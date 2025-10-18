Dhanteras Gold Silver Rate: धनतेरस पर सोने की कीमत ने बनाया नया रिकार्ड, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जानें आज का भाव

VIDEO: दिवाली पर जयपुर में बनी देश की सबसे महंगी मिठाई 'स्वर्ण प्रसादम'! 1 लाख से भी ज्यादा है कीमत
राजा राम | Oct 18, 2025, 11:57 AM IST
1.सोने-चांदी के रेट में तेजी
त्योहारी सीजन का असर सर्राफा बाजारों में साफ नजर आ रहा है. धनतेरस की सुबह होते ही सोने-चांदी के रेट में तेजी दर्ज की गई, जिससे निवेशकों और ग्राहकों के चेहरे खिल उठे. माना जाता है कि इस दिन की गई खरीद पूरे वर्ष समृद्धि लाती है, इसलिए लोग शुभ मुहूर्त का इंतजार किए बिना दुकानों पर उमड़ पड़े.
2.क्या है ताजा भाव
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने की कीमत 1,25,957 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई. पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले इसमें हल्की लेकिन स्थिर बढ़त दर्ज हुई. वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर सोने के भाव में करीब 3600 रुपए तक का उछाल देखने को मिला और इसकी दर 1,30,874 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई.
3.स्थानीय सर्राफा बाजार में भी उछाल
दिल्ली के स्थानीय सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में सुधार देखा गया. यहां 24 कैरेट सोना 1,32,930 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बिकता रहा. हालांकि इजाफा मामूली रहा, फिर भी त्योहार की वजह से इस बढ़त का असर खरीददारों की संख्या पर स्पष्ट तौर पर महसूस किया गया.
4.चांदी ने भी अपनी रफ्तार तेज की
सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी ने भी अपनी रफ्तार तेज की. एमसीएक्स पर चांदी आज 1,57,300 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई. वहीं IBJA पर भी चांदी की कीमत 1,71,275 रुपए प्रति किलो तक चढ़ी, जिससे बाजार में तेजी का रुख बरकरार रहा.
5.अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरों में कटौती
विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरों में कटौती की अटकलें और घरेलू स्तर पर ऊंची मांग के कारण कीमतों में तेजी आई है. साथ ही त्योहारों में कीमती धातुओं की खरीदारी की परंपरा भी इस उछाल का बड़ा कारण मानी जा रही है.
6.निवेशकों ने भारी मात्रा में खरीदारी की
कारोबारियों का कहना है कि निवेशकों और स्टॉकिस्टों ने भारी मात्रा में खरीदारी की है. दिवाली और विवाह सीजन के चलते आने वाले दिनों में भी सोने-चांदी के दामों में मजबूती बनी रह सकती है.
7.व्यापारियों में भी उत्साह
त्योहारी मांग, निवेश का भरोसा और सुरक्षित संपत्ति के रूप में सोने-चांदी की परंपरा तीनों ने मिलकर इस धनतेरस को बाजारों के लिए बेहद खास बना दिया है. खरीदारों की लगातार बढ़ती संख्या से व्यापारियों में भी उत्साह है.