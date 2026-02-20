वीकेंड में गाड़ी उठाकर पहाड़ भागने वालों के लिए बुरी खबर! हिमाचल में ज्यादा देना होगा टोल टैक्स, जानें नए रेट्स

1 . Himachal Toll Tax Increase

1

देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशनों की सैर अब पर्यटकों की जेब पर भारी पड़ने वाली है. राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश टोल एक्ट, 1975 के तहत प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों की एंट्री फीस (Toll Tax) में बड़ा इजाफा कर दिया है. ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी. सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से यह सख्त कदम उठाया है.