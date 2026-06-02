कौन-सी सरकारी योजनाएं सीधे आपके बैंक खाते में भेजती हैं पैसा? चेक करें आपको किस स्कीम से मिल सकता है लाभ

7 . पीएम जन धन योजना और महिला प्रोत्साहन

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प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत करोड़ों देशवासियों के जीरो बैलेंस बैंक खाते खोले गए थे. कोरोना काल के दौरान और उसके बाद भी सरकार ने इन खातों के जरिए सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई. विशेष रूप से महिलाओं के जन धन खातों में सरकार द्वारा सीधे नकद राशि भेजी गई. इसके अलावा, विभिन्न राज्यों की लाडली बहना या महतारी वंदन जैसी योजनाएं भी इन बैंक खातों के जरिए महिलाओं के अकाउंट में हर महीने सीधे पैसे भेजती हैं.