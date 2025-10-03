FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

200MP कैमरा वाले Samsung के इस फोन की घटी कीमत, अब तक के सबसे कम प्राइज में तुरंत ले आएं घर

'गाजा प्लान मंजूर करो, वरना बरपेगा...', Donald Trump ने हमास का दिया 2 दिन का अल्मीमेटम

Rashifal 04 October 2025: मकर वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कफ सिरप पिलाने वाले सावधान! 11 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, जानें पूरा मामला

Gautam Adani को बड़ा झटका, दिवाली से पहले लगा 23 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला

Guess Who: कभी एक कमरे में रहती थीं ये एक्ट्रेस, आज 100 करोड़ की मालकिन, जानें कौन है बॉलीवुड हसीना

IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ सर रवींद्र जडेजा ने ठोका शतक, टूटा महेद्र सिंह धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड

तीसरी बार तलाक लेने जा रहे हैं सानिया मिर्जा के EX पति शोएब मलिक? अब Sana Javed संग रिश्ते में आई खटास

Delhi to Panipat Namo Bharat Train: दिल्ली से पानीपत रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, 3 घंटे का सफर मात्र 60 मिनट में होगा पूरा

दिल्ली में ‘टाइल’ जितनी जगह भी नहीं बची! 125 साल में 90 गुना बढ़ी आबादी, 168 देशों से ज्यादा लोग रहते हैं यहां

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'गाजा प्लान मंजूर करो, वरना बरपेगा...', Donald Trump ने हमास का दिया 2 दिन का अल्मीमेटम

'गाजा प्लान मंजूर करो, वरना बरपेगा...', Donald Trump ने हमास का दिया 2 दिन का अल्मीमेटम

Rashifal 04 October 2025: मकर वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मकर वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कफ सिरप पिलाने वाले सावधान! 11 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, जानें पूरा मामला

कफ सिरप पिलाने वाले सावधान! 11 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, जानें पूरा मामला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
200MP कैमरा वाले Samsung के इस फोन की घटी कीमत, अब तक के सबसे कम प्राइज में तुरंत ले आएं घर

200MP कैमरा वाले Samsung के इस फोन की घटी कीमत, अब तक के सबसे कम प्राइज में तुरंत ले आएं घर

Gautam Adani को बड़ा झटका, दिवाली से पहले लगा 23 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला

Gautam Adani को बड़ा झटका, दिवाली से पहले लगा 23 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला

Guess Who: कभी एक कमरे में रहती थीं ये एक्ट्रेस, आज 100 करोड़ की मालकिन, जानें कौन है बॉलीवुड हसीना

Guess Who: कभी एक कमरे में रहती थीं ये एक्ट्रेस, आज 100 करोड़ की मालकिन, जानें कौन है बॉलीवुड हसीना

HomePhotos

डीएनए मनी

Gautam Adani को बड़ा झटका, दिवाली से पहले लगा 23 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला

Gautam Adani News: एसीसी, अडाणी सीमेंट समूह की कंपनी Ambuja Cement की एक सब्सिडियरी है, जिसमें अंबुजा सीमेंट के पास 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. अडानी की हिस्सेदारी पर ही 23.07 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

रईश खान | Oct 03, 2025, 09:02 PM IST

1.अडानी ग्रुप की इस कंपनी पर लगा जुर्माना

अडानी ग्रुप की इस कंपनी पर लगा जुर्माना
1

भारतीय अरबपति गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है. आयकर विभाग ने अडानी ग्रुप की कंपनी ACC Ltd. पर 23.07 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह अडानी की सीमेंट कंपनी हैं. अडानी फर्म को यह नोटिस 1 अक्टूबर, 2025 को मिला था. 
 

Advertisement

2.जुर्माने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क

जुर्माने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क
2

एससी का कहना है कि वह इस मामले का आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विरोध करेगी. हालांकि, इस जुर्माने से उसके वित्तीय गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
 

3.यहां लगा धांधली का आरोप

यहां लगा धांधली का आरोप
3

आयकर विभाग ने एसेसमेंट आकलन वर्ष 2015-16 के लिए कथित तौर पर गलत आय की जानकारी देने के लिए एसीसी लिमिटेड पर 14.22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, एसेसमेंट ईयर 2018-19 में आय कम बताने के लिए  8.85 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है.
 

