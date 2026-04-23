Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी

5 . क्या अफोर्डेबल घर मिलना आसान है?

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अगर आप दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहर में घर लेना चाहते हैं, तो आज के वक्त में 50 लाख में घर मिलना मुश्किल है. 2024 की मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट बताती है कि मुंबई में घरों की कीमत औसत इनकम से 14 से 34 गुना ज्यादा है. दिल्ली में 10 से 20 गुना ज्यादा और पुणे-बेंगलुरु में 15 से 20 गुना ज्यादा. हालांकि, टियर 2 शहरों में अभी भी कमाई से 5 गुना कीमत पर घर अवेलेबल हैं. यानी अपने सपनों का घर लेने के लिए या तो आपको अपना बजट बढ़ाकर खुद पर फाइनेंशियल बर्डन डालने का रिस्क लेना होगा या छोटे शहरों का रुख करना होगा.