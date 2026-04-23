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Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी

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Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी

Home Buying Guide: अपने एक छोटे से आशियाने का ख्वाब तो हर कोई देखता है. लेकिन बजट से महंगा घर खरीदना भी सिरदर्द बन सकता है. चलिए जानते हैं कि 50 लाख का घर लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए. सभी फोटो- Canva

Kusum Lata | Apr 23, 2026, 07:01 PM IST

1.50 लाख के घर के लिए कितनी सैलरी जरूरी?

50 लाख के घर के लिए कितनी सैलरी जरूरी?
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अगर आप 50 लाख का घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी सालाना कमाई कम से कम 10 लाख रुपये होनी चाहिए. यहां सालाना कमाई से मतलब सालाना इन-हैंड इनकम है. माने महीने के कम से कम 84 हजार रुपये आपकी इन-हैंड सैलरी होनी चाहिए. साल की कमाई से अधिकतम 5 गुना कीमत आपके घर के लिए आइडियल बजट है.
 

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2.घर की कीमत और सैलरी का बैलेंस क्यों ज़रूरी?

घर की कीमत और सैलरी का बैलेंस क्यों ज़रूरी?
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अगर आप अपने बजट से ज्यादा का घर खरीदते हैं, तो आप पर होम लोन का दबाव ज्यादा पड़ेगा. सैलरी से 5 गुना महंगा घर लेने पर आपकी EMI आपकी सैलरी के 40 प्रतिशत तक होगी, लेकिन जैसे ही कीमत बढ़ेगी आपकी EMI बढ़ेगी और आप पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा. इसलिए यह बैलेंस ज़रूरी है.
 

3.होम लोन EMI कितना देना होगा?

होम लोन EMI कितना देना होगा?
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घर की कीमत- 50 लाख रुपये
डाउन पेमेंट- 5 से 10 लाख रुपये (20 प्रतिशत आइडियल है)
लोन अमाउंट- 40 से 45 लाख
कितने साल का लोन- लगभग 20 साल
इंटरेस्ट रेट- 7-8 प्रतिशत.
EMI- 32 से 36 हजार रुपये.
जैसे ही आप इस बजट से बाहर का घर लेंगे आपका लोन अमाउंट बढ़ेगा. लोन बढ़ते ही EMI बढ़ेगी और उससे आप पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा.
 

4.क्या होना चाहिए EMI और सैलरी का रेशियो?

क्या होना चाहिए EMI और सैलरी का रेशियो?
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आदर्श स्थिति में आपकी होम लोन EMI आपकी इन-हैंड सैलरी के 30 से 40 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इससे ज्यादा EMI होने पर आपके दूसरे खर्चों पर असर पड़ता है, आपकी सेविंग्स और इनवेस्टमेंट प्रभावित होती है. इमरजेंसी सिचुएशन में लोन डिफॉल्ट का खतरा होता है. इसलिए सैलरी और EMI का रेशियो मेंटेन करना ज़रूरी है.
 

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5.क्या अफोर्डेबल घर मिलना आसान है?

क्या अफोर्डेबल घर मिलना आसान है?
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अगर आप दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहर में घर लेना चाहते हैं, तो आज के वक्त में 50 लाख में घर मिलना मुश्किल है. 2024 की मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट बताती है कि मुंबई में घरों की कीमत औसत इनकम से 14 से 34 गुना ज्यादा है. दिल्ली में 10 से 20 गुना ज्यादा और पुणे-बेंगलुरु में 15 से 20 गुना ज्यादा. हालांकि, टियर 2 शहरों में अभी भी कमाई से 5 गुना कीमत पर घर अवेलेबल हैं. यानी अपने सपनों का घर लेने के लिए या तो आपको अपना बजट बढ़ाकर खुद पर फाइनेंशियल बर्डन डालने का रिस्क लेना होगा या छोटे शहरों का रुख करना होगा.

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