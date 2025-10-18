FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

VIDEO: दिवाली पर जयपुर में बनी देश की सबसे महंगी मिठाई 'स्वर्ण प्रसादम'! 1 लाख से भी ज्यादा है कीमत

Diwali Gift Ideas: त्योहार की खुशियों में लग जाएगा चार चांद, अगर दिवाली पर अपनों को देंगे ये यूनिक गिफ्ट्स

कौन होगा बिहार का अगला CM? अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बयान, सीएम चेहरे पर कही ये बात

Ayodhya Deepotsav 2025: सज गए सभी घाट, नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अयोध्या तैयार..., जानिए इस बार क्या है खास

आज धनतेरस पर शाम को इस समय बिलकुल न करें खरीदारी, जान लें पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त और राहु काल

सोना हो गया है बजट से बाहर? धनतेरस पर खरीदें Gold Vermeil ज्वेलरी, सस्ता भी और चमक की लाइफटाइम वारंटी भी...

Dhanteras Gold Silver Rate: धनतेरस पर सोने की कीमत ने बनाया नया रिकार्ड, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जानें आज का भाव

महिलाओं को शरीर के किस अंग पर कभी साबुन नहीं लगाना चाहिए? वरना फायदे की जगह होगा नुकसान

Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन! 

Deep Sleep Remedy: अच्छी नींद के लिए किस करवट सोना चाहिए? लेटते ही आएगी गहरी नींद अगर मान लेंगे ये बातें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Gold Buying Tips: धनतेरस पर न हों ज्वैलर्स की हेरा-फेरी के शिकार, सोना खरीदते समय रखें इन 3 बातों का ध्यान

Gold Buying Tips: धनतेरस पर न हों ज्वैलर्स की हेरा-फेरी के शिकार, सोना खरीदते समय रखें इन 3 बातों का ध्यान

VIDEO: दिवाली पर जयपुर में बनी देश की सबसे महंगी मिठाई 'स्वर्ण प्रसादम'! 1 लाख से भी ज्यादा है कीमत

दिवाली पर जयपुर में बनी देश की सबसे महंगी मिठाई 'स्वर्ण प्रसादम'! 1 लाख से भी ज्यादा है कीमत

Diwali Gift Ideas: त्योहार की खुशियों में लग जाएगा चार चांद, अगर दिवाली पर अपनों को देंगे ये यूनिक गिफ्ट्स

Diwali Gift Ideas: त्योहार की खुशियों में लग जाएगा चार चांद, अगर दिवाली पर अपनों को देंगे ये यूनिक गिफ्ट्स

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Dhanteras Gold Silver Rate: धनतेरस पर सोने की कीमत ने बनाया नया रिकार्ड, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जानें आज का भाव

धनतेरस पर सोने की कीमत ने बनाया नया रिकार्ड, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जानें आज का भाव

महिलाओं को शरीर के किस अंग पर कभी साबुन नहीं लगाना चाहिए? वरना फायदे की जगह होगा नुकसान

महिलाओं को शरीर के किस अंग पर कभी साबुन नहीं लगाना चाहिए? वरना फायदे की जगह होगा नुकसान

Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन! 

Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन!

HomePhotos

डीएनए मनी

Dhanteras Gold Silver Rate: धनतेरस पर सोने की कीमत ने बनाया नया रिकार्ड, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जानें आज का भाव

धनतेरस के शुभ मौके पर सोना-चांदी खरीदने वालों की भारी भीड़ बाजारों में उमड़ पड़ी है. त्योहारी मांग और वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों के बीच आज सोने ने नया रिकार्ड बनाया है. वहीं चांदी के दामों में भी बढ़त दर्ज की गई है, जिससे बाजारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

राजा राम | Oct 18, 2025, 11:57 AM IST

1.सोने-चांदी के रेट में तेजी

सोने-चांदी के रेट में तेजी
1

त्योहारी सीजन का असर सर्राफा बाजारों में साफ नजर आ रहा है. धनतेरस की सुबह होते ही सोने-चांदी के रेट में तेजी दर्ज की गई, जिससे निवेशकों और ग्राहकों के चेहरे खिल उठे. माना जाता है कि इस दिन की गई खरीद पूरे वर्ष समृद्धि लाती है, इसलिए लोग शुभ मुहूर्त का इंतजार किए बिना दुकानों पर उमड़ पड़े.

