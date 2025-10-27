Gold Silver Price: आज फिर इतना सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें किस शहर में कितनी हो हुई कीमत

2 . रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था सोना

2

एमसीएक्स के मुताबिक, 10 दिन पहले यानी 17 अक्टूबर को गोल्ड का रेट रिकॉर्ड हाई लेवल 1 लाख 32 हजार को पार कर गया था, लेकिन आज इसकी कीमत घटकर 1,21,822 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ चुकी है.