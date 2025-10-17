Gold-Silver Price Fall: धनतेरस से पहले सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, 5,000 रुपये तक गिरे दाम, जानें लेटेस्ट रेट

Weight Loss: वजन घटाने का बेस्ट तरीका, अगर रोजाना करेंगे ये 3 काम तो 15 दिन में कम हो जाएगी पेट की चर्बी
डीएनए मनी
रईश खान | Oct 17, 2025, 08:44 PM IST
1.चांदी के ताजा भाव
एमसीएक्स पर ट्रेड होने वाली 5 दिसंबर की वायदा की चांदी 2,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई है. जिसके बाद सप्ताह के आखिरी दिन MCX पर 1 किलो चांदी का भाव 1,65,760 रुपये प्रति किलो हो गया है.
2.1 लाख 70 हजार क्रॉस कर गई थी चांदी
आज यानी 17 अक्टूबर को पूरे दिन एमसीएक्स पर चांदी (Silver Price Today) 1,70,400 तक पहुंच गया था, लेकिन मार्केट बंद होते-होते इसमें भारी गिरावट आई. मतलब आज दिन के भाव को देखें तो 5,000 रुपये तक सस्ती हो गई, वहीं कल की तुलना में यह 2000 रुपये सस्ती है.
3.IBJA पर चांदी 2,045 रुपये सस्ती
इंडियन बुलियन मार्केट की वेबसाइट IBJA पर चांदी की कीमतों में 2,045 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है. आईबीजेए पर शुक्रवार दोपहर 1 बजे चांदी का भाव 1,71,275 था, जो शाम को घटकर 1,69,230 रुपये प्रति किलो हो गया.
4.1,000 रुपये सस्ता हुआ सोना
IBJA पर 24 कैरेट सोने के भाव (24 Carat Gold Price) 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हो गए हैं. बुलियन मार्केट पर 24 कैरेट सोने का भाव 1,29584 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.
5.22 कैरेट सोने के ताजा भाव
इससे पहले सोने का भाव दिन में 1,30,874 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. वहीं, 22 कैरेट सोने कीमत 1,29,065 रुपये, 20 कैरेट सोने का भाव 1,18,699 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. जबकि 18 कैरेट का सोने के भाव करीब एक हजार लुढ़कर 97,188 रुपये प्रति तोला (10 ग्राम) पहुंच गया है.