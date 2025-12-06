FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
HomePhotos

बिजनेस

Gold Leasing: घर में पड़ा सोना भी आपको बना सकता है अमीर, जानिए कैसे कर सकते हैं इससे कमाई

ज्यादातर लोग सोना सिर्फ़ तिजोरी में ही रखते थे. घर में सोना रखना एक सुरक्षित तरीका माना जाता था, लेकिन इससे कोई कमाई नहीं होती थी. अब अगर आपके पास 10 से 20 ग्राम सोना भी है, तो आप हर साल 1 से 7 प्रतिशत तक का रिटर्न पा सकते हैं. इसे गोल्ड लीजिंग या सोने को किराए पर देना कहते हैं.

नितिन शर्मा | Dec 06, 2025, 08:22 AM IST

1.आप सोना किराये पर कैसे दे सकते हैं

आप सोना किराये पर कैसे दे सकते हैं
1

गोल्ड लीजिंग के तहत, आप अपने सोने को गहनों, सिक्कों या बिस्कुट के रूप में कुछ हफ़्तों या महीनों के लिए किराए पर दे सकते हैं. आप इस सोने को ज्वैलर्स, रिफाइनर या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (जैसे आरएसबीएल, गुल्लक गोल्ड) को किराए पर देते हैं. बदले में आपको सालाना 6-7% ब्याज मिलता है. यह ब्याज तीन तरीकों से मिल सकता है - नकद, सोना या ग्राम सोना. आपके नज़रिए से सबसे ज़रूरी बात यह है कि सोने का मूल स्वामित्व आपके नाम पर ही रहे. यानी अगर भविष्य में सोने की कीमत बढ़ती है, तो आपको पूरा फ़ायदा होगा!

2.विश्व और भारत में यह प्रवृत्ति किस प्रकार बढ़ रही है?

विश्व और भारत में यह प्रवृत्ति किस प्रकार बढ़ रही है?
2

लंदन (LBMA) और अमेरिका (COMEX) के बड़े निवेशक पिछले कई सालों से सोने को किराये पर दे रहे हैं. इस तरह का चलन अब भारत में भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है. सरकार की स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, बड़े ज्वैलर्स और ऑनलाइन ऐप्स की मदद से पुराने गहने जमा करके कमाई संभव है. त्योहारों और शादियों के मौसम और नए सोने की कम आपूर्ति के कारण किराये की दर 2-3% से बढ़कर 6-7% हो गई है.

3.क्या यह पूर्णतः सुरक्षित है?

क्या यह पूर्णतः सुरक्षित है?
3

हाँ! प्रतिष्ठित प्लेटफ़ॉर्म आपके सोने को आपके नाम पर रखते हैं, उसका पूरा बीमा कराते हैं और एक कानूनी एग्रीमेंट पर साइन करते हैं. यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो अपना सोना बेचना नहीं चाहते, बस उसे रखना चाहते हैं और उससे नियमित आय अर्जित करना चाहते हैं.

4.आपके घर में सोना है तो आगे क्या करें

आपके घर में सोना है तो आगे क्या करें
4

अगर आपके पास 10 ग्राम से ज़्यादा सोना है, तो आज ही पास के बड़े ज्वैलर से या RSBL, गुल्लक गोल्ड जैसे ऐप पर जानकारी ले सकते हैं. इसमें पुराने गहने भी काम आते हैं. आप बिना सोना बेचे सालाना 6 से 7 प्रतिशत की कमाई शुरू कर सकते हैं. जिसमें आपको सोने की कीमत बढ़ने का दोगुना फ़ायदा मिल सकता है.

5.सोने की लीजिंग वास्तव में क्या है

सोने की लीजिंग वास्तव में क्या है
5

आप अपने घर में रखे सोने (गहने, सिक्के या बिस्कुट) को ज्वैलर्स, रिफाइनर या डिजिटल ऐप्स को कुछ महीनों या हफ़्तों के लिए किराए पर देते हैं. बदले में आपको सालाना 6 से 7 प्रतिशत ब्याज मिलता है. यह ब्याज नकद, सोने या हरभजन गोल्ड के रूप में मिल सकता है. सबसे खास बात यह है कि सोने का मालिकाना हक आपके नाम पर ही रहता है.

