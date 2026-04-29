2031 तक लग्जरी कार से भी महंगा होगा एक तोला सोना! कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश, जर्मन बैंक की बड़ी भविष्यवाणी

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Gaurav Barar | Apr 29, 2026, 04:43 PM IST
1.बाजारों में हलचल मचाने वाली खबर
दुनियाभर के बाजारों में हलचल मचाने वाली एक खबर आई है. जर्मनी के मशहूर डॉयचे बैंक (Deutsche Bank) ने सोने की कीमतों को लेकर एक ऐसा अनुमान लगाया है, जो निवेशकों की नींद उड़ा सकता है और सोने के प्रेमियों को खुश कर सकता है.
2.कितना महंगा हो सकता है सोना?
बैंक का कहना है कि अगले 5 सालों में सोना 8,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर को छू सकता है. भारतीय रुपयों में समझें तो यह करीब 7 से 7.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बैठता है.
3.आखिर क्यों बढ़ेंगी कीमतें?
इस भारी उछाल के पीछे सबसे बड़ी वजह है- दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों, जैसे भारत का RBI, का अमेरिकी डॉलर से भरोसा कम होना. डॉयचे बैंक के मुताबिक, ग्लोबल रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी मौजूदा 30% से बढ़कर 40% तक पहुंच सकती है.
4.डॉलर पर निर्भरता कम करने की राह पर
आजकल दुनिया के अधिकतर देश डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर पर निर्भरता कम करने की राह पर हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों को सतर्क कर दिया है. अब वे अपने खजाने में डॉलर के बजाय सोना जमा कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी वित्तीय प्रतिबंध से बचा जा सके.
5.कौन खरीद रहा है इतना सोना?
आंकड़े बताते हैं कि 2008 की मंदी के बाद से केंद्रीय बैंकों ने 225 मिलियन औंस से ज्यादा सोना खरीदा है. अब यह लिस्ट केवल बड़े देशों तक सीमित नहीं है. कजाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देश भी तेजी से सोना बटोर रहे हैं. साल 2000 में ग्लोबल रिजर्व में डॉलर का हिस्सा 60% होता था, जो अब घटकर 40% रह गया है.
6.युद्ध और डॉलर का दबाव
हालांकि, पिछले कुछ समय में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है. विशेष रूप से अमेरिका-ईरान तनाव के बाद सोने ने वैसी मजबूती नहीं दिखाई, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं.
7.कैश की जरूरत
युद्ध जैसे माहौल में जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं और शेयर बाजार गिरते हैं, तो निवेशक अपने घाटे की भरपाई के लिए सोना बेचकर कैश इकट्ठा करते हैं.
8.मजबूत डॉलर और फेडरल रिजर्व
अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची होने और डॉलर के मजबूत होने से सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी डिमांड अस्थायी रूप से कम हो जाती है.
9.सुरक्षा कवच बना रहेगा सोना
तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद, लंबे समय के लिए सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जा रहा है. सोने की नई खदानों से सप्लाई कम हो रही है, जबकि केंद्रीय बैंकों की भूख बढ़ती जा रही है. पिछले एक दशक में बैंकों की सोने की खरीद लगभग दोगुनी हो गई है.