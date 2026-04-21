कितना कमाते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनियों के CEO, किसका पैकेज सबसे जबरदस्त?

2 . Alphabet CEO Salary

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मार्केट कैप के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी गूगल के मालिकाना हक वाली अल्फाबेट है. अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई हैं. इस साल मार्च में अल्फाबेट ने ऐलान किया कि कंपनी के CEO सुंदर पिचाई को अलगे तीन साल में 692 मिलियन डॉलर यानी करीब 6400 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा. यानी एक साल उनकी कमाई 230 मिलियन डॉलर से ज्यादा की होगी. इसमें बेसिक सैलरी, स्टॉक से होने वाली कमाई और बोनस शामिल होगा. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा गूगल के Waymo और Wing बिजनेसेस की सफलता पर निर्भर करेगा. फोर्ब्स के मुताबिक, सुंदर पिचाई की नेटवर्थ 1.6 बिलियन डॉलर की है. फोटो- विकीमीडिया कॉमन्स