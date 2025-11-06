बॉम्बे के स्लम से निकलकर कैसे दुबई के सबसे अमीर शख्स बने रिजवान साजन? आज हैं ₹16,709 करोड़ के साम्राज्य के मालिक

6 . डेन्यूब साम्राज्य का निर्माण

साल 1993 में रिज़वान साजन कुछ हज़ार दिरहम और एक सपने के साथ दुबई पहुंचे. उसी साल उन्होंने डैन्यूब ग्रुप की स्थापना की, जो निर्माण सामग्री का कारोबार करने वाली एक मामूली व्यापारिक फर्म थी. बाद में उन्होंने याद करते हुए कहा, 'यह एक ब्रोकरेज व्यवसाय था, जहां मैं कमीशन कमाता था.' जल्द ही उन्होंने बड़े पैमाने पर निर्माण सामग्री का व्यापार शुरू कर दिया. यह एक ऐसा फैसला था जो परिवर्तनकारी साबित हुआ. उनकी टाइमिंग लाजवाब थी. दुबई निर्माण क्षेत्र में तेज़ी के दौर से गुज़र रहा था और साजन की अथक मेहनत ने डैन्यूब को इसके केंद्र में ला खड़ा किया.