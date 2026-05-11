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नौकरी से कब मिलेगी छुट्टी? बस 2 मिनट में निकालो अपना FIRE नंबर, ये रहा कैलकुलेटर

नौकरी से कब मिलेगी छुट्टी? बस 2 मिनट में निकालो अपना FIRE नंबर, ये रहा कैलकुलेटर

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नौकरी से कब मिलेगी छुट्टी? बस 2 मिनट में निकालो अपना FIRE नंबर, ये रहा कैलकुलेटर

डेडलाइन, मीटिंग और हर महीने बढ़ने वाले टारगेट. नौकरी करने वाला लगभग हर शख्स इस साइकल से बाहर निकलना चाहता है. अगर आप भी जल्दी रिटायरमेंट लेकर सुकून की ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं, तो 2 मिनट में अपना FIRE नंबर कैल्कुलेट करें और रिटायरमेंट प्लान करें. (सभी फोटो- कैन्वा)

Kusum Lata | May 11, 2026, 03:48 PM IST

1.What is FIRE Number

What is FIRE Number
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क्या होता है FIRE नंबर?

FIRE नंबर असल में वो मैजिक नंबर है, जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ज़रूरी है. FIRE का फुलफॉर्म है- फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली. यानी जल्दी रिटायर होने के लिए जरूरी फंड. FIRE नंबर के बराबर पैसा जमा होने पर अपने खर्चों के लिए आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. 
 

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2.What you need for Calculating your FIRE number?

What you need for Calculating your FIRE number?
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FIRE Number कैल्कुलेट करने के लिए क्या ज़रूरी है?

FIRE नंबर कैल्कुलेट करने के लिए सबसे ज़रूरी है- अपने खर्चों का हिसाब. आपके पास अपने साल के खर्च का पूरा हिसाब होना ज़रूरी है. उदाहरण के लिएः मान लीजिए आपकी सैलरी 50 हजार रुपये है. आप हर महीने 15000 रुपये घर का किराया देते हैं. साल के 1,80,000. इसी तरह ग्रोसरी का खर्च आपका महीने का लगभग 10,000 रुपये होगा तो साल का 1,20,000 रुपये. महीने का यूटिलिटी एक्सपेंस- 5000 रुपये तो साल का 60,000. इस तरह आपका एक साल का खर्च होगा- 3,60,000 रुपये. एक्चुअल एक्सपेंस इससे ज्यादा होगा, तो साल के खर्च में 1 लाख और ऐड कर देते हैं. अब आपका सालाना खर्च होगा- 4,60,000 रुपये.

3.How to Calculate Fire Number

How to Calculate Fire Number
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कैसे कैल्कुलेट होता है FIRE नंबर?

FIRE नंबर कैल्कुलेट करने के लिए सालभर के खर्च को 25 से गुणा किया जाता है. इस केस में 4,60,000X 25 यानी आपका FIRE नंबर होगा- 1.15 करोड़ रुपये. इस 1.15 करोड़ रुपये को बैंक की मंथली पेआउट वाली FD में लगा सकते हैं. इस पर आपको सालाना 7 से 8.5 प्रतिशत का रिटर्न मिलेगा, जिससे आप सालाना 4,60,000 रुपये से ज्यादा इंटरेस्ट में कमा सकते हैं. 

4.Why 25 is the multiplier for FIRE Number?

Why 25 is the multiplier for FIRE Number?
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FIRE नंबर के लिए 25 से क्यों गुणा करते हैं?

अपने सालभर के खर्च को 25 प्रतिशत से गुणा करने पर FIRE नंबर आता है. इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपका सालभर का खर्च आपके FIRE नंबर का 4 प्रतिशत हो. इससे आप FD या जिस भी पेमेंट स्कीम में अपना पैसा लगाएंगे, उससे आपको सालाना 4 प्रतिशत से ज्यादा का इंटरेस्ट मिलेगा, आप केवल इंटरेस्ट का पैसा खर्च करेंगे और आपका FIRE नंबर सुरक्षित बना रहेगा. हालांकि, अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले सालों में बढ़ने वाली महंगाई का दबाव आप पर न पड़े तो आप अपने सालाना खर्च को 30 या 35 से गुणा करके अपना फायर नंबर निकाल सकते हैं.

TRENDING NOW

5.Purpose of FIRE Number?

Purpose of FIRE Number?
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FIRE नंबर का मकसद क्या है?

FIRE नंबर असल में आपका फाइनेंशियल गोल है. वो अमाउंट जहां पहुंचने के बाद आप नौकरी और सैलरी के साइकल से बाहर निकल सकते हैं. यानी FIRE नंबर कैल्कुलेट करने के बाद, आपको अपना इनवेस्टमेंट इस हिसाब से प्लान करना होगा कि आप जल्द से जल्द अपने FIRE नंबर तक पहुंच सकें. इसके लिए आप Mutual Funds SIP, PPF, FD या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं.

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