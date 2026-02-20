FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

वीकेंड में गाड़ी उठाकर पहाड़ भागने वालों के लिए बुरी खबर! हिमाचल में ज्यादा देना होगा टोल टैक्स, जानें नए रेट्स

Himachal Toll Tax: हिमाचल सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से वाहनों की एंट्री फीस में भारी बढ़ोतरी की है. अब बाहरी राज्यों से आने वाली कार और बसों को प्रवेश के लिए लगभग दोगुना टोल चुकाना होगा. तो चलिए हम आपको इसके नए रेट्स बताते हैं.

Pragya Bharti | Feb 20, 2026, 01:37 PM IST

1.Himachal Toll Tax Increase

Himachal Toll Tax Increase
1

देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशनों की सैर अब पर्यटकों की जेब पर भारी पड़ने वाली है. राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश टोल एक्ट, 1975 के तहत प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों की एंट्री फीस (Toll Tax) में बड़ा इजाफा कर दिया है. ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी. सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से यह सख्त कदम उठाया है.

2.छोटे और बड़े वाहनों के लिए नया टैक्स ढांचा

छोटे और बड़े वाहनों के लिए नया टैक्स ढांचा
2

नए नियमों के अनुसार, अब लगभग हर श्रेणी के वाहन को पहले के मुकाबले अधिक शुल्क देना होगा. आइए जानते हैं क्या हैं नए रेट्स
वाहन श्रेणी,पुराना रेट (₹),नया रेट (₹)
"प्राइवेट कार, जीप, वैन",70,170
पैसेंजर व्हीकल (12+1 सीटर),110,170
मिनी बस (32 सीटर),180,320
कमर्शियल बसें,320,600
बड़े मालवाहक वाहन,720,900
कंस्ट्रक्शन मशीनरी,570,800
ट्रैक्टर,70,100

3.बड़े वाहनों के रेट में कोई बदलाव नहीं

बड़े वाहनों के रेट में कोई बदलाव नहीं
3

डबल-एक्सल बस और ट्रक के पुराने रेट (₹570) में कोई बदलाव नहीं किया गया है. साथ ही, हिमाचल प्रदेश के स्थानीय वाहनों को पहले की तरह ही एंट्री फीस से मुक्त रखा गया है.
 

4.नकद नहीं फास्टैग से होगी वसूली

नकद नहीं फास्टैग से होगी वसूली
4

पर्वतीय क्षेत्रों में लगने वाले ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के मुख्य बैरियरों जैसे परवाणू, गरामोड़ा (बिलासपुर), मैहतपुर (ऊना), बद्दी और कंडवाल (नूरपुर) पर फास्टैग (FASTag) प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है. ठेकेदारों को आवंटन के 15 दिनों के भीतर इस सिस्टम को लागू करना होगा, जिससे नकद लेन-देन कम होगा और बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही तेज होगी.

TRENDING NOW

5.ऑनलाइन होगी बैरियरों की नीलामी

ऑनलाइन होगी बैरियरों की नीलामी
5

व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने टोल बैरियरों की नीलामी ऑनलाइन मोड के माध्यम से करने का निर्णय लिया है. इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि सरकार के खजाने में भी अधिक राजस्व जमा होने की उम्मीद है.
 

6.अप्रैल में शिमला-मनाली जाने का है प्लान तो हो जाएं तैयार

अप्रैल में शिमला-मनाली जाने का है प्लान तो हो जाएं तैयार
6

यदि आप अप्रैल के बाद शिमला, मनाली या डलहौजी जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अपने बजट में इस बढ़े हुए टोल टैक्स को जरूर शामिल करें. हालांकि फास्टैग लागू होने से आपको बॉर्डर पर लंबी कतारों से राहत मिलने की उम्मीद है.