Advertisement

2.क्या है ताजा भाव

क्या है ताजा भाव
2

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने की कीमत 1,25,957 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई. पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले इसमें हल्की लेकिन स्थिर बढ़त दर्ज हुई. वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर सोने के भाव में करीब 3600 रुपए तक का उछाल देखने को मिला और इसकी दर 1,30,874 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई.

3.स्थानीय सर्राफा बाजार में भी उछाल

स्थानीय सर्राफा बाजार में भी उछाल
3

दिल्ली के स्थानीय सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में सुधार देखा गया. यहां 24 कैरेट सोना 1,32,930 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बिकता रहा. हालांकि इजाफा मामूली रहा, फिर भी त्योहार की वजह से इस बढ़त का असर खरीददारों की संख्या पर स्पष्ट तौर पर महसूस किया गया.

4.चांदी ने भी अपनी रफ्तार तेज की

चांदी ने भी अपनी रफ्तार तेज की
4

सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी ने भी अपनी रफ्तार तेज की. एमसीएक्स पर चांदी आज 1,57,300 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई. वहीं IBJA पर भी चांदी की कीमत 1,71,275 रुपए प्रति किलो तक चढ़ी, जिससे बाजार में तेजी का रुख बरकरार रहा.

TRENDING NOW

5.अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरों में कटौती

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरों में कटौती
5

विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरों में कटौती की अटकलें और घरेलू स्तर पर ऊंची मांग के कारण कीमतों में तेजी आई है. साथ ही त्योहारों में कीमती धातुओं की खरीदारी की परंपरा भी इस उछाल का बड़ा कारण मानी जा रही है.

6.निवेशकों ने भारी मात्रा में खरीदारी की

निवेशकों ने भारी मात्रा में खरीदारी की
6

कारोबारियों का कहना है कि निवेशकों और स्टॉकिस्टों ने भारी मात्रा में खरीदारी की है. दिवाली और विवाह सीजन के चलते आने वाले दिनों में भी सोने-चांदी के दामों में मजबूती बनी रह सकती है.

7.व्यापारियों में भी उत्साह

व्यापारियों में भी उत्साह
7

त्योहारी मांग, निवेश का भरोसा और सुरक्षित संपत्ति के रूप में सोने-चांदी की परंपरा तीनों ने मिलकर इस धनतेरस को बाजारों के लिए बेहद खास बना दिया है. खरीदारों की लगातार बढ़ती संख्या से व्यापारियों में भी उत्साह है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dhanteras Gold Silver Rate: धनतेरस पर सोने की कीमत ने बनाया नया रिकार्ड, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जानें आज का भाव
धनतेरस पर सोने की कीमत ने बनाया नया रिकार्ड, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जानें आज का भाव
महिलाओं को शरीर के किस अंग पर कभी साबुन नहीं लगाना चाहिए? वरना फायदे की जगह होगा नुकसान
महिलाओं को शरीर के किस अंग पर कभी साबुन नहीं लगाना चाहिए? वरना फायदे की जगह होगा नुकसान
Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन! 
Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन!
Deep Sleep Remedy: अच्छी नींद के लिए किस करवट सोना चाहिए? लेटते ही आएगी गहरी नींद अगर मान लेंगे ये बातें
अच्छी नींद के लिए किस करवट सोना चाहिए? लेटते ही आएगी गहरी नींद अगर मान लेंगे ये बातें
Maithili Thakur Net Worth: पहली बार चुनाव लड़ रही लोक गायिका मैथिली ठाकुर के पास कितनी है कुल संपत्ति? सामने आई बड़ी जानकारी
पहली बार चुनाव लड़ रही लोक गायिका मैथिली ठाकुर के पास कितनी है कुल संपत्ति? सामने आई बड़ी जानकारी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE