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दुनिया के किस देश में होती है सबसे ज्यादा कच्चे तेल की खपत? लिस्ट में भारत का स्थान देखकर जरूर चौंकेंगे!

दुनिया के किस देश में होती है सबसे ज्यादा कच्चे तेल की खपत? लिस्ट में भारत का स्थान देखकर जरूर चौंकेंगे!

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दुनिया के किस देश में होती है सबसे ज्यादा कच्चे तेल की खपत? लिस्ट में भारत का स्थान देखकर जरूर चौंकेंगे!

Countries that Consume most Oil: पूरी दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसका गुज़ारा बिना तेल के चल सकता हो. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस देश में तेल की खपत सबसे ज्यादा होती है? हिंट- इस देश की आबादी भारत की एक चौथाई है और वहां भारत के मुकाबले चार गुना से भी ज्यादा तेल खपता है.

Kusum Lata | Apr 17, 2026, 03:56 PM IST

1.Largest Oil Consumer Country in World: US

Largest Oil Consumer Country in World: US
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Worldometer के साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, तेल की खपत के मामले में अमेरिका सबसे आगे है. अमेरिका में एक दिन में 20.46 मिलियन (2 करोड़ 4 लाख) बैरल से ज्यादा तेल इस्तेमाल होता है. यह पूरी दुनिया में होने वाली तेल खपत का 19.95 प्रतिशत है. बता दें कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़े तेल प्रोड्यूसर है. वह दिन में 13.6 मिलियन बैरल तेल प्रोड्यूस करता है.

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2.China: 2nd Largest Oil Consumer in World

China: 2nd Largest Oil Consumer in World
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अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल चीन में इस्तेमाल होता है. यहां रोज़ 16.37 मिलियन (1 करोड़ 63 लाख) बैरल तेल की खपत होती है. यह पूरी दुनिया में होने वाली तेल खपत का 15.96 प्रतिशत है.

3.India: Third Largest Crude Oil Consumer in World

India: Third Largest Crude Oil Consumer in World
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तेल की खपत के मामले में भारत का तीसरा स्थान है. भारत में एक दिन में 55 लाख 98 हजार बैरल तेल की खपत होती है. यह पूरी दुनिया की तेल खपत का 5.46 प्रतिशत है. यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अमेरिका की आबादी भारत की लगभग 1/4 आबादी के बराबर है. लेकिन अमेरिका में तेल की खपत भारत से चार गुना ज्यादा है.

4.Top 5 Oil Consuming Nations in World

Top 5 Oil Consuming Nations in World
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अमेरिका, चीन और भारत के बाद रूस सबसे ज्यादा तेल की खपत करता है. रूस में एक दिन में 37 लाख बैरल तेल की खपत होती है. यह पूरी दुनिया की तेल खपत का 3.7 प्रतिशत है. वहीं, तेल खपत के मामले में पांचवां सबसे बड़ा देश सउदी अरब है. सउदी अरब में एक दिन 36 लाख बैरल तेल खपता है, यह दुनिया का 3.54 प्रतिशत है.

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5.6 Countries Consume more than 50 percent of world Oil

6 Countries Consume more than 50 percent of world Oil
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Worldometer के डेटा से ये भी पता चलता है कि 6 देश मिलकर दुनिया के 50 प्रतिशत से ज्यादा तेल इस्तेमाल कर लेते हैं. इन देशों में अमेरिका, चीन, भारत, रूस, सउदी अरब और ब्राज़ील शामिल हैं. ये छह देश मिलकर दुनिया में 51.8 प्रतिशत तेल की खपत करते हैं.

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