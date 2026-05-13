Gold Silver Rate Today 13 May: एक झटके में सोने ने लगाई बड़ी छलांग, चांदी भी महंगी, नई इंपोर्ट ड्यूटी के बाद कीमतों में आग

6 . चांदी के भाव भी बढ़े

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चांदी की चमक भी फीकी नहीं रही. मंगलवार को 2,79,062 रुपये पर बंद हुई चांदी बुधवार को 3,01,429 रुपये प्रति किलो के भाव पर जा पहुंची. एक झटके में चांदी की कीमत में 22,367 रुपये का इजाफा दर्ज किया गया. हालांकि, इस तेजी के बावजूद सोना अपने जनवरी के ऑल-टाइम हाई (2,02,984 रुपये) से करीब 38,487 रुपये सस्ता है, वहीं चांदी भी अपने उच्चतम स्तर (4,57,328 रुपये) से काफी नीचे बनी हुई है.