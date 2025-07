1 . No Petrol diesel for Old Cars in Delhi

दिल्ली में पुरानी कारों की एंट्री बैन कर दी गई है. इसके साथ ही पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीज़ल बेचने पर भी बैन लगा दिया गया है. यहां पुरानी गाड़ियों से मतलब है- पेट्रोल वाली 15 साल से पुरानी गाड़ियां और डीज़ल वाली 10 साल से पुरानी गाड़ियां. मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, पेट्रोल वाली गाड़ियां 15 साल तक ही फिट होती हैं, वहीं डीज़ल वाली गाड़ियां 10 साल तक, इसके बाद गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है. दिल्ली के पेट्रोल पंप्स में ANPR सिस्टम लगाया गया है, जो गाड़ी के पेट्रोल पंप में घुसते ही उसका नंबर प्लेट रीड करके रिपोर्ट देगा.