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कभी घर-घर जाकर बेचते थे इंश्योरेंस, आज 104 की उम्र में संभाल रहे 50 हजार करोड़ की कंपनी

क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग अरबपति कौन हैं? इनका नाम फोर्ब्स की बिलियनेयर लिस्ट में है. 104 साल के ये अरबपति वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा ले चुके हैं. आज की तारीख में 5.33 बिलियन डॉलर की कंपनी के चेयरमैन हैं. चलिए जानते हैं उनके बारे में.

Kusum Lata | Apr 22, 2026, 02:21 PM IST

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कौन हैं दुनिया के सबसे बुजुर्ग अरबपति

दुनिया के सबसे बुजुर्ग अरबपति का नाम जॉर्ज जोसेफ है. फोर्ब्स की बिलियनेयर्स लिस्ट के मुताबिक, जॉर्ज जोसेफ 104 साल के हैं. दुनिया के 1611वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. उनकी नेटवर्थ 2.6 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 24 हजार करोड़ रुपये की है. 
 

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104 की उम्र में संभाल रहे 50 हजार करोड़ की कंपनी

जॉर्ज जोसेफ अमेरिका की मर्करी इंश्योरेंस कंपनी के फाउंडर और चेयरपर्सन हैं. इस कंपनी का मार्केट कैप 5.33 बिलियन डॉलर यानी करीब 50 हजार करोड़ का है. यह कंपनी पर्सनल, होम, ऑटोमोबाइल और बिजनेस इंश्योरेंस देने का काम करती है.

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दूसरे विश्वयुद्ध में शामिल थे जॉर्ज जोसेफ

जॉर्ज जोसेफ ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया था. वह अमेरिकी एयरफोर्स के साथ बतौर नेविगेटर जुड़े थे. करीब 50 मिशंस में वह शामिल रहे. वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जॉर्ज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. उन्होंने मैथ और फिजिक्स में डिग्री ली. 

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घर-घर जाकर बेचते थे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी

हार्वर्ड से डिग्री लेने के बाद जॉर्ज जोसेफ ने ऑक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी शुरू की. यहां वो घर-घर जाकर लाइफ इंश्योरेंस बेचा करते थे. लाइफ इंश्योरेंस बेचते हुए उन्हें समझ आया कि ग्राहकों को केवल लाइफ इंश्योरेंस नहीं, कार, होम इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है. उन्होंने अपनी कंपनी के मालिकों को ये आइडिया पिच किया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मर्करी इंश्योरेंस की नींव रखी.

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क्यों रखा कंपनी का नाम मर्करी इंश्योरेंस

जॉर्ज जोसेफ ने कई इंटरव्यूज़ में अपनी कंपनी का नाम मर्करी इंश्योरेंस रखने के पीछे की वजह बताई है. मर्करी यानी बुध को रोमन संस्कृति में बिजनेस और कॉमर्स का देवता माना जाता है. जॉर्ज कहते हैं, 'हमने अपनी कंपनी का नाम मर्करी रखा. क्योंकि मैं चाहता था कि हम बिजनेस के रोमन देवता मर्करी की तरह ही तेज़ और फुर्तीले रहें. वह दुनिया के लोगों को खुशखबरी देते हैं, यही मर्करी इंश्योरेंस में हम रोज़ करते हैं.'

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