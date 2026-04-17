दुनिया के किस देश में होती है सबसे ज्यादा कच्चे तेल की खपत? लिस्ट में भारत का स्थान देखकर जरूर चौंकेंगे!

1 . Largest Oil Consumer Country in World: US

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Worldometer के साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, तेल की खपत के मामले में अमेरिका सबसे आगे है. अमेरिका में एक दिन में 20.46 मिलियन (2 करोड़ 4 लाख) बैरल से ज्यादा तेल इस्तेमाल होता है. यह पूरी दुनिया में होने वाली तेल खपत का 19.95 प्रतिशत है. बता दें कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़े तेल प्रोड्यूसर है. वह दिन में 13.6 मिलियन बैरल तेल प्रोड्यूस करता है.