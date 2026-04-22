कभी घर-घर जाकर बेचते थे इंश्योरेंस, आज 104 की उम्र में संभाल रहे 50 हजार करोड़ की कंपनी

4 . George Joseph Used to sell insurance door to door

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घर-घर जाकर बेचते थे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी

हार्वर्ड से डिग्री लेने के बाद जॉर्ज जोसेफ ने ऑक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी शुरू की. यहां वो घर-घर जाकर लाइफ इंश्योरेंस बेचा करते थे. लाइफ इंश्योरेंस बेचते हुए उन्हें समझ आया कि ग्राहकों को केवल लाइफ इंश्योरेंस नहीं, कार, होम इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है. उन्होंने अपनी कंपनी के मालिकों को ये आइडिया पिच किया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मर्करी इंश्योरेंस की नींव रखी.