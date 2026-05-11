नौकरी से कब मिलेगी छुट्टी? बस 2 मिनट में निकालो अपना FIRE नंबर, ये रहा कैलकुलेटर

2 . What you need for Calculating your FIRE number?

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FIRE Number कैल्कुलेट करने के लिए क्या ज़रूरी है?

FIRE नंबर कैल्कुलेट करने के लिए सबसे ज़रूरी है- अपने खर्चों का हिसाब. आपके पास अपने साल के खर्च का पूरा हिसाब होना ज़रूरी है. उदाहरण के लिएः मान लीजिए आपकी सैलरी 50 हजार रुपये है. आप हर महीने 15000 रुपये घर का किराया देते हैं. साल के 1,80,000. इसी तरह ग्रोसरी का खर्च आपका महीने का लगभग 10,000 रुपये होगा तो साल का 1,20,000 रुपये. महीने का यूटिलिटी एक्सपेंस- 5000 रुपये तो साल का 60,000. इस तरह आपका एक साल का खर्च होगा- 3,60,000 रुपये. एक्चुअल एक्सपेंस इससे ज्यादा होगा, तो साल के खर्च में 1 लाख और ऐड कर देते हैं. अब आपका सालाना खर्च होगा- 4,60,000 रुपये.