Christmas Facts: क्या Coca-Cola कंपनी ने सेंटा क्लॉज को दिए थे लाल कपड़े? जानिए इसके पीछे की खास वजह

बिजनेस
सुमित तिवारी | Dec 18, 2025, 02:20 PM IST
1.19 वीं सदी
19वीं सदी और उससे पहले की लोककथाओं में सेंटा क्लॉज या ‘सेंट निकोलस’ का रूप वैसा बिल्कुल नहीं था, जैसा आज हम विज्ञापनों में देखते हैं.
2.ऐसा नहीं हुआ करता था सेंटा
उस दौर की किताबों में देखा जाए तो सेंटा क्लॉज एक पतले लंबे साधू के रूप में दिखते है. उस समय सेंटा क्लॉज के कपड़ों का रंग भी कंन्फर्म नहीं था. तब तक दुनिया ने सेंटा क्लॉज का खुशनुमा चेहरा नहीं देखा था.
3.आर्थिक तंगी
अमेरिका उस वक्त भारी आर्थिक मंदी (The Great Depression) से गुजर रहा था. कोका-कोला की भी स्थित कुछ अच्छी नहीं चल रही थी. उस समय कोका-कोला सिर्फ ‘रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक’ यानी गर्मियों में प्यास बुझाने वाला शरबत माना जाता था.
4.गोदाम भरे पड़े थे
कंपनी के गोदाम भरे पड़े थे और बिक्री एकदम ठप हो चुकी थी. तभी कंपनियों के अधिकारियों के दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने कोका कोला को क्रिसमस यानी की ठंड से जोड़ने का प्लान बना लिया ताकी बिक्री साल भर हो सके.
5.मार्केटिंग मास्टरस्ट्रॉक
यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग मास्टरस्ट्रॉक, साल 1931 में कंपनी ने एक मशहूर इलस्ट्रेटर और कलाकार हैडन संडब्लोम (Haddon Sundblom) को एक खास जिम्मेदारी सौंपी.
6.कंपनी की डिमांड
कंपनी की डिमांड साफ थी कि उन्हें एक ऐसा सेंटा क्लॉज चाहिए था, जो न तो कोई डरावना बौना हो और न ही कोई सख्त साधु. हैडन ने सेंटा को एक बेहद प्यारे, गोल-मटोल और हंसमुख दादाजी जैसा रूप दिया.
7.लाल रंग
उनके चेहरे पर सफेद लंबी दाढ़ी, गुलाबी गाल, आंखों में शरारती चमक और सेंटा के कपड़े लाल रंग के थे. ये कोका-कोला के लोगो (Logo) का सिग्नेचर रेड कलर था.
8.कंपनी की सफलता
कोका-कोला ने सेंटा को कुछ इस तरह दिखाया कि वो थके हुए हैं और अपनी थकान मिटाने के लिए कोका-कोला पी रहे हैं. इसके बाद कई बड़ी पत्रिकाओं और अखबारों में ये विज्ञापन छपा. कोका-कोला ने इमोशनल कार्ड खेला और कंपनी सर्दियों में भी आसमान छूने लगी.