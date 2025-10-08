सिर्फ 10 हजार रूपये में आज ही शुरू करें ये गजब का बिजनेस, लाखों में होगी सालाना कमाई

दिल्ली मेट्रो में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, वरना पड़ जाएगा महंगा, पढ़ लें DMRC के सख्त नियम
डीएनए मनी
सुमित तिवारी | Oct 08, 2025, 05:05 PM IST
1.अचार का बिजनेस
अचार का बिजनेस (Pickle Business) एक बेहद फायदेमंद और बढ़िया काम हैं. इस बिजनेस से अच्छी कमाई भी की जा सकती है और इसमें लागत भी बहुत कम आती है.
2.कितना चाहिए बजट
अचार का व्यवसाय शुरू करने के लिए केवल 10 से 15 हजार रुपए तक का निवेश काफी है. क्योंकि इसे शुरू करने के लिए आपको न तो दुकान और न ही किसी गोदाम की जरूरत हैं.
3.खाली कमरा या रसोई
घर में खाली कमरा, रसोई या कोई छोटी जगह ही पर्याप्त है. इसके लिए जरूरी है तो केवल एक शानदार और बढ़िया रैसिपी जो आपको अचार को स्वादिष्ट बनाती है.
4.कई वैराइटी
ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में अचार की कई वैराइटी मौजूद है और इसमें कॉम्पटीशन भी बहुत हैं. लेकिन अगर अचार की रेसिपी टेस्टी और यूनीक हो, तो ग्राहक उसे बार-बार खरीदने के लिए लौटते हैं.
5.फ्लेवर
अचार के कई फ्लेवर मार्केट में मिलते हैं. जिनमें आम और नींबू के अचार की मांग सबसे अधिक है. इसके अलावा, आंवला, सहजन और हरी मिर्च जैसे स्वास्थ्यवर्धक अचार भी लोग पसंद करते हैं.
6.इंप्रेशन
बिजनेस शुरू करने से पहले आप यह तय कर लें कि आप किस फ्लेवर को बेचना चाहते है और आप उसे अच्छे से बना पा रहे है कि नहीं. क्योंकि मार्केट में आपके अचार का पहला इंप्रेशन खराब नहीं पड़ना चाहिए.