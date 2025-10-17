FacebookTwitterYoutubeInstagram
Weight Loss: वजन घटाने का बेस्ट तरीका, अगर रोजाना करेंगे ये 3 काम तो 15 दिन में कम हो जाएगी पेट की चर्बी

Gold-Silver Price Fall: धनतेरस से पहले सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, 5,000 रुपये तक गिरे दाम, जानें लेटेस्ट रेट

इस दिवाली Jio दे रहा है दस लाख के ईनाम, खरीदारी में 2% एक्स्ट्रा गोल्ड, जानें कैसे

Weather Forecast Today: कब से चलेगी दिल्ली NCR में शीत लहर, यूपी-बिहार को लेकर मौसम विभाग ने दी बड़ी चेतावनी

Bihar Chunav: बिहार की इस सीट पर होगा सुपरहिट मुकाबला, PK ने एक झटके में दो सगे भाइयों को कर दिया आमने-सामने!

Festival Special Train: नई दिल्ली से सिवान होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, तुरंत बुक कर ले कंफर्म टिकट

छात्रों का गुस्सा देखकर तंग आ गई इस देश की सरकार, सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल फोन बंद करने की है तैयारी

Diwali 2025 Deep: धनतेरस से लेकर गोवर्धन तक पर कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, जानें इनकी विधि, नियम और महत्व

कौन हैं विकास कोहली, जिनके नाम की विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Diwali 2025: दिवाली में पटाखे फोड़ते हुए जल जाएं तो कैसे करें फस्ट एड? जानिए कौन सी गलतियां पड़ सकती हैं भारी

डीएनए मनी

Gold-Silver Price Fall: धनतेरस से पहले सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, 5,000 रुपये तक गिरे दाम, जानें लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Rate Update: आसमान छू रहे सोने-चांदी के भाव में धनतेरस से एक दिन पहले भारी गिरावट आई है. इंडियन बुलियन मार्केट से लेकर MCX पर चांदी की कीमत में 5,000 रुपये तक सस्ती हो गई है.

रईश खान | Oct 17, 2025, 08:44 PM IST

1.चांदी के ताजा भाव

चांदी के ताजा भाव
1

एमसीएक्स पर ट्रेड होने वाली 5 दिसंबर की वायदा की चांदी 2,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई है. जिसके बाद सप्ताह के आखिरी दिन MCX पर 1 किलो चांदी का भाव 1,65,760 रुपये प्रति किलो हो गया है.

2.1 लाख 70 हजार क्रॉस कर गई थी चांदी

1 लाख 70 हजार क्रॉस कर गई थी चांदी
2

आज यानी 17 अक्टूबर को पूरे दिन एमसीएक्स पर चांदी (Silver Price Today) 1,70,400 तक पहुंच गया था, लेकिन मार्केट बंद होते-होते इसमें भारी गिरावट आई. मतलब आज दिन के भाव को देखें तो 5,000 रुपये तक सस्ती हो गई, वहीं कल की तुलना में यह 2000 रुपये सस्ती है.

3.IBJA पर चांदी 2,045 रुपये सस्ती

IBJA पर चांदी 2,045 रुपये सस्ती
3

इंडियन बुलियन मार्केट की वेबसाइट IBJA पर चांदी की कीमतों में 2,045 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है. आईबीजेए पर शुक्रवार दोपहर 1 बजे चांदी का भाव 1,71,275 था, जो शाम को घटकर 1,69,230 रुपये प्रति किलो हो गया.

4.1,000 रुपये सस्ता हुआ सोना

1,000 रुपये सस्ता हुआ सोना
4

IBJA पर 24 कैरेट सोने के भाव (24 Carat Gold Price) 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हो गए हैं. बुलियन मार्केट पर 24 कैरेट सोने का भाव 1,29584 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.

5.22 कैरेट सोने के ताजा भाव

22 कैरेट सोने के ताजा भाव
5

इससे पहले सोने का भाव दिन में 1,30,874 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. वहीं, 22 कैरेट सोने कीमत 1,29,065 रुपये, 20 कैरेट सोने का भाव 1,18,699 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. जबकि 18 कैरेट का सोने के भाव करीब एक हजार लुढ़कर 97,188 रुपये प्रति तोला (10 ग्राम) पहुंच गया है.

