( IDV) एक फॉर्मूला है जिसका यूज करते समय गाड़ी का साल, महीना, मॉडल आदि को ध्यान में रखकर इंश्योरेंस वैल्यू तय की जाती है. cre_TrendingPhotos



2. IDV Value Of 6 Month Old Car

2/7 आम तौर पर छह महीने पुरानी कार की आईडीवी 95 % तक होती है, यानी कि शोरूम कीमत से 5 % कम.

3. IDV Value Of 6 Month To 1 Year Old Car

3/7 यदि आपकी कार 6 महीने से लेकर 1 साल तक पुरानी है, तो आईडीवी शोरूम कीमत से 15% कम होगी.

4. IDV Value Of 1 To 2 Year Old Car

4/7 1 साल से 2 वर्ष पुराने वाहनों के लिए आईडीवी शोरूम कीमत से 20 % कम तय की जाती है.

5. IDV Value Of 2 To 3 Year Old Car

5/7 2 साल से 3 साल तक के पुरानी गाड़ियों की आईडीवी शोरूम कीमत से 30% से कम रखी जाती है.

6. IDV Value Of 3 To 4 Year Old Car

6/7 3 साल से 4 साल पुराने व्हीकल की आईडीवी शोरूम कीमत से 40 फीसदी से लेकर 60 फीसदी तक रखी जाती है. यह गाड़ी की कंडीशन पर निर्भर करता है कि कितनी IDV रखी जाएगी.

7. IDV Value Of Vehicle More Than 4 Years Old

7/7 4 साल से 5 साल तक पुराने वाहन की आईडीवी शोरूम कीमत का 50 % और 5 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के लिए आईडीवी का मार्केट मूल्य, सर्विस स्टेटस और बॉडी पार्ट्स आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. इस मामले में कार की कीमत इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर दोनों की सहमति से तय की जाती है.

