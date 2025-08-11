'MI के मालिक मुकेश अंबानी को मैं मना लेता...' Jasprit Bumrah के वर्कलोड को लेकर इस दिग्गज ने BCCI पर कसा तंज
मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़क किनारे तक.. क्रेडिट कार्ड बेचने वाले एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? जानिए पूरा हिसाब
Krishna Janmashtami 2025: देवकी की आठवीं संंतान ही क्यों बने भगवान श्रीकृष्ण, जानें 8 नंबर के साथ जुड़ा है गहरा रहस्य
पहलगाम अटैक में पति को खोने वाली हिमांशी नरवाल की Bigg Boss 19 में एंट्री? घर के ड्रामे से लेकर बदल जाएंगे खेल के नियम
'अगर सचिन-गावस्कर सर ने सोचा होता...' Sarfaraz Khan ने अपने बयान से खींचा चीफ सिलेक्टर का ध्यान, जानें क्या कहा
परमाणु हमले की धमकी के बाद आसिम मुनीर को भारत की दो-टूक, अमेरिका पर भी साधा निशाना
सिंधिया Vs दिग्विजयः दो सदी पहले लड़ाई के मैदान में शुरू हुई दुश्मनी की कहानी
'तुम्हारे पास रजत का नंबर कैसे...' छत्तीसगढ़ के लड़के से विराट कोहली ने कही ये बात; यहां जानिए पूरा मामला
20 साल पहले दुनिया में तबाही मचाने वाले खतरनाक वायरस ने फिर की वापसी, WHO ने 119 देशों पर बताया इसका खतरा
दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों पर कसेगा शिकंजा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानें क्या है पूरा मामला
डीएनए मनी
राजा राम | Aug 11, 2025, 05:15 PM IST
1.थर्ड पार्टी एजेंसियों को आउटसोर्स करते हैं
क्रेडिट कार्ड बेचने का काम बैंक सीधे नहीं करते, बल्कि थर्ड पार्टी एजेंसियों को आउटसोर्स करते हैं. ये एजेंसियां लड़के-लड़कियों को महीने के 10 से 12 हजार रुपये फिक्स्ड सैलरी या टारगेट बेस्ड काम पर रखती हैं.
2.वेरिएंट के हिसाब से कमीशन
बैंक किसी कार्ड पर उसके वेरिएंट के हिसाब से कमीशन तय करते हैं. हाई वेरिएंट कार्ड पर एजेंसी को करीब 2000 रुपये और लो वेरिएंट कार्ड पर करीब 500 रुपये तक मिलते हैं.
3.फील्ड एजेंट तक पहुंचते-पहुंचते ये रकम बहुत कम
लेकिन एजेंसी से लेकर फील्ड एजेंट तक पहुंचते-पहुंचते ये रकम बहुत कम हो जाती है. मॉल या सड़क किनारे खड़े एजेंट को प्रति कार्ड सिर्फ 100 या 200 रुपये का इंसेटिव मिलता है.
4.एजेंसी टारगेट सिस्टम पर काम कराती है
कई जगह एजेंसी टारगेट सिस्टम पर काम कराती है. उदाहरण के लिए, महीने में 15-20 कार्ड का टारगेट पूरा करने पर ही सैलरी और कमीशन मिलता है. टारगेट पूरा न होने पर कई बार सैलरी तक नहीं दी जाती.
5.सिर्फ फिक्स्ड सैलरी ही बचती है
ऐसे में एजेंट की कमाई पूरी तरह उनके प्रदर्शन पर निर्भर करती है. अगर किसी दिन ज्यादा कार्ड बिके तो कमाई थोड़ी बढ़ जाती है, वरना महीने के अंत में सिर्फ फिक्स्ड सैलरी ही बचती है.
6.रोजाना 8-10 घंटे खड़े रहते हैं
मॉल या मेट्रो स्टेशन पर काम करने वाले कई एजेंट रोजाना 8-10 घंटे खड़े रहते हैं, फिर भी उनकी मासिक आय 12-15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं हो पाती.
7.सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही मिलता है
आखिर में, भले ही बैंक एक कार्ड पर हजारों का कमीशन एजेंसी को देता हो, लेकिन फील्ड में मेहनत करने वाले एजेंट को उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही मिलता है.