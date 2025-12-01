EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम

2 . शादी के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं?

2

EPFO के नए नियमों के मुताबिक, सदस्य अपनी, बच्चों या बहन-भाई की शादी के लिए पीएफ खाते से 100% तक निकाल सकते हैं. पहले सिर्फ 3 बार निकासी की अनुमति थी, अब यह बढ़ाकर 5 बार कर दी गई है.