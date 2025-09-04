FacebookTwitterYoutubeInstagram
डीएनए मनी

GST में बदलाव का सोने-चांदी पर क्या फर्क पड़ेगा? खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जान लें नियम

GST काउंसिल ने केवल दो GST Tax Slabs को मंजूरी दे दी है. अब केवल 5 और 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब लागू होंगे. 12 और 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब्स को हटा दिया गया है. अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर केवल 2 टैक्स स्लैब होंगे तो क्या सोना और चांदी महंगे हो जाएंगे?.अब तक सोने- चांदी पर 3 प्रतिशत GST रेट लागू था

नितिन शर्मा | Sep 04, 2025, 02:42 PM IST

1.GST on Gold and Silver not changed

GST on Gold and Silver not changed
1

GST काउंसिल ने सोने और चांदी पर लगने वाले 3 प्रतिशत के जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया है. अगर आप सोना या चांदी खरीदने जाएंगे तो आपको जूलरी के रेट पर 3 प्रतिशत की जीएसटी देनी होगी. वहीं मेकिंग चार्ज पर 5 प्रतिशत की जीएसटी आपको चुकानी होगी. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.

2.3 Percent Special GST For Gold

3 Percent Special GST For Gold
2

सोना और चांदी की खरीद आम लोग इनवेस्टमेंट के तौर पर भी करते हैं. इसलिए काफी वक्त पहले ही जीएसटी काउंसिल ने सोने-चांदी पर लगने वाली जीएसटी को बाकी सामानों और सेवाओं के मुकाबले कम कर दिया था. खास सोने-चांदी के लिए 3 प्रतिशत के स्पेशल जीएसटी रेट्स लागू किए गए हैं.

3.Major Changes In GST Rates

Major Changes In GST Rates
3

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब केवल 5 और 18 प्रतिशत के जीएसटी दर लागू होंगे. उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने 12 और 28 प्रतिशत के GST Rates को खत्म करने का फैसला किया है. इसके साथ ही लग्जरी और सिन आइटम्स के लिए 40 प्रतिशत की स्पेशल जीएसटी दर लागू की गई है. इसकी वजह से लग्जरी गाड़ियां और तम्बाकू, पान मसाला, सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे.

4.Zero GST on Health and Life Insurances

Zero GST on Health and Life Insurances
4

अब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. इससे पहले इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी देनी पड़ती थी. यानी 10 हजार के इंश्योरेंस प्लान पर 1800 रुपये अतिरिक्त टैक्स देने होते थे. अब इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

5.Food and Beverages

Food and Beverages
5

अब चपाती और परांठे से जीएसटी हटा दी गई है. इसके अलावा पनीर, पिज्जा, ब्रेड, दूध और खाखरा पर जीएसटी नहीं लगेगा.इसके साथ ही मक्खन, घी, सूखे मेवे, गाढ़ा दूध, सॉसेज, जैम, फ्रूट जेली, नमकीन, बिस्कुट, कन्फेक्शनरी, कॉर्नफ्लेक्स और पैकेज्ड पेयजल (20 लीटर की बोतलें) पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो जाएगा.

