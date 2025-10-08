Gold Rate: सोने की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 10 साल में सिर्फ इतना था भाव, आज पांच गुना से ज्यादा हुआ महंगा

'अस्पताल में नहीं मै आश्रम में स्वस्थ और प्रसन्न हूं' सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच बोल प्रेमानंद महाराज
डीएनए मनी
रईश खान | Oct 08, 2025, 07:59 PM IST
1.सोने की कीमतों ने रचा इतिहास
त्योहारी सीजन में सोने (Gold Price) के दाम रॉकेट बनकर उड़ रहे हैं. बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली में गोल्ड की कीमतों ने इतिहास रच दिया. दिल्ली में सोने के दाम 1.26 लाख को पार गए हैं. जबकि मंगलवार को सोने के कीमत 1.24 लाख रुपये थी. आंकडों पर नजर डालें तो मौजदा हफ्ते में 6,000 रुपये तक बढ़ोतरी हो चुकी है. अभी भी हफ्ते में दो दिन बाकी हैं.
2.4,000 डॉलर प्रति औंस पहुंचा
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने की कीमत 4,000 डॉलर प्रति औंस के पार गई है. यह इतिहास में पहला मौका है, जब सोने की कीमत ने इस आंकड़े को पार किया है. इंटरनेशनल सर्राफा बाजार में कॉमेक्स पर सोने के दिसंबर फ्यूचर्स की कीमत भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे 4,040 डॉलर प्रति औंस थी. गोल्ड के दामों में तेजी की वजह वैश्विक अस्थिरता है, जिसके कारण निवेशक सोने में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं.
3.डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का असर
इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्याज दरों में अतिरिक्त कटौती ने भी इस तेजी को और हवा दी है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट दाम 0.87 प्रतिशत बढ़कर 1,22,170 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.
4.दिल्ली में सोने की कीमतों ने रचा इतिहास
दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में 2,600 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई. जिसके बाद सोना 1,26,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया.
5.बीते 3 दिन में कितने बढ़े दाम
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, सोमवार (6 अक्टूबर) को 24 कैरेट गोल्ड की कीमतों में 2,700 रुपये की वृद्धि देखने को मिली. मंगलवार (7 अक्टूबर) को 700 रुपये बढ़कर 1,24,000 रुपये पर पहुंच गया. वहीं आज यानी बुधवार (8 अक्टूबर) को 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोने की कीमत 2,600 रुपये बढ़कर 1,26,600 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.
6.10 साल में कितने बढ़े सोने के दाम?
अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 2015 में सोने की कीमत 25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ करती थी, जो अब 1.26 लाख रुपये तक पहुंच गई है.
7.चांदी की कीमतों में भी तेजी
वहीं, चांदी के दाम में भी तेजी देखने को मिल रही है. चांदी के दाम 1,47,354 रुपए प्रति किलो हो गया है. इसकी कीमत में बुधवार को 1.07 प्रतिशत का इजाफा हुआ. कॉमेक्स पर चांदी की कीमत 1.44 प्रतिशत बढ़कर 48.20 डॉलर प्रति औंस हो गई.