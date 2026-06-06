FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
KL Rahul Century: अफगानिस्तान के खिलाफ केएल राहुल का ऐतिहासिक शतक, ऐसा करने वाले बने चौथे बल्लेबाज

KL Rahul Century: अफगानिस्तान के खिलाफ केएल राहुल का ऐतिहासिक शतक, ऐसा करने वाले बने चौथे बल्लेबाज

IND vs AFG ODI: वनडे सीरीज के लिए BCCI ने किया Virat Kohli के रिप्लेसमेंट का ऐलान, इस खिलाड़ी को मिला मौका

IND vs AFG ODI: वनडे सीरीज के लिए BCCI ने किया Virat Kohli के रिप्लेसमेंट का ऐलान, इस खिलाड़ी को मिला मौका

चीन और तुर्की से ये हथियार खरीद रहा पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली रणनीति, क्या भारत को दे पाएगा टक्कर?

चीन और तुर्की से ये हथियार खरीद रहा पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली रणनीति, क्या भारत को दे पाएगा टक्कर?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
UP के 5 सेल्फ मेड अरबपति, इन्होंने जीरो से शुरू कर बनाया अरबों का बिजनेस साम्राज्य

UP के 5 सेल्फ मेड अरबपति, इन्होंने जीरो से शुरू कर बनाया अरबों का बिजनेस साम्राज्य

भारत में कहां-कहां हैं मैंगो म्यूजियम? आम प्रेमियों के लिए ये जगहें किसी खजाने से कम नहीं

भारत में कहां-कहां हैं मैंगो म्यूजियम? आम प्रेमियों के लिए ये जगहें किसी खजाने से कम नहीं

हवा में उड़ता फायरफाइटर! 1 मिनट में हाईराइज बिल्डिंगों की आग पर काबू पाएगा ये हाईटेक ड्रोन

हवा में उड़ता फायरफाइटर! 1 मिनट में हाईराइज बिल्डिंगों की आग पर काबू पाएगा ये हाईटेक ड्रोन

HomePhotos

बिजनेस

UP के 5 सेल्फ मेड अरबपति, इन्होंने जीरो से शुरू कर बनाया अरबों का बिजनेस साम्राज्य

आज हम आपको उत्तर प्रदेश के उन बिजनेसमैन के बारे में बताएंगे जिन्होंने उद्योग की दुनिया में खास नाम कमाया है. इन्होंने नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बनाई है...

Jaya Pandey | Jun 06, 2026, 03:34 PM IST

1.यूपी के 5 सेल्फमेड बिजनेसमैन

यूपी के 5 सेल्फमेड बिजनेसमैन
1

उत्तर प्रदेश ने भारत को कई उद्योगपति दिए हैं जिन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई. इन्होंने कम संसाधनों में अपना काम शुरू किया और समय के साथ ऐसा बिजनेस ग्रुप खड़ा किया जो आज लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है.  हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार यह लिस्ट तैयार की गई है. इनमें पारंपरिक उद्योगों से लेकर टेक्नोलॉजी और एडटेक सेक्टर तक के नाम शामिल हैं.
(Image Credit: Social Media)

Advertisement

2.आदित्य खेमका

आदित्य खेमका
2

नोएडा के आदित्य इन्फोटेक के फाउंडर और CEO आदित्य खेमका उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते हैं. उनकी कंपनी वीडियो सर्विलांस, सिक्योरिटी सॉल्यूशन और टेक्निकल प्रोडक्ट के सेक्टर में काम करती है. हुरुन की लिस्ट के अनुसार उनकी अनुमानित संपत्ति 35,140 करोड़ रुपये है.
(Image Credit: Social Media)

3.अलख पांडे

अलख पांडे
3

एडटेक सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अलख पांडे भी यूपी के बड़े बिजनेसमैन में शामिल हैं. प्रयागराज में जन्मे अलख पांडे ने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्सवाला की स्थापना की. इसका हेडक्वॉर्टर नोएडा में है. कम लागत पर क्वॉलिटी एजुकेशन देने के उनके मॉडल ने फिजिक्सवाला को देश की सबसे चर्चित एडटेक कंपनियों में शामिल कर दिया है. उनकी अनुमानित नेट वर्थ करीब 14,520 करोड़ है.
(Image Credit: Social Media)

4.सचिन अग्रवाल

सचिन अग्रवाल
4

लखनऊ के उद्योगपति सचिन अग्रवाल भी उत्तर प्रदेश के धनकुबेरों में शामिल हैं. वे PTC इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. यह कंपनी एयरोस्पेस, डिफेंस और इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए मेटल और हाई क्वॉलिटी कंपोनेंट बनाती है. उनकी अनुमानित संपत्ति 11,320 करोड़ रुपये है.
(Image Credit: Social Media)
 

TRENDING NOW

5.मुरलीधर ज्ञानचंदानी

मुरलीधर ज्ञानचंदानी
5

कानपुर की RSPL ग्रुप के को-फाउंडर मुरलीधर ज्ञानचंदानी का नाम भी इस लिस्ट में है. RSPL ग्रुप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की फील्ड में एक बड़ा नाम हैं. उनके लोकप्रिय ब्रांड घड़ी डिटर्जेंट को देशभर में पहचाना जाता है. उनकी अनुमानित संपत्ति करीब 8,880 करोड़ रुपये है.
(Image Credit: Social Media)

6.बिमल ज्ञानचंदानी

बिमल ज्ञानचंदानी
6

RSPL ग्रुप के बिमल ज्ञानचंदानी भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगपतियों में गिने जाते हैं. RSPL ग्रुप के विस्तार और दूसरे बिजनेस में उनकी अहम भूमिका रही है. उनकी अनुमानित संपत्ति लगभग 5,920 करोड़ रुपये है. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अलावा ये ग्रुप रियल एस्टेट, डेयरी और दूसरे सेक्टर में भी एक्टिव है.
(Image Credit: Social Media) 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
UP के 5 सेल्फ मेड अरबपति, इन्होंने जीरो से शुरू कर बनाया अरबों का बिजनेस साम्राज्य
UP के 5 सेल्फ मेड अरबपति, इन्होंने जीरो से शुरू कर बनाया अरबों का बिजनेस साम्राज्य
भारत में कहां-कहां हैं मैंगो म्यूजियम? आम प्रेमियों के लिए ये जगहें किसी खजाने से कम नहीं
भारत में कहां-कहां हैं मैंगो म्यूजियम? आम प्रेमियों के लिए ये जगहें किसी खजाने से कम नहीं
हवा में उड़ता फायरफाइटर! 1 मिनट में हाईराइज बिल्डिंगों की आग पर काबू पाएगा ये हाईटेक ड्रोन
हवा में उड़ता फायरफाइटर! 1 मिनट में हाईराइज बिल्डिंगों की आग पर काबू पाएगा ये हाईटेक ड्रोन
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! रेलवे के इस फैसले से कंफर्म टिकट पाना होगा आसान
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! रेलवे के इस फैसले से कंफर्म टिकट पाना होगा आसान
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक्टिव बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक्टिव बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement