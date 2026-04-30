Flight Travel Tip: बैग पर भूलकर भी न लगाएं ऐसा ताला, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

2 . सिक्योरिटी चेक में होगा नुकसान

2

अगर आप विदेश यात्रा करते हैं, तो सिक्योरिटी और कस्टम वाले आपके सामान की ज्यादा बारीकी से जांच करते हैं. सामान चेक करने के लिए वो आपका लॉक तोड़ भी सकते हैं. लॉक टूटा तो ठीक, नहीं टूटा तो आपका बैग काटकर सामान की जांच की जा सकती है. एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों के पास ये अधिकार होता है कि जरूरी लगने पर वो ताला तोड़कर या बैग काटकर जांच करें. बैग कटने का मतलब है हजारों रुपये का नुकसान और जितने का नुकसान, उतने का ही एडिशनल खर्चा. क्योंकि नया बैग भी लेना पड़ेगा. फोटो- कैन्वा