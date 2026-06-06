UP के 5 सेल्फ मेड अरबपति, इन्होंने जीरो से शुरू कर बनाया अरबों का बिजनेस साम्राज्य

1 . यूपी के 5 सेल्फमेड बिजनेसमैन

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उत्तर प्रदेश ने भारत को कई उद्योगपति दिए हैं जिन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई. इन्होंने कम संसाधनों में अपना काम शुरू किया और समय के साथ ऐसा बिजनेस ग्रुप खड़ा किया जो आज लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार यह लिस्ट तैयार की गई है. इनमें पारंपरिक उद्योगों से लेकर टेक्नोलॉजी और एडटेक सेक्टर तक के नाम शामिल हैं.

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