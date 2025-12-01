FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

राजनाथ सिंह ने पूछा गणित का सिंपल सवाल, 600 IAS ट्रेनी ताकने लगे मुंह, क्या आपको पता है जवाब?

राजनाथ सिंह ने पूछा गणित का सिंपल सवाल, 600 IAS ट्रेनी ताकने लगे मुंह, क्या आपको पता है जवाब?

Parliament Winter Session: संसद में वंदे मातरम पर होगी 10 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा, PM मोदी भी लेंगे हिस्सा

संसद में वंदे मातरम पर होगी 10 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा, PM मोदी भी लेंगे हिस्सा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम

EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम

क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात

क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास

HomePhotos

बिजनेस

EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने प्रॉविडेंट फंड (PF) खाते से पैसा निकालने के नियमों में लचीला बना दिया है. अब ईपीएफओ सदस्य 100 प्रतिशत पैसा अपने पीएम अकाउंट से निकाल सकता है. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं.

रईश खान | Dec 01, 2025, 08:36 PM IST

1.इन चीजों के लिए निकालें 100% PF का पैसा

इन चीजों के लिए निकालें 100% PF का पैसा
1

EPFO ने इसे कुछ वर्गों में बांटा है. इनमें बीमार, शिक्षा, विवाह और घर संबंधी जरूरतें शामिल हैं. नए निमयों के मुताबिक, इन चीजों के लिए 100 फीसदी PF का पैसा निकाला जा सकता है.

Advertisement

2.शादी के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं?

शादी के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं?
2

EPFO के नए नियमों के मुताबिक, सदस्य अपनी, बच्चों या बहन-भाई की शादी के लिए पीएफ खाते से 100% तक निकाल सकते हैं. पहले सिर्फ 3 बार निकासी की अनुमति थी, अब यह बढ़ाकर 5 बार कर दी गई है.

3.5 बार निकाल सकेंगे पैसा

5 बार निकाल सकेंगे पैसा
3

भारत में शादी जैसे कार्यक्रम में मोटा पैसा खर्च होता है. पहले शादी के लिए सिर्फ 3 बार ही पैसा निकाल सकते थे. लेकिन खाताधारकों की समस्या को देखते हुए EPFO ने अब इस लिमिट को बढ़ाकर 5 बार कर दिया है.

4.25% न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी

25% न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी
4

हालांकि, पैसे निकालने में 25% न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी होगा. मान लीजिए आपके पीएफ खाते में 4 लाख रुपये है, तो आप 1 लाख रुपये छोड़कर बाकी सारा पैसा निकाल सकते हैं.

TRENDING NOW

5.कितने प्रतिशत मिलेगा ब्याज?

कितने प्रतिशत मिलेगा ब्याज?
5

यह 25 फीसदी पैसा इसलिए रखा जाता है, ताकि आपका खाता सक्रिय रहे. इस एक लाख रुपये पर आपको 8.25 फीसदी की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता रहेगा. जिसका इस्तेमाल आप भविष्य या रिटारमेंट पर कर सकें.

6.इन चीजों के लिए भी निकाल सकते हैं पूरा पैसा

इन चीजों के लिए भी निकाल सकते हैं पूरा पैसा
6

58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट पर भी आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा 2 महीने से बेरोजगार या स्थायी रूप से विदेश जा रहे हैं, तो भी पूरा पैसा निकाला सकता है.

7.How to Withdraw PF Money: पीएफ पैसा कैसे निकालें

How to Withdraw PF Money: पीएफ पैसा कैसे निकालें
7

  • खाताधारक अपने UAN और Aadhaar को लिंक करें
  • बैंक खाता अपडेट करें. जिसमें आपको पैसा मंगाना है.
  • फॉर्म 19 भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें.
  • OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका दावा प्रोसेस हो जाएगा.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम
EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम
क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात
क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास
स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत
स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत
Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी 
Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी
MORE
Advertisement
धर्म
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
Rashifal 30 November 2025: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
MORE
Advertisement