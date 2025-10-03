Gautam Adani को बड़ा झटका, दिवाली से पहले लगा 23 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला

200MP कैमरा वाले Samsung के इस फोन की घटी कीमत, अब तक के सबसे कम प्राइज में तुरंत ले आएं घर
डीएनए मनी
रईश खान | Oct 03, 2025, 09:02 PM IST
1.अडानी ग्रुप की इस कंपनी पर लगा जुर्माना
भारतीय अरबपति गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है. आयकर विभाग ने अडानी ग्रुप की कंपनी ACC Ltd. पर 23.07 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह अडानी की सीमेंट कंपनी हैं. अडानी फर्म को यह नोटिस 1 अक्टूबर, 2025 को मिला था.
2.जुर्माने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क
एससी का कहना है कि वह इस मामले का आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विरोध करेगी. हालांकि, इस जुर्माने से उसके वित्तीय गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
3.यहां लगा धांधली का आरोप
आयकर विभाग ने एसेसमेंट आकलन वर्ष 2015-16 के लिए कथित तौर पर गलत आय की जानकारी देने के लिए एसीसी लिमिटेड पर 14.22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, एसेसमेंट ईयर 2018-19 में आय कम बताने के लिए 8.85 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है.
4.ACC इस जुर्माने का करेगी विरोध
एसीसी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी निर्धारित समय में आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष इस जुर्माने का विरोध करेगी. साथ ही जुर्माने पर रोक लगाने की मांग करेगी.
5.Adani Group कितनी है हिस्सेदारी?
एसीसी, अडाणी सीमेंट समूह की कंपनी Ambuja Cement की एक सब्सिडियरी है, जिसमें अंबुजा सीमेंट के पास 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. अडानी ग्रुप ने 6.4 अरब डॉलर में स्विट्जरलैंड के होल्सिम ग्रुप से अंबुजा सीमेंट्स और उसकी अनुषंगी कंपनी ACC Ltd. का सितंबर 2022 में अधिग्रहण किया था.
6.ACC के शेयर में आया था उछाल
एसीसी लिमिटेड के शेयर आज यानी 3 अक्टूबर को 1847.1 रुपये पर बंद हुआ था. पिछले की भाव की तुलना में आज कई रुपये की बढ़ोतरी देखी गई.