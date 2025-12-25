नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न

5 . क्या कहते हैं एक्सपर्ट

आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के डायरेक्टर नवीन माथुर के अनुसार, कम ब्याज दरें और वैश्विक अनिश्चितता सोने को सपोर्ट दे सकती हैं. वहीं इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते चांदी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है. वहीं, 1BJA के अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी का कहना है कि आने वाले समय में सोना 1.50 से 1.65 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. चांदी के दाम भी 2.30 से 2.50 लाख रुपये तक जाने की संभावना है.

