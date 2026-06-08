होम-ऑटो लोन लेना होगा मुश्किल! नए नियम से 62% लोगों पर पड़ेगा असर, जानिए किसे होगी सबसे ज्यादा दिक्कत

6 . नई व्यवस्था क्या होगी?

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नए नियमों के तहत बैंकों को लोन डूबने का इंतजार नहीं करना होगा. उन्हें लोन देते समय और उसके बाद भी भविष्य में होने वाले संभावित डिफॉल्ट का पहले ही अनुमान लगाना होगा और उसी के अनुसार फंड अलग रखना होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था से बैंकों के मुनाफे पर दबाव बढ़ेगा और बैंकिंग सेक्टर पर करीब 42,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है.