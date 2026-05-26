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भारत के Top 10 अमीरों की कुल दौलत से भी ज्यादा कमाकर देता है ये कीड़ा, दिखते ही भागने लगते हैं लोग

एक छोटा सा कीड़ा, जिसे देखते ही आप दूर भागते हैं, वो पूरी दुनिया को खाना खिलाने की जिम्मेदारी उठाता है. हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उगाई जाने वाली फसल का 35 प्रतिशत उत्पादन होता है. मधुमक्खी की वजह से दुनिया की इकोनॉमी मे हर साल 577 बिलियन डॉलर जुड़ते हैं.

Kusum Lata | May 26, 2026, 08:10 PM IST

1.भारत के टॉप 10 अमीरों की दौलत से ज्यादा कमाई

भारत के टॉप 10 अमीरों की दौलत से ज्यादा कमाई
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भारत के टॉप 10 अमीरों मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सावित्री जिंदल, लक्ष्मी मित्तल, शिव नादर, सायरस पूनावाला, दिलीप शांघवी, कुमार बिड़ला, राधाकृष्ण दमानी और उदय कोटक की कुल संपत्ति $368 बिलियन के करीब है. इसके मुकाबले, मधुमक्खी की वजह से सालभर में होने वाली $577 बिलियन की कमाई कहीं ज्यादा है. भारतीय रुपयों में बात करें तो यह 55 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हैं.

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2.क्या शहद का कारोबार 55 लाख करोड़ का है?

क्या शहद का कारोबार 55 लाख करोड़ का है?
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नहीं. अब तक हमें पढ़ाया गया कि मधुमक्खी शहद बनाती है. लेकिन क्या आपको पता है कि शहद बनाने की प्रोसेस में मधुमक्खी उससे भी बहुत ज़रूरी काम करती है. वह पॉलिनेशन करती है. यह पौधों में प्रजनन की प्रोसेस है, जिसमें फूल के मेल पार्ट से पॉलेन फीमेल पार्ट में जाता है. इसी की वजह से फूल से बीज और फल बनते हैं. ज्यादातर पौधे मधुमक्खी, तितली, भंवरे आदि पर पॉलिनेशन के लिए निर्भर करते हैं. दुनिया में खाने की 75 प्रतिशत चीजें- जैसे सेब, सरसों, बादाम, कॉफी आदि पॉलिनेशन की वजह से उगती हैं. सीधे कहें तो मधुमक्खी के बिना आपके घर में आने वाली खाने की 75 प्रतिशत चीज़ें गायब हो जाएंगी. इनमें अनाज, फल, सब्जियां, मसाले शामिल हैं. 

3.और क्या मिलता है मधुमक्खी से?

और क्या मिलता है मधुमक्खी से?
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मधुमक्खी पॉलिनेशन के जरिए दुनिया की इकोनॉमी में बड़ा योगदान तो देती ही है. इसकी खेती करके आप शहद के साथ-साथ तीन बेहद कीमती चीज़ों का उत्पादन करके उन्हें बेच भी सकते हैं. मधुमक्खी की एक कॉलोनी लगाकर 40 से 50 किलो तक शहद का उत्पादन किया जा सकता है. भारत में प्रमुख ब्रांड्स 800 से 1200 रुपये किलो में शहद बेचते हैं. यानी एक कॉलोनी से 40-50 हजार की कमाई. इसके अलावा मधुमक्खी की खेती में प्रोपोलिस, बी वेनम, रॉयल जेली और बी वैक्स का उत्पादन भी होता है. इनमें से बी वेनम लाखों रुपये में बिकता है.

4.हर घर से जुड़ी है मधुमक्खी की इकोनॉमी

हर घर से जुड़ी है मधुमक्खी की इकोनॉमी
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ज्यादातर फल और सब्जियां पॉलिनेशन की वजह से ही उगते हैं. सेब, बादाम, सरसों, प्याज, टमाटर सबकुछ. आपकी थाली का 33 प्रतिशत खाना मधुमक्खी की वजह से आपकी थाली तक पहुंचता है. इसके साथ ही शहद, मोमबत्ती, दवाएं, कॉस्मेटिक का सामान आदि भी मधुमक्खी से हमें मिलते हैं. 

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5.खतरे में है मधुमक्खी

खतरे में है मधुमक्खी
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डाउन टू अर्थ की मई, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के 50 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर होने वाली खेती पॉलिनेशन पर निर्भर है. मधुमक्खियों की संख्या में तेज़ी से गिरावट हो रही है. इसकी बड़ी वजहें पेड़ों का कटना, मोबाइल टावर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है. इसका असर देश और दुनिया के फूड इकोसिस्टम पर पड़ सकता है. साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से एक बात अक्सर शेयर की जाती है- अगर इस दुनिया से मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो चार साल में मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी. हालांकि, यह बात उन्होंने कही नहीं थी, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है.
 

6.मधुमक्खियों के बचाने के लिए सरकार क्या कर रही

मधुमक्खियों के बचाने के लिए सरकार क्या कर रही
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मधुमक्खियों के बचाने के लिए केंद्र सरकार नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन चला रही है. इसे स्वीट रिवॉल्यूशन नाम दिया गया है. इसके तहत सरकार ने नेशनल बी बोर्ड का गठन किया है. बजट 2026 में इस मिशन के लिए 100 करोड़ का आवंटन किया गया है. इसके तहत मधुमक्खी पालकों को सरकार सब्सिडी देने के साथ-साथ ट्रेनिंग भी देती है. 

7.मधुमक्खियों के लिए आप क्या कर सकते हैं?

मधुमक्खियों के लिए आप क्या कर सकते हैं?
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एक मधुमक्खी एक दिन में 1000 से 5000 फूलों पर बैठती है. माने इतने फूलों को वो एक दिन में पॉलिनेट करती है, जिससे फल और बीज आते हैं. आपकी थाली में जितने रंग होंगे, वो उतनी ज्यादा न्यूट्रिशनल होगी. ऐसे में आपकी थाली का रंग बना रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि आप भी मधुमक्खियों को बचाने की दिशा में कदम उठाएं. अपने घर में फूलों के पौधे लगाएं, पेड़ न काटें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि मधुमक्खियों के रहने लायक इकोसिस्टम तैयार हो सके.

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