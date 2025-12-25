FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

उत्तराखंड में गैंगस्टर को गोली मारने का मामला, पुलिस ने 2 शूटर गिरफ्तार किए

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
विराट कोहली के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर कोच का बड़ा खुलासा, 'रन मशीन' को लेकर कह दी बड़ी बात

विराट कोहली के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर कोच का बड़ा खुलासा, 'रन मशीन' को लेकर कह दी बड़ी बात

Rashifal 26 December 2025: किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी, एक और हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी, एक और हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न

नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न

दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान

दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान

IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित

IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित

HomePhotos

बिजनेस

नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न

साल 2025 सोना और चांदी में निवेश करने वालों के लिए बेहद फायदे का सौदा रहा. इन कीमती धातुओं ने शेयर बाजार को भी पीछे छोड़ दिया. अब निवेशकों की नजर 2026 पर टिकी है. 

राजा राम | Dec 25, 2025, 11:34 PM IST

1.दोनों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया

दोनों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया
1

साल 2025 में सोना और चांदी दोनों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया. साल की शुरुआत में बनी तेजी पूरे साल कायम रही, जिससे कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. 

Advertisement

2.दिसंबर 2024 के मुकाबले करीब 78 फीसदी तक बढ़ गई

दिसंबर 2024 के मुकाबले करीब 78 फीसदी तक बढ़ गई
2

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, MCX पर सोने की कीमत दिसंबर 2024 के मुकाबले करीब 78 फीसदी तक बढ़ गई. वहीं चांदी ने इसी अवधि में लगभग 144 फीसदी का उछाल दर्ज किया. 

3.निवेशक इक्विटी से हटकर सोना और चांदी की ओर आकर्षित हुए

निवेशक इक्विटी से हटकर सोना और चांदी की ओर आकर्षित हुए
3

इसके मुकाबले शेयर बाजार का प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50 सालभर में सिर्फ करीब 10 फीसदी की बढ़त दर्ज कर सका. यही वजह रही कि बड़ी संख्या में निवेशक इक्विटी से हटकर सोना और चांदी की ओर आकर्षित हुए. 

4.2026 में भी इन दोनों धातुओं की रहेगी मजबूती

2026 में भी इन दोनों धातुओं की रहेगी मजबूती
4

एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में भी इन दोनों धातुओं की मजबूती बनी रह सकती है, हालांकि रिटर्न की रफ्तार थोड़ी संतुलित हो सकती है. 

TRENDING NOW

5.क्या कहते हैं एक्सपर्ट

क्या कहते हैं एक्सपर्ट
5

आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के डायरेक्टर नवीन माथुर के अनुसार, कम ब्याज दरें और वैश्विक अनिश्चितता सोने को सपोर्ट दे सकती हैं. वहीं इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते चांदी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है. वहीं, 1BJA के अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी का कहना है कि आने वाले समय में सोना 1.50 से 1.65 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. चांदी के दाम भी 2.30 से 2.50 लाख रुपये तक जाने की संभावना है. 
 

6.केंद्रीय बैंकों की लगातार सोने की खरीद

केंद्रीय बैंकों की लगातार सोने की खरीद
6

विशेषज्ञों के मुताबिक, केंद्रीय बैंकों की लगातार सोने की खरीद और इंडस्ट्रियल सेक्टर में चांदी की बढ़ती मांग इन कीमती धातुओं की कीमतों को मजबूती दे रही है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न
नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न
दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान
दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान
IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित
IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान
नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान
MORE
Advertisement
धर्म
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
MORE
Advertisement