Gold Silver Price: आज फिर इतना सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें किस शहर में कितनी हो हुई कीमत

डीएनए मनी
रईश खान | Oct 27, 2025, 07:02 PM IST
1.4500 रुपये कम सस्ता हुआ सोना
MCX पर सोने का भाव टूटकर 1,21,822 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं दिसंबर डिलीवरी चांदी का भाव 4500 रुपये टूटकर, 1,42,910 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहा है.
2.रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था सोना
एमसीएक्स के मुताबिक, 10 दिन पहले यानी 17 अक्टूबर को गोल्ड का रेट रिकॉर्ड हाई लेवल 1 लाख 32 हजार को पार कर गया था, लेकिन आज इसकी कीमत घटकर 1,21,822 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ चुकी है.
3.10 दिन पहले कितना था चांदी का भाव
वहीं, चांदी 17 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड 1.70 लाख रुपये प्रति किलो पर चली गई थी. लेकिन अब चांदी के भाव में 27,000 रुपये तक गिरावट आ गई है. आगे भी चांदी का भाव कम हो सकता है.
4.दिल्ली में सोना-चांदी का रेट
दिल्ली में सोना 24 कैरेट सोना 1100 रुपये कम होकर 1,25,770 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं, चांदी 1.55 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है.
5.लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 1,25,770 रुपये में बिक रहा है. वहीं, चांदी की कीमत 1.55 लाख रुपये प्रति किलो मिल रहा है.