भारत के Top 10 अमीरों की कुल दौलत से भी ज्यादा कमाकर देता है ये कीड़ा, दिखते ही भागने लगते हैं लोग

2 . क्या शहद का कारोबार 55 लाख करोड़ का है?

2

नहीं. अब तक हमें पढ़ाया गया कि मधुमक्खी शहद बनाती है. लेकिन क्या आपको पता है कि शहद बनाने की प्रोसेस में मधुमक्खी उससे भी बहुत ज़रूरी काम करती है. वह पॉलिनेशन करती है. यह पौधों में प्रजनन की प्रोसेस है, जिसमें फूल के मेल पार्ट से पॉलेन फीमेल पार्ट में जाता है. इसी की वजह से फूल से बीज और फल बनते हैं. ज्यादातर पौधे मधुमक्खी, तितली, भंवरे आदि पर पॉलिनेशन के लिए निर्भर करते हैं. दुनिया में खाने की 75 प्रतिशत चीजें- जैसे सेब, सरसों, बादाम, कॉफी आदि पॉलिनेशन की वजह से उगती हैं. सीधे कहें तो मधुमक्खी के बिना आपके घर में आने वाली खाने की 75 प्रतिशत चीज़ें गायब हो जाएंगी. इनमें अनाज, फल, सब्जियां, मसाले शामिल हैं.