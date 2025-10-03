Gautam Adani को बड़ा झटका, दिवाली से पहले लगा 23 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला

5 . Adani Group कितनी है हिस्सेदारी?

एसीसी, अडाणी सीमेंट समूह की कंपनी Ambuja Cement की एक सब्सिडियरी है, जिसमें अंबुजा सीमेंट के पास 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. अडानी ग्रुप ने 6.4 अरब डॉलर में स्विट्जरलैंड के होल्सिम ग्रुप से अंबुजा सीमेंट्स और उसकी अनुषंगी कंपनी ACC Ltd. का सितंबर 2022 में अधिग्रहण किया था.

