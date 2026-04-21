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कितना कमाते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनियों के CEO, किसका पैकेज सबसे जबरदस्त?

टेक दिग्गज Apple ने अपने नए CEO के तौर पर John Ternus के नाम का ऐलान किया है. वह सितंबर में टिम कुक की जगह लेंगे. इस ऐलान के साथ ही Apple CEO की सैलरी चर्चा में आ गई. इसी बहाने चलिए जानते हैं कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनियों के CEO कितना कमाते हैं?

Kusum Lata | Apr 21, 2026, 02:17 PM IST

1.NVIDIA CEO Salary

NVIDIA CEO Salary
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मार्केट कैप के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी. CEO जेनसेंग हुआंग हैं. Forbes के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 174.7 बिलियन डॉलर की है. वह NVDIA के को-फाउंडर हैं और कंपनी में उनकी करीब 3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में उन्होंने कुल 29.9 मिलियन डॉलर की कमाई की. पैकेज की बात करें, तो CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 24-25 में उनकी बेसिक सैलरी 1.5 मिलियन डॉलर थी. करीब 38.8 मिलियन डॉलर उन्होंने कंपनी के स्टॉक्स से कमाए और लगभग 3 मिलियन डॉलर उन्हें बोनस के तौर पर मिले. फोटो- विकीमीडिया कॉमन्स

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2.Alphabet CEO Salary

Alphabet CEO Salary
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मार्केट कैप के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी गूगल के मालिकाना हक वाली अल्फाबेट है. अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई हैं. इस साल मार्च में अल्फाबेट ने ऐलान किया कि कंपनी के CEO सुंदर पिचाई को अलगे तीन साल में 692 मिलियन डॉलर यानी करीब 6400 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा. यानी एक साल उनकी कमाई 230 मिलियन डॉलर से ज्यादा की होगी. इसमें बेसिक सैलरी, स्टॉक से होने वाली कमाई और बोनस शामिल होगा. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा गूगल के Waymo और Wing बिजनेसेस की सफलता पर निर्भर करेगा. फोर्ब्स के मुताबिक, सुंदर पिचाई की नेटवर्थ 1.6 बिलियन डॉलर की है. फोटो- विकीमीडिया कॉमन्स

3.Apple CEO Salary

Apple CEO Salary
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मार्केट कैप के मामले में ऐपल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है. ऐपल के आउटगोइंग CEO टिम कुक ने पिछले साल 74.6 मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी. इसमें उनका 3 मिलियन डॉलर की बेसिक सैलरी, बोनस और स्टॉक अवॉर्ड्स शामिल थे. फोर्ब्स के मुताबिक, टिम कुक की नेटवर्थ 2.9 बिलियन डॉलर्स की है. ऐपल ने कंपनी के नए CEO के तौर पर जॉन टर्नस के नाम का ऐलान किया है. संभावना है कि उन्हें भी टिम कुक के बराबर पैकेज ऑफर किया जाएगा. वह 1 सितंबर को CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे. फोटो- ऐपल

4.Microsoft CEO Salary

Microsoft CEO Salary
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दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है. इस कंपनी के CEO हैं सत्य नडेला. फॉर्चून में बीते साल अक्टूबर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, सत्य नडेला की सैलरी 96.5 मिलियन डॉलर है. इसमें से 84 मिलियन रुपये उन्होंने स्टॉक से कमाए, 9.5 मिलियन डॉलर बतौर कैश इंसेंटिव कमाए और करीब 196,294 मिलियन डॉलर दूसरे कम्पेंसेशन के तौर पर उन्हें मिले. फोर्ब्स के मुताबिक, सत्य नडेला की नेटवर्थ 1.3 बिलियन डॉलर के करीब है.

TRENDING NOW

5.Amazon CEO Salary

Amazon CEO Salary
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दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी कंपनी अमेजन है. इसके CEO एंडी जेसी हैं. साल 2025 में उनकी बेसिक सैलरी 2.1 मिलियन डॉलर थी. इसके अलावा 43 मिलियन डॉलर की कमाई उन्होंने स्टॉक से की थी. उनकी नेटवर्थ 550 मिलियन डॉलर के करीब है. फोटो- अमेजन

6.Elon Musk is Highest Earning CEO

Elon Musk is Highest Earning CEO
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दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले CEO एलन मस्क हैं. वह टेस्ला, स्पेसX, xAI, X corp और न्यूरालिंक जैसी कंपनियों के CEO हैं. साल 2025 में एलन मस्क ने 194 बिलियन डॉलर्स की कमाई की. एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं. उनकी नेटवर्थ 839 बिलियन डॉलर यानी करीब 78 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है. 

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