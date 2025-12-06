Gold Leasing: घर में पड़ा सोना भी आपको बना सकता है अमीर, जानिए कैसे कर सकते हैं इससे कमाई

1 . आप सोना किराये पर कैसे दे सकते हैं

1

गोल्ड लीजिंग के तहत, आप अपने सोने को गहनों, सिक्कों या बिस्कुट के रूप में कुछ हफ़्तों या महीनों के लिए किराए पर दे सकते हैं. आप इस सोने को ज्वैलर्स, रिफाइनर या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (जैसे आरएसबीएल, गुल्लक गोल्ड) को किराए पर देते हैं. बदले में आपको सालाना 6-7% ब्याज मिलता है. यह ब्याज तीन तरीकों से मिल सकता है - नकद, सोना या ग्राम सोना. आपके नज़रिए से सबसे ज़रूरी बात यह है कि सोने का मूल स्वामित्व आपके नाम पर ही रहे. यानी अगर भविष्य में सोने की कीमत बढ़ती है, तो आपको पूरा फ़ायदा होगा!