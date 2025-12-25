नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न

बिजनेस
राजा राम | Dec 25, 2025, 11:34 PM IST
1.दोनों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया
साल 2025 में सोना और चांदी दोनों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया. साल की शुरुआत में बनी तेजी पूरे साल कायम रही, जिससे कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.
2.दिसंबर 2024 के मुकाबले करीब 78 फीसदी तक बढ़ गई
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, MCX पर सोने की कीमत दिसंबर 2024 के मुकाबले करीब 78 फीसदी तक बढ़ गई. वहीं चांदी ने इसी अवधि में लगभग 144 फीसदी का उछाल दर्ज किया.
3.निवेशक इक्विटी से हटकर सोना और चांदी की ओर आकर्षित हुए
इसके मुकाबले शेयर बाजार का प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50 सालभर में सिर्फ करीब 10 फीसदी की बढ़त दर्ज कर सका. यही वजह रही कि बड़ी संख्या में निवेशक इक्विटी से हटकर सोना और चांदी की ओर आकर्षित हुए.
4.2026 में भी इन दोनों धातुओं की रहेगी मजबूती
एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में भी इन दोनों धातुओं की मजबूती बनी रह सकती है, हालांकि रिटर्न की रफ्तार थोड़ी संतुलित हो सकती है.
5.क्या कहते हैं एक्सपर्ट
आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के डायरेक्टर नवीन माथुर के अनुसार, कम ब्याज दरें और वैश्विक अनिश्चितता सोने को सपोर्ट दे सकती हैं. वहीं इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते चांदी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है. वहीं, 1BJA के अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी का कहना है कि आने वाले समय में सोना 1.50 से 1.65 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. चांदी के दाम भी 2.30 से 2.50 लाख रुपये तक जाने की संभावना है.
6.केंद्रीय बैंकों की लगातार सोने की खरीद
विशेषज्ञों के मुताबिक, केंद्रीय बैंकों की लगातार सोने की खरीद और इंडस्ट्रियल सेक्टर में चांदी की बढ़ती मांग इन कीमती धातुओं की कीमतों को मजबूती दे रही है.