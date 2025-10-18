Dhanteras Gold Silver Rate: धनतेरस पर सोने की कीमत ने बनाया नया रिकार्ड, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जानें आज का भाव

1 . सोने-चांदी के रेट में तेजी

त्योहारी सीजन का असर सर्राफा बाजारों में साफ नजर आ रहा है. धनतेरस की सुबह होते ही सोने-चांदी के रेट में तेजी दर्ज की गई, जिससे निवेशकों और ग्राहकों के चेहरे खिल उठे. माना जाता है कि इस दिन की गई खरीद पूरे वर्ष समृद्धि लाती है, इसलिए लोग शुभ मुहूर्त का इंतजार किए बिना दुकानों पर उमड़ पड़े.