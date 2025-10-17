Gold-Silver Price Fall: धनतेरस से पहले सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, 5,000 रुपये तक गिरे दाम, जानें लेटेस्ट रेट

5 . 22 कैरेट सोने के ताजा भाव

इससे पहले सोने का भाव दिन में 1,30,874 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. वहीं, 22 कैरेट सोने कीमत 1,29,065 रुपये, 20 कैरेट सोने का भाव 1,18,699 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. जबकि 18 कैरेट का सोने के भाव करीब एक हजार लुढ़कर 97,188 रुपये प्रति तोला (10 ग्राम) पहुंच गया है.