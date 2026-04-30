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Flight Travel Tip: बैग पर भूलकर भी न लगाएं ऐसा ताला, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

सफर पर निकलते वक्त छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है. अगर आप फ्लाइट से सफर करते हैं, खासकर इंटरनेशनल ट्रैवल, तो ये भी मायने रखता है कि आप अपने बैग में ताला कौन सा लगा रहे हैं. गलत ताला आपका बड़ा नुकसान कर सकता है.

Kusum Lata | Apr 30, 2026, 01:07 PM IST

1.भारी ताला बन सकता है आपके लिए परेशानी

भारी ताला बन सकता है आपके लिए परेशानी
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अक्सर लोग सफर में मजबूत पैडलॉक का इस्तेमाल करते हैं.  यह वज़न में भारी तो होता ही है, इसे बिना चाभी के खोलना लोहे के चने चबाने जैसा होता है. यानी सुरक्षा की गैरंटी. लेकिन यही ताला इंटरनेशनल ट्रिप में आपका भारी नुकसान कर सकता है. फोटो- कैन्वा

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2.सिक्योरिटी चेक में होगा नुकसान

सिक्योरिटी चेक में होगा नुकसान
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अगर आप विदेश यात्रा करते हैं, तो सिक्योरिटी और कस्टम वाले आपके सामान की ज्यादा बारीकी से जांच करते हैं. सामान चेक करने के लिए वो आपका लॉक तोड़ भी सकते हैं. लॉक टूटा तो ठीक, नहीं टूटा तो आपका बैग काटकर सामान की जांच की जा सकती है. एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों के पास ये अधिकार होता है कि जरूरी लगने पर वो ताला तोड़कर या बैग काटकर जांच करें. बैग कटने का मतलब है हजारों रुपये का नुकसान और जितने का नुकसान, उतने का ही एडिशनल खर्चा. क्योंकि नया बैग भी लेना पड़ेगा. फोटो- कैन्वा

3.बैग में कौन सा ताला लगाना है सही?

बैग में कौन सा ताला लगाना है सही?
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इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए TSA अप्रूव्ड लॉक रिकमेंड किये जाते हैं. इन्हें TSA Lock भी कहते हैं. ये मेंडेटरी तो नहीं हैं, लेकिन दुनियाभर के एयरपोर्ट्स में इन्हें रिकमेंड किया जाता है. TSA Lock का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन लॉक.  फोटो- कैन्वा

4.सामान्य ताले से कैसे बेहतर है TSA Lock?

सामान्य ताले से कैसे बेहतर है TSA Lock?
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TSA लॉक में आप अपनी पसंद का कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं. सही कॉम्बिनेशन डालने पर ही ये ताला खोला जा सकता है. पैडलॉक वाले TSA लॉक भी आते हैं. इन तालों में एक स्पेशल की-होल होता है, जिसकी मास्टर की एयरपोर्ट सिक्योरिटी अधिकारियों के पास होती है. वो मास्टर की से बैग खोलकर, चेक करके उसे वापस पैक कर सकते हैं. जबकि सामान्य ताले की मास्टर की नहीं होने पर उन्हें ताला तोड़ना पड़ता है और ताला नहीं टूटने पर बैग तक काटना पड़ सकता है. फोटो- कैन्वा

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5.क्या है TSA Lock की पहचान?

क्या है TSA Lock की पहचान?
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TSA लॉक में लाल रंग का डायमंड बना होता है. कई लगेज कंपनियां अपने बैग्स में बिल्ट इन लॉक भी ऑफर करती हैं. बैग लेने से पहले आप ये लाल डायमंड ज़रूर चेक करें. TSA लॉक चार तरह के होते हैं- कॉम्बिनेशन लॉक, वायर लॉक, चाभी से लॉक होने वाले और बिल्ट इन लॉक वाले. फोटो- अमेजन

6.TSA Lock न हो तो क्या करें?

TSA Lock न हो तो क्या करें?
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अगर आपके पास TSA अप्रूव्ड लॉक नहीं है तो आप अपने लगेज को ज़िप टैग से लॉक कर सकते हैं. ज़िप टैग आपके बैग को लॉक रखने में मदद करेगा, यह कैंची या ब्लेड से आसानी से काटा जा सकता है. हालांकि, इससे सामान के चोरी होने का रिस्क बना रहता है. फोटो- कैन्वा

7.कितने में मिलता है TSA Lock?

कितने में मिलता है TSA Lock?
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एक सामान्य TSA लॉक 250 से 300 रुपये में मिल जाता है. कुछ ब्रांड्स 500 में दो तालों का ऑफर भी देते हैं. वहीं अगर बड़े लगेज ब्रांड्स से TSA लॉक खरीदेंगे तो आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं. फोटो- कैन्वा

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