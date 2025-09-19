FacebookTwitterYoutubeInstagram
लोग iPhone 17 के लिए लड़ते रहे, सैमसंग आधी कीमत पर बेचने लगा अपना टॉप क्लास फोन, यहां देखें बेस्ट डील

Rashifal 20 September 2025: आज कुंभ राशि के जातक टालें जोखिम का काम, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल

Roti Vs Rice: रोटी या चावल, सेहत के लिहाज से रात को क्या खाना होता है बेहतर?

Disha Patani के घर पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी का एनकाउंटर, 25,000 रुपये का था इनाम

IND vs OMAN Live Score: भारत ने बनाया एशिया कप 2025 का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, ओमान के सामने 189 रनों का लक्ष्य

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में केवल दो भारतीयों का नाम

अजब एमपी की गजब कहानीः मुख्यमंत्री ने ही फाइल पर लिखा, मेरे मंत्री ने रिश्वत ली है

Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज 

RRB NTPC Graduate Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट घोषित, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 23 राजनीतिक पार्टियों को किया D लिस्ट, 6 दलों को भेजा नोटिस

डीएनए मनी

लोग iPhone 17 के लिए लड़ते रहे, सैमसंग आधी कीमत पर बेचने लगा अपना टॉप क्लास फोन, यहां देखें बेस्ट डील

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल 23 सितंबर से शुरू होने वाली है. जहां Apple, Samsung, Oppo जैसी बड़ी ब्रांड के फोन भारी डिस्काउंट में उपलब्ध होंगे.

रईश खान | Sep 19, 2025, 08:59 PM IST

1.इन स्मार्टफोन पर मिल रहा भारी डिस्काउंट

इन स्मार्टफोन पर मिल रहा भारी डिस्काउंट
1

iPhone 17 लॉन्च होने के बाद आईफोन की अन्य सीरीज में भारी गिरावट आ गई है. iPhone 16 Pro के दाम 44,000 रुपये तक कम हो गए हैं. एप्पल ही नहीं Samsung Galaxy S25 Ultra में भी ₹20,000 तक डिस्काउंट मिलने वाला है. लेकिन यह ऑफर फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल पर मिलेगा.

2.बिग बिलियन सेल कब होगी शुरू

बिग बिलियन सेल कब होगी शुरू
2

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल 2025 (Flipkart Big Billion Days Sale 2025) 23 सितंबर से शुरू होने वाली है. जहां Apple, Samsung, Oppo जैसी बड़ी ब्रांड के फोन भारी डिस्काउंट में उपलब्ध होंगे.

3.BBD में कितने में मिलेगा iPhone 16 Pro

BBD में कितने में मिलेगा iPhone 16 Pro
3

Flipkart BBD Sale में iPhone 16 Pro आको 74,900 रुपये तक में उपलब्ध होगा. 2024 में जब यह लॉन्च हुआ तो इसकी कीमत 1,19,999 रुपये थी. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बैंक ऑफर, क्रेडिट कार्ड ऑफर और कैशबैक डील्स देगा, जिसमें एप्पल का ये फोन और सस्ता हो जाएगा.

4.Samsung Galaxy S24 की कितनी कीमत होगी?

Samsung Galaxy S24 की कितनी कीमत होगी?
4

Samsung ने पहली बार भारत में Galaxy S24 का क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 वेरिएंट भी लॉन्च किया है. पिछले साल लॉन्च हुए ओरिजिनल मॉडल में एक्सिनोस 2400 प्रोसेसर था. Qualcomm वाला गैलेक्सी एस24 की कीमत 39,999 रुपये होगी, जो पहले 74,999 रुपये थी.

5.Samsung Galaxy S24 Ultra पर 47,000 का डिस्काउंट

Samsung Galaxy S24 Ultra पर 47,000 का डिस्काउंट
5

Samsung Galaxy S24 Ultra की ओरिजिनल कीमत 1,29,999 रुपये है. लेकिन फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल में यह डिस्काउंट के बाद 71,999 रुपये की कीमत में मिलेगा.

6.इन मॉडल्स पर भी भारी छूट

इन मॉडल्स पर भी भारी छूट
6

Samsung Galaxy S24 (Snapdragon 8 Gen 3) की ओरिजिनल कीमत 74,999 रुपये है, लेकिन यह डिस्काउंट के बाद 39,999 रुपये में मिलेगा. Samsung Galaxy S24 FE 29,999 रुपये में मिलेगा. इसकी अभी कीमत 59,999 रुपये है.

7.Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra
7

फेस्टिवल ऑफर के तहत, 1,29,999 रुपये में लॉन्च हुआ गैलेक्सी S24 अल्ट्रा अब 71,999 रुपये में मिलेगा. यह Samsung के टॉप-एंड डिवाइस पर अब तक का सबसे बड़ा प्राइस कट है.

