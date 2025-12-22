EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस

बिजनेस
रईश खान | Dec 22, 2025, 08:15 PM IST
1.EPS का पैसा होगा वापस
दरअसल, ईपीएफओ को शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ ऐसे कर्मचारियों के खाते में EPS का पैसा जमा कर दिया गया, जो पेंशन के हकदार ही नहीं थे. जबकि पेंशन के हकदार सदस्यों को EPS से वंछित रखा गया.
2.सीधा PF अकाउंट में ट्रांसफर होगा पैसा
EPFO ने स्पष्ट कहा कि जिन कर्मचारियों के खाते में पेंशन का पैसा गलती से जमा कर दिया गया है, उनसे वापस लिया जाएगा. उस राशि को ईपीएफओ ब्याज समेत वापस लेगा और उसके बाद छूट प्राप्त संस्थानों के लिए यह पूरी पेंशन खाते से PF अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
3.छूट प्राप्त और बिना छूट वाले संस्थानों के लिए नियम
इतना ही नहीं, कर्मचारी पेंशन योजना से उस सदस्य का गलत रिकॉर्ड भी हटा दिया जाएगा. ईपीएफ ब्याज सहित पूरी राशि को कर्मचारी के पीएफ खाते में हस्तांतरित करेगा. ऐसे मामलों के लिए EPFO ने छूट प्राप्त और बिना छूट वाले संस्थानों के लिए सुधार के नियम बनाए हैं.
4.PF ट्रस्ट देय EPS की करेगा गणना
नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि छूट प्राप्त संस्थान (Exempt Institutions) के लिए संबंधित पीएफ ट्रस्ट ब्याज समेत देय ईपीएस की गणना करेगा और उस पैसे को EPFO के पेशन खाते में ट्रांसफर करेगा.
5.काउंटिंग बुक के लिए फंड किया जा सकता है ट्रांसफर
इसके बाद ईपीएफओ कर्मचारी के पेशन सेवा रिकॉर्ड को अपटेड किया जाएगा. अगर जरूरी हुआ तो अकाउंटिंग बुक के लिए फंड का वास्तिवक ट्रांसफर किया जाएगा. EPFO ने कहा कि इसका मकसद सदस्यों की पेंशन अधिकारों की रक्षा करना और समान तरीके से उनको लागू करना.
6.क्या है कर्मचारी पेंशन योजना?
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) भारत सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रबंधित की जाती है. यह स्कीम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है.