कौन-सी सरकारी योजनाएं सीधे आपके बैंक खाते में भेजती हैं पैसा? चेक करें आपको किस स्कीम से मिल सकता है लाभ

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Gaurav Barar | Jun 02, 2026, 05:37 PM IST
1.सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाता है पैसा
आज के समय में जब डिजिटल क्रांति और टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, भारत सरकार ने आम जनता तक मदद पहुंचाने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है. पहले जहां सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और बिचौलियों का डर रहता था, वहीं अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी (DBT) के जरिए योजनाओं का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाता है.
2.जानिए ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में
क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन-सी बड़ी सरकारी योजनाएं हैं, जिनका पैसा बिना किसी देरी के सीधे आपके अकाउंट में आता है? जानिए ऐसी ही देश की कुछ सबसे लोकप्रिय योजनाओं के बारे में.
3.पीएम किसान सम्मान निधि योजना
यह देश के अन्नदाताओं यानी किसानों के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी और सफल योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि 2,000-2,000 रुपये की तीन बराबर किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. इस पैसे का इस्तेमाल किसान खेती के लिए बीज, खाद या अपनी दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं.
4.छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाएं
देश के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सहारा देने के लिए चलाई जाने वाली राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत मिलने वाली पेंशन का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में जाता है. इसके साथ ही, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले गरीब और होनहार छात्रों को मिलने वाली सरकारी स्कॉलरशिप भी अब सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा होती है.
5.एलपीजी गैस सब्सिडी
रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले लगभग हर परिवार के लिए यह एक जानी-पहचानी योजना है. 'पहल' (PAHAL) योजना के तहत जब आप बाजार कीमत पर एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की राशि सीधे आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में वापस आ जाती है. इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलती है.
6.मनरेगा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है. इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान नकद नहीं किया जाता. काम पूरा होने के बाद उनकी पूरी मजदूरी सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाती है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो गई है.
7.पीएम जन धन योजना और महिला प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत करोड़ों देशवासियों के जीरो बैलेंस बैंक खाते खोले गए थे. कोरोना काल के दौरान और उसके बाद भी सरकार ने इन खातों के जरिए सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई. विशेष रूप से महिलाओं के जन धन खातों में सरकार द्वारा सीधे नकद राशि भेजी गई. इसके अलावा, विभिन्न राज्यों की लाडली बहना या महतारी वंदन जैसी योजनाएं भी इन बैंक खातों के जरिए महिलाओं के अकाउंट में हर महीने सीधे पैसे भेजती हैं.
8.सीधे खाते में पैसा आने के फायदे
इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार की तरफ से जारी किया गया एक-एक रुपया बिना किसी कटौती के सीधे असली हकदार तक पहुंचता है. इसमें न तो किसी बिचौलिए की जरूरत होती है और न ही रिश्वतखोरी का कोई डर रहता है. अगर आप भी इन योजनाओं के पात्र हैं, तो बस यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता चालू हो और वह आपके आधार कार्ड से जुड़ा हो.