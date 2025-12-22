FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Suryakumar Yadav ने निकाला खराब फॉर्म से बाहर आने का रास्ता, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले खेलेंगे घरेलू क्रिकेट

Suryakumar Yadav ने निकाला खराब फॉर्म से बाहर आने का रास्ता, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले खेलेंगे घरेलू क्रिकेट

भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव को दूर कर याद्दाश्त को बूस्ट करेगा ये एक योगासन, जानें इसके फायदे

भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव को दूर कर याद्दाश्त को बूस्ट करेगा ये एक योगासन, जानें इसके फायदे

भारत के खिलाफ फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिलेगा इनाम, पीएम शाहबाज शरीफ खोलेंगे सरकारी खजाना

भारत के खिलाफ फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिलेगा इनाम, पीएम शाहबाज शरीफ खोलेंगे सरकारी खजाना

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस

EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस

T20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक-सैमसन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

T20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक-सैमसन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

Winter Riding Hacks: ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथों में लगती है ठंड, बाइक स्टार्ट करने से पहले कर लें ये काम

Winter Riding Hacks: ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथों में लगती है ठंड, बाइक स्टार्ट करने से पहले कर लें ये काम

HomePhotos

बिजनेस

EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में अधूरे योगदान या गलत भुगतान से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. EPFO ने कहा कि पेंशन रिकॉर्ड को सही बनाने और कर्मचारियों के पेंशन क्लेम आसान करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं.

रईश खान | Dec 22, 2025, 08:15 PM IST

1.EPS का पैसा होगा वापस

EPS का पैसा होगा वापस
1

दरअसल, ईपीएफओ को शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ ऐसे कर्मचारियों के खाते में EPS का पैसा जमा कर दिया गया, जो पेंशन के हकदार ही नहीं थे. जबकि पेंशन के हकदार सदस्यों को EPS से वंछित रखा गया.

Advertisement

2.सीधा PF अकाउंट में ट्रांसफर होगा पैसा

सीधा PF अकाउंट में ट्रांसफर होगा पैसा
2

EPFO ने स्पष्ट कहा कि जिन कर्मचारियों के खाते में पेंशन का पैसा गलती से जमा कर दिया गया है, उनसे वापस लिया जाएगा. उस राशि को ईपीएफओ ब्याज समेत वापस लेगा और उसके बाद छूट प्राप्त संस्थानों के लिए यह पूरी पेंशन खाते से PF अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

3.छूट प्राप्त और बिना छूट वाले संस्थानों के लिए नियम

छूट प्राप्त और बिना छूट वाले संस्थानों के लिए नियम
3

इतना ही नहीं, कर्मचारी पेंशन योजना से उस सदस्य का गलत रिकॉर्ड भी हटा दिया जाएगा. ईपीएफ ब्याज सहित पूरी राशि को कर्मचारी के पीएफ खाते में हस्तांतरित करेगा. ऐसे मामलों के लिए EPFO ने छूट प्राप्त और बिना छूट वाले संस्थानों के लिए सुधार के नियम बनाए हैं.

4.PF ट्रस्ट देय EPS की करेगा गणना

PF ट्रस्ट देय EPS की करेगा गणना
4

नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि छूट प्राप्त संस्थान (Exempt Institutions) के लिए संबंधित पीएफ ट्रस्ट ब्याज समेत देय ईपीएस की गणना करेगा और उस पैसे को EPFO के पेशन खाते में ट्रांसफर करेगा.

TRENDING NOW

5.काउंटिंग बुक के लिए फंड किया जा सकता है ट्रांसफर

काउंटिंग बुक के लिए फंड किया जा सकता है ट्रांसफर
5

इसके बाद ईपीएफओ कर्मचारी के पेशन सेवा रिकॉर्ड को अपटेड किया जाएगा. अगर जरूरी हुआ तो अकाउंटिंग बुक के लिए फंड का वास्तिवक ट्रांसफर किया जाएगा. EPFO ने कहा कि इसका मकसद सदस्यों की पेंशन अधिकारों की रक्षा करना और समान तरीके से उनको लागू करना.

6.क्या है कर्मचारी पेंशन योजना?

क्या है कर्मचारी पेंशन योजना?
6

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) भारत सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रबंधित की जाती है. यह स्कीम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस
EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस
T20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक-सैमसन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
T20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, अभिषेक-सैमसन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
Winter Riding Hacks: ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथों में लगती है ठंड, बाइक स्टार्ट करने से पहले कर लें ये काम
Winter Riding Hacks: ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथों में लगती है ठंड, बाइक स्टार्ट करने से पहले कर लें ये काम
बुरी तरह फ्लॉप हुआ पहला बिजनेस लेकिन नहीं मानी हार, आज बना दी 2400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
बुरी तरह फ्लॉप हुआ पहला बिजनेस लेकिन नहीं मानी हार, आज बना दी 2400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
न लाइन में लगने की झंझट, न Cash रखने की जरूरत, FASTag से अब इन चीजों के लिए भी कर सकेंगे पेमेंट!
न लाइन में लगने की झंझट, न Cash रखने की जरूरत, FASTag से अब इन चीजों के लिए भी कर सकेंगे पेमेंट!
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
Shani Gochar 2026: नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
MORE
Advertisement