4.ACC इस जुर्माने का करेगी विरोध

ACC इस जुर्माने का करेगी विरोध
4

एसीसी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी निर्धारित समय में आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष इस जुर्माने का विरोध करेगी. साथ ही जुर्माने पर रोक लगाने की मांग करेगी.
 

TRENDING NOW

5.Adani Group कितनी है हिस्सेदारी?

Adani Group कितनी है हिस्सेदारी?
5

एसीसी, अडाणी सीमेंट समूह की कंपनी Ambuja Cement की एक सब्सिडियरी है, जिसमें अंबुजा सीमेंट के पास 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. अडानी ग्रुप ने 6.4 अरब डॉलर में स्विट्जरलैंड के होल्सिम ग्रुप से अंबुजा सीमेंट्स और उसकी अनुषंगी कंपनी ACC Ltd. का सितंबर 2022 में अधिग्रहण किया था.
 

6.ACC के शेयर में आया था उछाल

ACC के शेयर में आया था उछाल
6

एसीसी लिमिटेड के शेयर आज यानी 3 अक्टूबर को 1847.1 रुपये पर बंद हुआ था. पिछले की भाव की तुलना में आज कई रुपये की बढ़ोतरी देखी गई. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
UP News: यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर चंद्रशेखर आजाद ने साधा निशाना, SC के फैसले का किया समर्थन
UP News: यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर चंद्रशेखर आजाद ने साधा निशाना, SC के फैसले का किया समर्थन
Viral Video: किंग कोबरा के साथ रोमांस करती दिखी महिला, पहले सांप को किया  Kiss, फिर बन गई इच्छाधारी नागिन
किंग कोबरा के साथ रोमांस करती दिखी महिला, पहले सांप को किया Kiss, फिर बन गई इच्छाधारी नागिन
Crime News: मां का इलाज सही से न होने पर डॉक्टर के सीने में उतारा चाकू, छाती चौड़ी कर अस्पताल से निकला बाहर
Crime News: मां का इलाज सही से न होने पर डॉक्टर के सीने में उतारा चाकू, छाती चौड़ी कर अस्पताल से निकला बाहर
Weather Update: दिल्ली समेत यूपी-बिहार में कोहरे का कहर, जानिए आज का IMD अपडेट, 418 तक पहुंचा AQI
Weather Update: दिल्ली समेत यूपी-बिहार में कोहरे का कहर, जानिए आज का IMD अपडेट, 418 तक पहुंचा AQI
व्हाइट हाउस में Donald Trump और बाइडेन की भेंट, जानें क्या हुई दोनों में बात? 
व्हाइट हाउस में Donald Trump और बाइडेन की भेंट, जानें क्या हुई दोनों में बात?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
200MP कैमरा वाले Samsung के इस फोन की घटी कीमत, अब तक के सबसे कम प्राइज में तुरंत ले आएं घर
200MP कैमरा वाले Samsung के इस फोन की घटी कीमत, अब तक के सबसे कम प्राइज में तुरंत ले आएं घर
Gautam Adani को बड़ा झटका, दिवाली से पहले लगा 23 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला
Gautam Adani को बड़ा झटका, दिवाली से पहले लगा 23 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला
Guess Who: कभी एक कमरे में रहती थीं ये एक्ट्रेस, आज 100 करोड़ की मालकिन, जानें कौन है बॉलीवुड हसीना
Guess Who: कभी एक कमरे में रहती थीं ये एक्ट्रेस, आज 100 करोड़ की मालकिन, जानें कौन है बॉलीवुड हसीना
तीसरी बार तलाक लेने जा रहे हैं सानिया मिर्जा के EX पति शोएब मलिक? अब Sana Javed संग रिश्ते में आई खटास
तीसरी बार तलाक लेने जा रहे हैं सानिया मिर्जा के EX पति शोएब मलिक? अब Sana Javed संग रिश्ते में आई खटास
Delhi to Panipat Namo Bharat Train: दिल्ली से पानीपत रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, 3 घंटे का सफर मात्र 60 मिनट में होगा पूरा
Namo Bharat Train: अब दिल्ली से पानीपत रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, 3 घंटे का सफर मात्र 1 में होगा पूरा, जानें कितने होंगे स्टेशन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE