2031 तक लग्जरी कार से भी महंगा होगा एक तोला सोना! कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश, जर्मन बैंक की बड़ी भविष्यवाणी

5 . कौन खरीद रहा है इतना सोना?

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आंकड़े बताते हैं कि 2008 की मंदी के बाद से केंद्रीय बैंकों ने 225 मिलियन औंस से ज्यादा सोना खरीदा है. अब यह लिस्ट केवल बड़े देशों तक सीमित नहीं है. कजाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देश भी तेजी से सोना बटोर रहे हैं. साल 2000 में ग्लोबल रिजर्व में डॉलर का हिस्सा 60% होता था, जो अब घटकर 40% रह गया है.