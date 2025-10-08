Gold Rate: सोने की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 10 साल में सिर्फ इतना था भाव, आज पांच गुना से ज्यादा हुआ महंगा

2 . 4,000 डॉलर प्रति औंस पहुंचा

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने की कीमत 4,000 डॉलर प्रति औंस के पार गई है. यह इतिहास में पहला मौका है, जब सोने की कीमत ने इस आंकड़े को पार किया है. इंटरनेशनल सर्राफा बाजार में कॉमेक्स पर सोने के दिसंबर फ्यूचर्स की कीमत भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे 4,040 डॉलर प्रति औंस थी. गोल्ड के दामों में तेजी की वजह वैश्विक अस्थिरता है, जिसके कारण निवेशक सोने में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं.

