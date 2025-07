5 . How much 20 years old Should invest in NPS for 1 lakh pension

अगर आप 20 साल के हैं तो आप महीने के 5500 रुपये लगाकर भी 1 लाख रुपये की पेंशन ले सकते हैं. आप 60 की उम्र तक यानी 40 साल में 26 लाख 40 हजार रुपये NPS में लगाएंगे. 9 प्रतिशत के रिटर्न के हिसाब से आपको 2 करोड़ 31 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा. यानी आपका NPS मैच्योरिटी अमाउंट होगा 2 करोड़ 57 लाख रुपये. इसमें से कम से कम 1 करोड़ 2 लाख रुपये से आपको एन्युइटी पर्चेस करनी होगी. लेकिन आप पूरे पैसों से या फिर 17 लाख रुपये निकालकर 2.40 करोड़ रुपये एन्युइटी में लगा सकते है.(फोटो- कैन्वा)