कितने रुपयों में बिका जवाहर लाल नेहरू का लुटियंस दिल्ली वाला ऐतिहासिक बंगला? जानें कौन बना नया मालिक
GST Collection: जीएसटी कलेक्शन में कमी नहीं, ये तो इकोनॉमी का बूस्टर डोज है!
पश्चिम बंगाल विधानसभा में भिड़े BJP-TMC के विधायक, जमकर हुई हाथापाई, मार्शलों ने बाहर निकाला, चीफ व्हिप सस्पेंड, Video
IPL में 3 हैट्रिक लेने वाला इकलौता बॉलर है ये खिलाड़ी, 42 की उम्र में किया संन्यास का ऐलान, ऐसा रहा है करियर
महाभारत लिखने के लिए वेदव्यास ने क्यों किया गणेश जी का चुनाव, जानिए इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह
GST की नई दरें लागू होने के बाद आपके जेब पर क्या असर होगा? यहां देखें पूरी लिस्ट
कितनी पढ़ी-लिखी हैं कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा? जानें क्यों छोड़ी RPSC की बड़ी जिम्मेदारी
GST में बदलाव का सोने-चांदी पर क्या फर्क पड़ेगा? खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जान लें नियम
सफल लोग ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले करते हैं ये 7 काम, आप भी आज से ही कर दें शुरू!
Numerology: इस मूलांक के लोगों के लिए अच्छा रहेगा सितंबर का महीना, पूरा होगा आपका ये सपना
डीएनए मनी
नितिन शर्मा | Sep 04, 2025, 02:42 PM IST
1.GST on Gold and Silver not changed
GST काउंसिल ने सोने और चांदी पर लगने वाले 3 प्रतिशत के जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया है. अगर आप सोना या चांदी खरीदने जाएंगे तो आपको जूलरी के रेट पर 3 प्रतिशत की जीएसटी देनी होगी. वहीं मेकिंग चार्ज पर 5 प्रतिशत की जीएसटी आपको चुकानी होगी. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
2.3 Percent Special GST For Gold
सोना और चांदी की खरीद आम लोग इनवेस्टमेंट के तौर पर भी करते हैं. इसलिए काफी वक्त पहले ही जीएसटी काउंसिल ने सोने-चांदी पर लगने वाली जीएसटी को बाकी सामानों और सेवाओं के मुकाबले कम कर दिया था. खास सोने-चांदी के लिए 3 प्रतिशत के स्पेशल जीएसटी रेट्स लागू किए गए हैं.
3.Major Changes In GST Rates
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब केवल 5 और 18 प्रतिशत के जीएसटी दर लागू होंगे. उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने 12 और 28 प्रतिशत के GST Rates को खत्म करने का फैसला किया है. इसके साथ ही लग्जरी और सिन आइटम्स के लिए 40 प्रतिशत की स्पेशल जीएसटी दर लागू की गई है. इसकी वजह से लग्जरी गाड़ियां और तम्बाकू, पान मसाला, सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे.
4.Zero GST on Health and Life Insurances
अब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. इससे पहले इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी देनी पड़ती थी. यानी 10 हजार के इंश्योरेंस प्लान पर 1800 रुपये अतिरिक्त टैक्स देने होते थे. अब इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
5.Food and Beverages
अब चपाती और परांठे से जीएसटी हटा दी गई है. इसके अलावा पनीर, पिज्जा, ब्रेड, दूध और खाखरा पर जीएसटी नहीं लगेगा.इसके साथ ही मक्खन, घी, सूखे मेवे, गाढ़ा दूध, सॉसेज, जैम, फ्रूट जेली, नमकीन, बिस्कुट, कन्फेक्शनरी, कॉर्नफ्लेक्स और पैकेज्ड पेयजल (20 लीटर की बोतलें) पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो जाएगा.