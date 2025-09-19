लोग iPhone 17 के लिए लड़ते रहे, सैमसंग आधी कीमत पर बेचने लगा अपना टॉप क्लास फोन, यहां देखें बेस्ट डील

1 . इन स्मार्टफोन पर मिल रहा भारी डिस्काउंट

1

iPhone 17 लॉन्च होने के बाद आईफोन की अन्य सीरीज में भारी गिरावट आ गई है. iPhone 16 Pro के दाम 44,000 रुपये तक कम हो गए हैं. एप्पल ही नहीं Samsung Galaxy S25 Ultra में भी ₹20,000 तक डिस्काउंट मिलने वाला है. लेकिन यह ऑफर फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल पर मिलेगा.