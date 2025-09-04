GST में बदलाव का सोने-चांदी पर क्या फर्क पड़ेगा? खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जान लें नियम

3 . Major Changes In GST Rates

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब केवल 5 और 18 प्रतिशत के जीएसटी दर लागू होंगे. उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने 12 और 28 प्रतिशत के GST Rates को खत्म करने का फैसला किया है. इसके साथ ही लग्जरी और सिन आइटम्स के लिए 40 प्रतिशत की स्पेशल जीएसटी दर लागू की गई है. इसकी वजह से लग्जरी गाड़ियां और तम्बाकू, पान मसाला, सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे.